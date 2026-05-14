Es un hecho, Estados Unidos pierde a otra figura clave para el Mundial 2026 (Steve Roberts-Imagn Images/File Photo)

A tan solo un mes de que empiece la Copa Mundial 2026, la selección de Estados Unidos sufrió una baja más, la ausencia por lesión de Johnny Cardoso impactará significativamente al conjunto de Las Barras y las Estrellas a pocas semanas del inicio del torneo de la FIFA.

El mediocampista quedó descartado tras sufrir un esguince de alto grado en el tobillo derecho, una noticia que alteró la lista del anfitrión para la próxima Copa del Mundo.

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Johnny Cardoso no jugará el Mundial 2026, fue intervenido quirúrgicamente tras un esguince grave en el tobillo derecho, lesión provocada por un traumatismo durante un entrenamiento. Los médicos confirmaron que su recuperación no será posible antes del torneo, así que la selección de Estados Unidos no podrá contar con él en la competencia.

Detalles de la lesión de Johnny Cardoso

El diagnóstico médico confirmó que Johnny Cardoso sufrió un esguince de alto grado con afectación articular en el tobillo derecho (REUTERS/Violeta Santos Moura/File Photo)

El diagnóstico médico confirmó que Johnny Cardoso sufrió un esguince de alto grado con afectación articular en el tobillo derecho. La lesión ocurrió durante un entrenamiento realizado el jueves 7 de mayo y obligó a una cirugía, practicada el martes 12 de mayo . La intervención resultó exitosa, pero la magnitud de la afectación impide que el jugador vuelva a las canchas en los próximos meses, quedando fuera de los últimos partidos de la temporada con el Atlético de Madrid y, especialmente, de la Copa Mundial que arranca el 11 de junio.

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El Atlético de Madrid expresó sus deseos de pronta recuperación para el mediocampista, recordando que la gravedad de la lesión elimina cualquier posibilidad de que integre la convocatoria estadounidense para el evento mundialista.

Consecuencias para Estados Unidos rumbo al Mundial 2026

La ausencia de Johnny Cardoso representa una baja relevante para la selección de Estados Unidos. El equipo pierde a un futbolista que apuntaba a consolidarse en el mediocampo y cuya evolución internacional lo perfilaba como pieza clave entre los convocados.

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La ausencia de Johnny Cardoso representa una baja relevante para la selección de Estados Unidos ( Dale Zanine-USA TODAY Sports)

Ante la lesión de Cardoso, el cuerpo técnico estadounidense enfrenta varios desafíos inmediatos:

Buscar un sustituto directo en el mediocampo.

Ajustar la estrategia y dinámica de juego ya planeadas.

Afrontar una disminución en la experiencia y proyección internacional justo antes del debut como anfitrión.

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El reto será reorganizar la plantilla disponible y conceder oportunidades a otros futbolistas para suplir la ausencia en un torneo de gran magnitud y con expectativas elevadas.

Trayectoria de Johnny Cardoso y su papel en la selección

A sus 22 años, Johnny Cardoso se ha consolidado como uno de los mediocampistas de mayor proyección en el futbol estadounidense. Tras su paso por equipos de la Primera División de Brasil y el Atlético de Madrid, se había convertido en un nombre recurrente en las convocatorias de la selección nacional de Estados Unidos.

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Johnny Cardoso se ha consolidado como uno de los mediocampistas de mayor proyección en el futbol estadounidense (REUTERS/Isabel Infantes)

Durante la presente temporada, Cardoso enfrentó problemas musculares y físicos, lo que le impidió alcanzar una regularidad plena tanto en su club como en la selección. Sin embargo, su aportación estratégica y su calidad técnica lo mantenían entre las principales alternativas para el Mundial 2026.

La expectativa del cuerpo técnico era contar con Cardoso plenamente recuperado para la Copa del Mundo, pero la reciente lesión imposibilitó su inclusión definitiva en la lista rumbo al torneo más importante del futbol internacional.

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