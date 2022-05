“Ineptos e irresponsables”: Javier Lozano se lanzó contra directora del Conacyt

Javier Lozano rechazó la cancelación de la comparecencia de la titular de Conacyt en el Senado (Foto: Cuartoscuro)

Javier Lozano Alarcón, extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), despotricó contra la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, luego de que se dio a conocer que ésta canceló su reunión con la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) tachó de “ineptos e irresponsables” a los integrantes de la Cuarta Transformación, especialmente a Álvarez-Buylla tras la cancelación de la reunión; aseguró que para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la ciencia y la tecnología son un estorbo.

Asimismo, aseveró que al interior de la administración federal no existe algún respeto por la división de poderes, ya que, sentenció, no creen en la rendición de cuentas por parte de los funcionarios hacia el Congreso de la Unión.

“No respetan la división de poderes. No creen en los contrapesos ni en la rendición de cuentas. La ciencia y la tecnología es un estorbo. Son una punta de ineptos e irresponsables”, redactó este 25 de mayo.

Javier Lozano volvió a cuestionar a los funcionarios de la 4T (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Las palabras del panista se dieron horas después de que trascendió que la directora general del Conacyt informó a los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología que no podría asistir a la reunión prevista para el 25 de marzo.

“Le informo que, por cuestiones de asuntos programados con antelación, que han sido inviable posponer, me es imposible atender su amable invitación”

A través de un misiva, la funcionaria notificó al presidente de la comisión, el priista Jorge Carlos Ramírez, que declinaba su participación debido a problemas de agenda; sin embargo, solicitó reagendar la misma con el fin de atender puntualmente los temas que vinculan a ambos organismos.

“De igual manera, le reiteró la disposición de esta entidad para establecer canales de diálogo francos y fructíferos con los legisladores”, insistió. Además, espera poder impulsar los temas legislativos que requiere el sector de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. “En este sentido, solicitó su apoyo para acordar previamente la fecha y los temas a tratar en la reunión de trabajo”, finalizó el documento.

La titular del Conacyt argumentó problemas de agenda para poder asistir al Senado (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, Lozano Alarcón no fue el único que se pronunció al respecto, también lo hizo el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, el cual pidió a la funcionaria que no incurra en una falta de respeto hacia el Senado de la República.

“Le hago una llamada de atención para que no incurra en una falta de respeto porque no se va a aceptar un desaire o desprecio a uno de los Poderes de la Unión, pues no puede desacatar una solicitud o una cita para comparecer ante el Congreso”, indicó ante los medios de comunicación que se encontraban en el recinto de Paseo de la Reforma.

Monreal Ávila se pronunció sobre la cancelación de la cita de la titular del Conacyt (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Monreal Ávila explicó que todos los funcionarios se encuentran obligados a comparecer cuando el legislativo lo solicite, por lo cual, indicó, el que no asista la titular de la comisión a una cita, representó una mala señal, “no es conveniente que al Congreso se le desprecie, no le ayuda a la República”.

Finalmente, el senador morenista adelantó que la Cámara Alta volverá a citar a la directora del Conacyt para que se presente a cumplir con una de sus obligaciones, “por lo que tiene que venir a dar cuentas. No es necesario enviarle una lista de los temas, porque las y los senadores son libres de emitir sus preguntas y sus réplicas”, concluyó.

