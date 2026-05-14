Trailero frustra asalto en la autopista Puebla-Orizaba y embiste a presunto delincuente en las Cumbres de Maltrata

Trailero frustra asalto en la autopista Puebla-Orizaba (especial)

Un operador de tráiler logró frustrar un presunto intento de asalto sobre la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del kilómetro 240+000 entre La Estancia y Cesilio Terán, luego de acelerar y atravesar un bloqueo realizado por varios sujetos que buscaban detener su unidad.

El hecho quedó grabado por una cámara instalada en la cabina del tractocamión y el video rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron ante la forma en que el conductor logró escapar del ataque.

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En las imágenes se observa cómo al menos tres individuos se colocan sobre la carpeta asfáltica para impedir el paso del tráiler. Los presuntos delincuentes utilizaban lámparas de alta intensidad con láser verde, aparentemente con el objetivo de cegar al conductor y obligarlo a frenar.

Sin embargo, el operador decidió no detener la marcha y aceleró directamente hacia el grupo de sujetos. Durante la maniobra, el pesado vehículo brinca visiblemente tras impactar contra al menos uno de los hombres que no logró apartarse a tiempo.

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No se ha revelado la identidad de la persona atropellada

El video, grabado desde la cabina de un trailero, documenta un incidente nocturno en la autopista Puebla-Orizaba. Las imágenes muestran la carretera oscura iluminada por los faros del vehículo, cuando a la distancia, se observan luces blancas de presuntos asaltantes; sin embargo el operador no se para y embiste a uno de los sujetos que intentaron pararlo al no quitarse del camino a tiempo.

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, presuntamente uno de los agresores quedó tendido sobre el pavimento y posteriormente habría sido fotografiado por autoridades periciales. No obstante, hasta el momento no existe información oficial que confirme personas fallecidas o lesionadas tras el incidente.

La situación generó una fuerte discusión entre usuarios de internet y operadores del transporte de carga, quienes señalaron que muchos conductores se ven obligados a reaccionar de esta manera debido al incremento de robos violentos en carreteras del país.

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Cumbres de Maltrata, foco rojo para transportistas

Automovilista denunció presunto asalto masivo en la autopista Puebla-Orizaba en la zona conocida como Cumbres de Maltrata (Captura de pantalla)

La zona de las Cumbres de Maltrata, ubicada entre los límites de Puebla y Veracruz, es considerada desde hace años como uno de los tramos carreteros más peligrosos para el transporte de carga en México.

Transportistas denuncian constantemente asaltos, bloqueos falsos, retenes improvisados y ataques armados, especialmente durante horarios nocturnos o de madrugada, cuando disminuye la vigilancia en la autopista.

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Incluso operadores han advertido en múltiples ocasiones sobre grupos criminales que utilizan piedras, vehículos atravesados para obligar a los traileros a detenerse y despojarlos de sus unidades o mercancías.

Tras la difusión del video, varios choferes compartieron testimonios en redes sociales asegurando que la recomendación entre operadores es no detenerse bajo ninguna circunstancia cuando detecten intentos sospechosos de bloqueo en esa región.

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“Si te paras, ya no la cuentas”, escribió uno de los usuarios dedicados al transporte de carga, reflejando el temor con el que muchos conductores recorren diariamente esta autopista.

Hasta el momento, autoridades de Veracruz y Puebla no han emitido un reporte oficial sobre lo ocurrido durante la noche del martes, por lo que se desconoce si hubo personas detenidas, lesionadas o fallecidas tras el incidente.

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Tampoco se ha confirmado la identidad del operador involucrado ni el tipo de mercancía que transportaba al momento del ataque.

Mientras tanto, el video continúa circulando ampliamente en plataformas digitales y ha vuelto a poner sobre la mesa la problemática de inseguridad que enfrentan diariamente miles de transportistas en carreteras mexicanas.

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Organizaciones de operadores y ciudadanos han exigido mayor presencia de la Guardia Nacional y estrategias efectivas de vigilancia en la autopista Puebla-Orizaba, considerada clave para el traslado de mercancías entre el centro y sureste del país.