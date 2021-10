Cuántos menores de 12 a 17 años serán vacunados contra COVID-19 después de la orden de juez federal

El amparo tendrá efectos generales para personas mayores de cinco años y a su vez, el juzgado dio 48 horas sin embargo, López-Gatell no ha dicho nada al respecto y aseguró haberse enterado por el periódico. (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Después de que este martes trascendiera que el juzgado federal del Séptimo Distrito de Naucalpan, Estado de México, ordenara al Gobierno de México vacunar contra COVID-19 a todos los menores de 12 a 17 años, sin importar su condición de salud, ante esto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell aseguró que la dependencia aún no ha recibido dicha notificación.



“No hemos recibido notificación oficial, cuando la recibamos analizaremos cuidadosamente el caso, por supuesto con el apoyo extraordinario que siempre nos da la Consejera Jurídica que ahora está aquí presente, el secretario de Gobernación”, dijo el subsecretario.



Serán cerca de 10 millones de niños, según el Instituto Nacional de Estadística y geografía (INEGI), los que podrían ser vacunados con el biológico Pfizer-BioNTech, ya que es la única autorizada para este grupo de edad.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que la resolución judicial que ordenó al gobierno federal a vacunar a toda la población de entre 12 y 17 años, no implica un cambio en el Plan Nacional de Vacunación.

El jefe del Ejecutivo informó que la decisión será respetada, pero anunció que el gobierno acudirá a las instancias legales correspondientes, pues el proceso jurídico aún está abierto y “no es cosa juzgada”.



“Es una decisión de un juez pero falta todavía que se resuelva en otras instancias. O sea, no es definitivo, cuando se presenta un amparo se le entrega el amparo a la persona que lo solicita, no se puede hacer extensivo”

Asimismo, el mandatario recordó que en octubre iniciará la aplicación del biológico para prevenir enfermedad grave por SARS-CoV-2 en menores dicho rango de edad que tienen alguna enfermedad crónica o comorbilidad.

También exhortó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a autorizar el uso de emergencia de vacunas contra COVID-19 que ya fueron aplicadas y que no generaron efectos negativos, como el caso de la Sputnik y CanSino.

Primera fase de la vacuna “Patria” con buenos resultados: AMLO

El presidente López Obrador informó que la vacuna “Patria”, la cual está siendo desarrollada en México, avanzó a la segunda fase de investigación.



Durante la conferencia de prensa matutina, el tabasqueño celebró que hay “buenos resultados” en el desarrollo del antígeno y destacó que los nuevos contratos de vacunas con farmacéuticas se están alistando.

“Nosotros vamos a terminar a finales de octubre, también ya estamos haciendo los nuevos contratos con las farmacéuticas, se está avanzando en la investigación de la vacuna “Patria” que se va a producir en México, ya pasó a una segunda fase, hay buenos resultados en la primer etapa”

Por otro lado, dijo que aún se estudia la posibilidad de aplicar un refuerzo de la vacuna contra coronavirus, sin embargo, destacó que algunos miembros de la comunidad científica aseguran que no es necesario. Además, reiteró el compromiso de su gobierno de finalizar la inoculación con primera dosis a toda la población mayor de 18 años antes de finalizar octubre.



En este sentido, aseguró que el acceso al biológico continuará siendo gratis y que todos los mexicanos tienen garantizada la protección contra SARS-CoV-2.

“Los médicos y especialistas hablan que no hace falta una vacuna de refuerzo, que hasta ahora no se recomienda. Decirle a todos los mexicanos que no van a faltar las vacunas, se van a aplicar vacunas a todos y es gratuito, no se van a cobrar. No lo hemos hecho y no se va a hacer”, indicó el tabasqueño.

