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República Checa presenta su prelista de convocados para el Mundial 2026 y anuncia partido de preparación contra Kosovo

Veinte años después de su última aparición en la competencia, el combinado checo se despedirá de su afición en Praga antes de partir hacia México

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La selección dirigida por Miroslav Koubek contará con 54 futbolistas con experiencia en las ligas más importantes de Europa y se prepara para un histórico debut en la Copa del Mundo contra Corea del Sur. REUTERS/David W Cerny
La selección dirigida por Miroslav Koubek contará con 54 futbolistas con experiencia en las ligas más importantes de Europa y se prepara para un histórico debut en la Copa del Mundo contra Corea del Sur. REUTERS/David W Cerny

La República Checa vive un momento histórico: tras 20 años de ausencia, regresa a una Copa del Mundo con una lista preliminar de 54 jugadores y un amistoso confirmado contra Kosovo como parte de su preparación.

La selección dirigida por Miroslav Koubek busca combinar experiencia internacional con jóvenes promesas para competir contra Corea del Sur, Sudáfrica y el anfitrión, México.

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La República Checa vuelve a la Copa del Mundo después de 20 años, generando gran expectativa entre la afición.REUTERS/David W Cerny
La República Checa vuelve a la Copa del Mundo después de 20 años, generando gran expectativa entre la afición.REUTERS/David W Cerny

El anuncio de la prelista y del partido de despedida en Praga refleja la seriedad con la que el equipo afronta su regreso mundialista.

La prelista de 54 jugadores

La Federación Checa presentó una nómina amplia de futbolistas con presencia en clubes de Inglaterra, Alemania, Francia, Países Bajos y la liga nacional que deberá reducirse a 26 futbolistas antes del 1 de junio, cumpliendo con lo establecido por la FIFA.

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Porteros

  • Lukas Hornicek (Braga SC)
  • Martin Jedlicka (FC Banik Ostrava)
  • Antonin Kinsky (Tottenham Hotspur FC)
  • Jan Koutny (SK Sigma Olomouc)
  • Matěj Kovář (PSV Eindhoven)
  • Jakub Markovic (SK Slavia Praga)
  • Jindrich Stanek (SK Slavia Praga)

Defensas

  • Vladimír Coufal (TSG Hoffenheim)
  • David Douděra (SK Slavia Praga)
  • Matěj Hadaš (SK Sigma Olomouc)
  • Tomáš Holeš (SK Slavia Praga)
  • Robin Hranáč (TSG Hoffenheim)
  • Štěpán Chaloupek (SK Slavia Praga)
  • Václav Jemelka (FC Viktoria Plzeň)
  • David Jurásek (SK Slavia Praga)
  • Ladislav Krejčí (Wolverhampton Wanderers)
  • Karel Spáčil (FC Viktoria Plzeň)
  • Adam Ševínský (AC Sparta Praga)
  • Martin Vitík (Bologna FC)
  • Tomáš Vlček (SK Slavia Praga)
  • Jaroslav Zelený (AC Sparta Praga)
  • David Zima (SK Slavia Praga)
Referentes como Ladislav Krejčí y Matěj Kovář comandaron a República Checa en el repechaje europeo para llegar al Mundial 2026. REUTERS/David W Cerny
Referentes como Ladislav Krejčí y Matěj Kovář comandaron a República Checa en el repechaje europeo para llegar al Mundial 2026. REUTERS/David W Cerny

Mediocampistas

  • Lukas Ambros (Gornik Zabrze)
  • Michal Beran (SK Sigma Olomouc)
  • Pavel Bucha (Cincinnati FC)
  • Lukas Cerv (FC Viktoria Plzeň)
  • Krystof Danek (LASK Linz)
  • Vladimír Darida (FC Hradec Králové)
  • Patrik Hellebrand (Gornik Zabrze)
  • Adam Karabec (Olympique Lyon)
  • Ondrej Kricfalusi (FC Banik Ostrava)
  • Tomáš Ladra (FC Viktoria Plzeň)
  • David Planka (FC Banik Ostrava)
  • Lukas Provod (SK Slavia Praga)
  • Matěj Ryneš (AC Sparta Praga)
  • Lukas Sadílek (Gornik Zabrze)
  • Michal Sadílek (SK Slavia Praga)
  • Hugo Sochůrek (AC Sparta Praga)
  • Alexandr Sojka (FC Viktoria Plzeň)
  • Tomáš Souček (West Ham United)
  • Pavel Šulc (Olympique Lyon)
  • Denis Višinský (FC Viktoria Plzeň)

Delanteros

  • Adam Hložek (TSG Hoffenheim)
  • Tomáš Chorý (SK Slavia Praha)
  • Mojmír Chytil (SK Slavia Praha)
  • Christophe Kabongo (FK Mladá Boleslav)
  • Jan Kliment (SK Sigma Olomouc)
  • Jan Kuchta (AC Sparta Praha)
  • Vasil Kušej (SK Slavia Praha)
  • Ondřej Mihálik (FC Hradec Králové)
  • Vojtěch Patrák (FK Pardubice)
  • Václav Sejk (SK Sigma Olomouc)
  • Patrik Schick (Bayer Leverkusen)
  • Matej Vydra (FC Viktoria Plzeň)

Esta lista refleja un equilibrio entre jerarquía europea y talento local, clave para enfrentar a rivales de estilos distintos en el Grupo A.

El amistoso contra Kosovo

El 31 de mayo, la Selección Checa se despedirá de su afición enfrentando a Kosovo:

  • Fecha y hora: domingo 31 de mayo, 16:00 hrs.
  • Lugar: estadio epet ARENA, Praga.
  • Rival: Kosovo, dirigido por Franco Foda, que se quedó a un paso de clasificar al Mundial, eliminado por Turquía en la repesca.
  • Antecedentes: cada selección ganó un partido en la clasificación a la Euro 2020.
El partido amistoso contra Kosovo servirá como la última prueba competitiva y simbólica antes de que la Selección Checa parta hacia Guadalajara. (X/ @kosovarfootball)
El partido amistoso contra Kosovo servirá como la última prueba competitiva y simbólica antes de que la Selección Checa parta hacia Guadalajara. (X/ @kosovarfootball)

Así, este encuentro será una prueba competitiva y un acto simbólico de despedida antes de partir con rumbo al Estadio Akron de Guadalajara, donde se medirán ante Corea del Sur.

Calendario mundialista de Chequia

La República Checa tendrá tres partidos exigentes en el Grupo A:

  • 12 de junio: vs Corea del Sur – Estadio Akron, Guadalajara.
  • 18 de junio: vs Sudáfrica – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.
  • 24 de junio: vs México – Estadio Azteca, Ciudad de México.
El duelo contra México el 24 de junio en el Estadio Azteca podría definir la clasificación de Chequia en la fase de grupos. REUTERS/Henry Romero
El duelo contra México el 24 de junio en el Estadio Azteca podría definir la clasificación de Chequia en la fase de grupos. REUTERS/Henry Romero

De esta manera, el cierre contra México será el mayor reto, pues definirá la clasificación en un escenario histórico como el Coloso de Santa Úrsula.

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