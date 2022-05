“¡Brincos diera!”: el irónico comentario de Javier Lozano en defensa a Felipe Calderón tras crítica de AMLO

Javier Lozano se ha convertido en uno de los principales críticos de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Javier Lozano, ex titular de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social (STPS), se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras mencionar el nombre de Felipe Calderón (2006-2012), ex mandatario mexicano, al negar que el crimen organizado controle México.

A través de su cuenta de Twitter, plataforma en donde constantemente muestra su descontento ante la administración del tabasqueño, su proyecto de nación autodenominado como la Cuarta Transformación (4T) y el partido que lo llevó a la presidencia, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); el poblano mencionó, de manera irónica, que el Jefe del Ejecutivo desearía ser como el expresidente.

“Me queda claro que no es Felipe Calderón. ¡Brincos diera! Perfecto inútil”, escribió el ex funcionario público en redes sociales.

Las declaraciones de Lozano Alarcón se dieron luego de que López Obrador, en un breve encuentro con diversos medios de comunicación, aseguró que la oposición es la que han afirmado que grupos delictivos tienen injerencia en la toma de decisiones del país.

Javier Lozano defendió a Felipe Calderón (Foto: Twitter)

“Eso es lo que dicen los conservadores, pero no les crean a los conservadores porque si ustedes les creen a los conservadores pueden tener problemas, me refiero a que les produzcan confusión” sentenció López Obrador.

Además, el mandatario mexicano mencionó que la administración de la 4T no cuenta con un Genaro García Luna, ex titular de la Secretaria de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón Hinojosa, quien enfrenta un juicio en Estados Unidos por su presunta relación con el crimen organizado.

“No, no, no, eso lo piensan los conservadores, ya yo no soy, yo no soy Felipe Calderón ya para que quede claro”, dijo el presidente al responder el cuestionamiento de si los grupos delictivos tenían el control de México.

Cabe destacar que los comentarios del tabasqueño surgieron tras ser cuestionado acerca de la intercepción por parte de hombres armados que vivieron un grupo de periodistas que cubrían su gira en el Triángulo Dorado.

AMLO aseguró que en la 4T no hay un García Luna (Foto: EFE/ Mario Guzmán)

Reporteros de Reforma, El Universal y Milenio informaron que cerca de las 08:30 horas del pasado 28 de mayo, un convoy de 10 hombres con armas largas, tipo AK-47 (cuernos de chivo), les detuvo su paso al imponer un retén en una de las vías que atraviesa la comunidad de Bacacoragua, sobre la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo.

De acuerdo con Alberto Morales, periodista de El Universal, el retén se ubicó a unos 30 minutos del rancho La Tuna, donde se tiene registro que vive la madre del “Chapo” Guzmán, María Consuelo Loera.

“¿Pa’ dónde van, amigo?”, cuestionó uno de los hombres armados. Los miembros de la prensa contestaron que se dirigían al evento AMLO. “¿No traen armas?”, les volvieron a cuestionar. Además, les preguntaron si las cámaras que traían estaban apagadas.

Luego de un lapso de cinco minutos, donde comprobaron su identidad y oficio, fueron liberados y se les permitió continuar el trayecto. Sin embargo, relataron que hicieron que un adulto mayor los acompañara por un trayecto de la carretera, hasta que los periodistas salieron de la zona.

Hombres armados interceptaron a periodistas (Captura de pantala: Video/El Universal)

<b>AMLO y su estrategia de seguridad en Sinaloa</b>

Pese a que Sinaloa ha sido víctima de terribles actos de violencia propiciados por el crimen organizado, López Obrador indicó que en la entidad no cambiará su estrategia de seguridad debido a que “está dando resultados positivos” en el proceso de pacificación del país.

“Estamos trabajando, buscando que haya paz y tranquilidad sin sólo usar medidas coercitivas (…) Hay que ir a atender las causas, los orígenes de los problemas”, aseveró.

SEGUIR LEYENDO: