Quién fue el político que ordenó construir la estatua de AMLO en Atlacomulco y por qué lo hizo

Antes de dejar su cargo como presidente municipal de Atlacomulco, Roberto Téllez Monroy develó una estatua de Andrés Manuel López Obrador cerca del centro de la localidad (Foto: Facebook/Roberto Téllez Monroy)

Una de las actividades con las que Roberto Téllez Monroy concluyó su gestión como presidente municipal de Atlacomulco fue la de colocar muy cerca de la plaza principal del poblado una estatua de Andrés Manuel López Obrador.

Ubicado al norte del Estado de México, el municipio de Atlacomulco había sido gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1942, fue hasta el mes de julio de 2018 que el morenista Roberto Téllez Monroy obtuvo la mayoría de votos de la localidad y se convirtió en presidente municipal.

Durante tres años la coalición “Juntos haremos historia” gobernó Atlacomulco con Roberto Téllez como dirigente, este 31 de diciembre su gestión llegó a su fin, sin embargo, antes de despedirse de su cargo el morenista quiso rendirle un homenaje al actual presidente de México.

La estatua fue elaborada por artesanos de Tlalpujahua, Michoacán. Tuvo un costo de 50 mil pesos, medía 1,80 metros y fue hecha de cantera rosa. (Foto: Archivo)

A través de su cuenta de twitter, el ex alcalde de Atlacomulco compartió que mandó a hacer en Michoacán una estatua de cantera rosa del presidente de México. La escultura de 1,8 metros de altura fue colocada frente a la central de autobuses de la localidad, muy cerca del centro.

La acción fue duramente criticada por usuarios de redes sociales y personajes de la política mexicana, no obstante, Roberto Téllez justificó su acto aclarando que le quería rendir homenaje al fundador del partido político Morena.

“La idea surgió porque el licenciado es una persona admirable, que le está enfrentando un gran reto, que es abatir esos vicios que siguen imperando. Es una manera de que la gente lo tenga presente”, afirmó el alcalde Monroy en un pequeño evento realizado para develar la estatua.

El monumento fue realizado por artesanos del municipio de Tlalpujahua en Michoacán y tuvo un costo de 50 mil pesos, mismos que el ex presidente municipal de Atlacomulco afirmó haber pagado de su propio bolsillo.

Después de que el PRI gobernó por varias décadas el municipio de Atlacomulco en el Estado de México, Roberto Téllez Monroy llegó a la presidencia municipal de la localidad en 2018 con la coalición "Juntos haremos historia" (Foto: Gobierno del Estado de México)

“Honor a quien honor merece. El hombre honrado es el que mide su derecho por su deber. (Henri Lacordaire)”, escribió en redes sociales el alcalde al mismo tiempo que publicó fotografías de la estatua días después de colocarla.

Cabe mencionar que Téllez Monroy buscaba la reelección como presidente municipal de Atlacomulco, sin embargo, fue derrotado por Marisol Arias, de la coalición “Va por el Estado de México”, integrado por los partido políticos PRI, PAN y PRD.

El gesto que el ex alcalde tuvo con el presidente de México no fue bien recibido en un municipio que ha visto nacer a grandes representantes del PRI como el ex presidente Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, Arturo Montiel o Carlos Hank González. Por lo que en menos de 72 horas la estatua de AMLO fue derribada.

El gesto de admiración que Roberto Téllez Monroy quiso rendirle al presidente no fue bien recibido entre los habitantes de Atlacomulco, y tampoco por el mismo AMLO, quien solicitó que no se volviera a levantar una estatua de su imagen. (Foto: Twitter)

En distintas ocasiones, Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado en contra del hecho de rendir culto a su imagen.

“Ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades, en mi caso tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre”, afirmó AMLO en conferencia de prensa el pasado 10 de septiembre; sin embargo, personalidades como Roberto Téllez Monroy han hecho caso omiso a su palabra.

Antes de ser presidente municipal de Atlacomulco, Roberto Téllez Monroy fue director de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México, tuvo el mismo cargo en la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de México. Así mismo se conoce que estudió ingeniería industrial y que ha trabajado en el sector privado y negocios propios.

