Niños y niñas podrían ser vacunados contra COVID-19 “si la evidencia es convincente”: López-Gatell

El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, negó que el Gobierno Federal se haya resistido a vacunar contra el COVID-19 a niñas y niños mayores de cinco años. En ese tenor, adelantó que la administración no descarta la posible inmunización a este sector, una vez concluída la destinada a la “población de más riesgo”.

“No tenemos resistencia a que, eventualmente, si la evidencia es convincente de que se necesita esa protección en niñas y niños, pudieran llegar a ser consideradas”.

Luego de que se le preguntara si se contemplaría la aplicación de inmunológicos a los menores de cinco años en adelante posteriormente de atender al sector prioritario, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se “está revisando y se actuará de acuerdo a lo que se recomienda.”

Sin embargo, aseguró que se esta usando el tema “con fines politiqueros” y comentó que “un partido político está promoviendo amparos” para la aplicación de vacunas en menores de edad sin comorbilidades. Ante ello, el presidente dijo que si un juez decide que se tiene que vacunar a un niño, se actuará conforme a la ley.

Por su parte, el sub Secretario de Salud se sumó a las declaraciones y señaló que “En términos generales, las intervenciones de Salud Pública, las intervenciones generales de salud colectiva, tienen que tomar en cuenta no solo el beneficiar a cada persona sino al conjunto de las personas, a veces no parece fácilmente entendible que pudiera haber contradicciones entre ambas (...) sin embargo hay cuestiones en las que hay que pensar en el conjunto de la población porque es la manera en que se aprovecha más ampliamente la protección de una intervención de salud.”





