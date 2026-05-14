Carlos Trejo asegura que Yoko Ono le dio los lentes originales de John Lennon durante una investigación paranormal

El investigador generó burlas e incredulidad

Carlos Trejo, investigador de fenómenos paranormales, sostiene que Yoko Ono le entregó los lentes de John Lennon durante una investigación en el edificio Dakota. La afirmación de Trejo en un video difundido en sus redes sociales oficiales detalla:

“Yoko Ono me regaló los lentes de John Lennon cuando fui al Dakota”, declaración que generó intensa actividad y cuestionamientos en plataformas digitales.

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“Bueno, pues para que se vayan de espaldas, todo mundo ha comentado qué pasó con John Lennon, y John Lennon... La investigación de Lennon, completita, la van a encontrar en YouTube, y aquí estaré comentando algunas cosas. Pero vean este cuadro que tengo aquí y vean por quién está firmado, y la fecha. Y estos lentes están aquí, ahí los pueden ver. Algo que me traje de lo que fue la investigación del Dakota, del fantasma de John Lennon”, se le oye decir al polémico ‘cazafantasmas’.

Carlos Trejo afirma que Yoko Ono le regaló los lentes de John Lennon durante una investigación en el edificio Dakota (Cuartoscuro)

Las reacciones de los usuarios incluyeron dudas sobre la autenticidad de los objetos mostrados por Trejo. Diversos comentarios señalaron que las gafas no coincidían con las usadas por el ex integrante de The Beatles, y algunos usuarios mencionaron que de ser auténticos “valdrían una fortuna”.

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Además de los anteojos, Carlos Trejo mostró un cuadro de John Lennon que, de acuerdo con su relato, habría sido autografiado por el músico en 1979, poco antes de su fallecimiento. Las redes sociales se llenaron de comentarios irónicos, con afirmaciones como “Son los lentes de Harry Potter” o “Son los de Jaimito el cartero”.

La polémica en torno a la veracidad de la historia se mantiene activa, mientras Carlos Trejo sigue defendiendo la procedencia de los objetos y la autenticidad de su experiencia con Yoko Ono.

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El video de Carlos Trejo mostrando las gafas de John Lennon genera dudas sobre la autenticidad del objeto entre usuarios de redes sociales (Archivo)

El misterio del edificio Dakota y el fantasma de John Lennon

Los rumores sobre el fantasma de John Lennon en el edificio Dakota forman parte de la leyenda urbana que rodea este emblemático inmueble de Nueva York, donde el ex Beatle vivía y fue asesinado el 8 de diciembre de 1980.

Desde antes de la muerte de Lennon, ya existían historias sobre apariciones y sucesos paranormales en el edificio, como la visión de una niña rubia con ropa antigua y sonidos inexplicables en los pasillos.

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John Lennon y Yoko Ono, pareja emblemática de la cultura pop mundial (Wikimedia Commons)

Después del asesinato de Lennon, los relatos sobre su fantasma comenzaron a circular entre residentes y visitantes del Dakota. Se dice que Yoko Ono, quien siguió viviendo en el departamento, aseguró haber visto el espíritu de John sentado en su piano blanco y que él le dijo: “No tengas miedo. Sigo aquí contigo”.

Otros vecinos y personas cercanas al edificio también mencionan haber sentido una presencia o visto una figura similar a la de Lennon en los alrededores del lugar donde fue asesinado.

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El edificio Dakota ha sido objeto de múltiples teorías relacionadas con el mundo de lo paranormal (Shutterstock)

Estos relatos se suman a la fama del Dakota como un sitio “maldito”, vinculado con historias de magia negra y otras figuras famosas relacionadas con lo paranormal.

A pesar de la falta de pruebas concretas, las historias persisten y forman parte del folclore del edificio, alimentando la imagen de Lennon como una presencia que permanece junto a Yoko Ono y el Dakota.

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