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Cómo saber si el alacrán que encontraste en tu casa es peligroso o no

Aprender a identificar si el alacrán encontrado en casa es peligroso resulta fundamental para proteger a la familia y actuar de forma adecuada ante una posible picadura

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Un alacrán Centruroides marrón claro con manchas oscuras y cola levantada se posa sobre una roca texturizada, con un fondo desértico difuso.
En distintas zonas de México, los alacranes suelen aparecer en casas cuando suben las temperaturas. Las autoridades cuentan con normas y protocolos para reducir riesgos y atender intoxicaciones por picadura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchas regiones de México, la presencia de alacranes en entornos domésticos se ha convertido en un fenómeno habitual, estrechamente ligado la época de calor y las altas temperaturas en ciertas zonas del país.

La convivencia cotidiana con estos arácnidos, sumada a la elevada incidencia de intoxicaciones registradas cada año, ha impulsado a las autoridades sanitarias a establecer marcos normativos específicos y protocolos detallados para el manejo y la prevención de accidentes.

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La información oficial de la Secretaría de Salud de México establece que la identificación temprana de la peligrosidad del alacrán es el primer paso crítico para decidir la conducta a seguir tras una picadura, así como para orientar acciones de prevención y control en el domicilio.

El país ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en incidencia de escorpionismo, con registros que superan los 250 mil casos anuales, según la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SSA2-2011 y los reportes del Diario Oficial de la Federación.

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El impacto es especialmente severo en estados como Jalisco, Guerrero, Morelos, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Guanajuato, donde la diversidad y densidad de especies es notoria.

Criterios morfológicos para diferenciar alacranes peligrosos

La forma más rápida y confiable de saber si un alacrán encontrado en casa implica un riesgo serio para la salud es observar tres características anatómicas principales:

  • Las pinzas (pedipalpos)
  • La cola (telson)
  • La coloración corporal

Así lo indica el documento técnico de la Secretaría de Salud y la guía de Birmex, el laboratorio estatal mexicano encargado de la producción de antivenenos.

Las especies más peligrosas en México pertenecen casi exclusivamente al género Centruroides, de la familia Buthidae. Los ejemplares de esta familia se reconocen por tener pinzas delgadas, alargadas y finas, en contraste con las especies inofensivas, cuyas pinzas son cortas, muy gruesas y de aspecto robusto.

Además, el telson —la última parte de la cola, donde se ubica el aguijón— suele mostrar una “espina” o “púa” secundaria bajo el aguijón principal, fenómeno conocido como apófisis subaculear. Este doble relieve es indicador de peligrosidad.

La coloración también ofrece una pista útil: los alacranes peligrosos presentan tonalidades claras como amarillo, rubio translúcido o pardo claro, mientras que los inofensivos suelen tener colores oscuros homogéneos, desde marrón profundo hasta negro.

Un dato adicional es la presencia de líneas o franjas longitudinales oscuras en el dorso; en el caso de Tityus trivittatus, estas franjas son tres y se observan claramente sobre el fondo amarillento.

Si el ejemplar se ajusta a este perfil, la recomendación oficial es evitar cualquier manipulación directa y acudir de inmediato a un centro de salud ante una picadura.

Infografía que muestra un alacrán amarillo con pinzas delgadas y detalles sobre cómo identificar ejemplares peligrosos por sus pinzas, aguijón y color.
Esta guía visual detalla las características morfológicas clave, como pinzas, cola y coloración, para identificar alacranes venenosos y tomar precauciones en el hogar, según expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer ante una picadura y cómo prevenir accidentes

Cuando ocurre una picadura, la Secretaría de Salud de México y Birmex insisten en que no se debe realizar ningún corte, succión ni aplicar hielo en el sitio.

El protocolo oficial prohíbe la crioterapia, ya que puede enmascarar los síntomas y retrasar la atención médica, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves o muerte.

El paciente debe permanecer en reposo, calmo y ser trasladado lo antes posible a un hospital o unidad médica.

La peligrosidad del veneno depende de la proporción entre la cantidad inoculada y el peso corporal de la víctima, de modo que los niños pequeños y los adultos mayores son los más vulnerables a desarrollar cuadros graves.

En México, la aplicación del antiveneno (faboterápico) es la única medida capaz de revertir el avance de la intoxicación sistémica. Las dosis y la rapidez con la que se administra no se ajustan al peso del paciente, sino al grado de intoxicación, un criterio que ha sido incorporado en la NOM-033-SSA2-2011 y las guías de Birmex.

La mejor manera de prevenir accidentes es impedir el acceso de los alacranes al interior de la vivienda. Las autoridades recomiendan instalar rejillas metálicas en desagües y tuberías, sellar grietas y oquedades, colocar burletes bajo puertas y mosquiteros en ventanas.

Se debe mantener una higiene estricta, evitar la acumulación de objetos y escombros tanto dentro como fuera de la casa, y revisar cuidadosamente calzados, ropas y sábanas antes de usarlos, particularmente en regiones endémicas.

Infografía sobre picaduras de alacrán con ilustraciones de un hombre picado, acciones de emergencia, antiveneno y medidas de prevención doméstica.
La Secretaría de Salud de México y Birmex detallan el protocolo oficial para actuar ante una picadura de alacrán y las mejores prácticas para prevenir accidentes en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Red de atención en México

El país cuenta con una red de centros toxicológicos de referencia, como SINTOX, el Hospital Juárez de México, el IMSS La Raza y el IMSS Siglo XXI, que ofrecen atención y asesoría las 24 horas.

Además, la producción y distribución del antídoto es responsabilidad de Birmex, garantizando el acceso gratuito y oportuno para la población afectada.

La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la existencia de líneas telefónicas de emergencia aseguran la respuesta rápida ante incidentes, así como la recolección de datos epidemiológicos que permiten ajustar las estrategias de prevención y control.

El compromiso institucional y la información científica oficial son el mejor recurso para la protección de la salud pública y la tranquilidad de las familias en zonas endémicas.

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