Morena inicia proceso contra Juan Rivera, alcalde de Chignahuapan, tras polémica fiesta de XV años

La dirigente nacional de Morena ordenó iniciar un proceso interno contra el alcalde Juan Rivera Trejo. (Facebook Juan Rivera Trejo)

Morena abrió un proceso contra el presidente municipal de Chignahuapan, Puebla, Juan Rivera Trejo, luego de que circularan en redes sociales videos de una lujosa fiesta de XV años que presuntamente organizó para su hija en una de las haciendas más exclusivas del municipio, en contradicción con los principios de austeridad que promueve la Cuarta Transformación.

La dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel, confirmó la apertura del proceso durante una conferencia de prensa el martes 12 de mayo. “El compromiso que yo adquirí es un compromiso de fondo y de combate a la corrupción”, declaró. Montiel señaló que desde el inicio de su gestión al frente del partido instruyó que se diera seguimiento a la conducta ética de sus representantes.

PUBLICIDAD

Morena activa Comisión de Honestidad tras fiesta en hacienda

Videos de una ostentosa fiesta de XV años atribuida al alcalde morenista de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, desataron críticas en redes sociales y derivaron en la apertura de un proceso interno por parte de la dirigencia nacional de Morena. (Captura de pantalla: X)

La líder partidista precisó que en los casos revisados por la Comisión de Honestidad se han dictado medidas cautelares, no sanciones, para que los involucrados puedan ejercer su derecho de defensa. Sobre Rivera Trejo, Montiel fue directa: “Recientemente conocimos de un acto de frivolidad, a solicitud mía iniciemos un proceso”.

“Por ejemplo el presidente municipal de Chignahuapan en Puebla que recientemente conocimos de algún acto de frivolidad que iniciamos un oficio a solicitud mía con la Comisión que iniciemos un proceso para el presidente municipal”, explicó.

PUBLICIDAD

La celebración se realizó en la Hacienda Atlamaxac, propiedad del priista Lorenzo Rivera, considerada uno de los inmuebles más ostentosos de Chignahuapan, de acuerdo con el portal Ambas Manos. Las grabaciones que se difundieron en plataformas digitales muestran un salón decorado elegantemente, música en vivo y decenas de invitados durante el vals de la festejada.

Las críticas en redes sociales apuntaron al contraste entre el despliegue del evento y las condiciones de pobreza que persisten en distintas comunidades del municipio. Usuarios también señalaron una obra pública reciente del ayuntamiento en la zona cercana a la hacienda, lo que generó especulaciones sobre posibles vínculos entre ambos hechos.

PUBLICIDAD

El alcalde arrastra una segunda polémica desde febrero de 2026

El alcalde Juan Rivera Trejo está bajo el escrutinio público tras la difusión de videos de los XV años de su hija, una celebración realizada en una de las haciendas más exclusivas de Chignahuapan, Puebla.

La controversia no es nueva para Rivera Trejo. En febrero de 2026 fue captado en video portando un supuesto fajo de billetes mientras entregaba un regalo de San Valentín a su esposa Isabel Peñuñuri, imagen que también generó críticas por contradecir los principios de austeridad del partido.

Montiel subrayó que el partido actuará con firmeza ante este tipo de conductas. “Vamos a ser muy claros con nuestros compañeros, que esta la ruta y que debemos mantenernos en la austeridad, en la honestidad y a los nuestro que es con la gente”, indicó.

PUBLICIDAD