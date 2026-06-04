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Pepe revela que el disco tributo a Antonio Aguilar no busca ganancias, sino honrar su memoria

El cantante reunió a 16 artistas del regional mexicano para versionar canciones de Antonio Aguilar

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Pepe Aguilar
Pepe Aguilar reunió a 16 artistas del regional mexicano para versionar canciones de Antonio Aguilar en ¡Que Viva Antonio Aguilar!, un disco donde cada intérprete grabó su propia lectura de los temas del "Charro de México" sin recurrir a duetos artificiales con grabaciones del fallecido cantante. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Pepe Aguilar lanzó ¡Que Viva Antonio Aguilar!, un disco compilatorio con 16 versiones de temas del llamado “El Charro de México”, grabadas por artistas de distintas generaciones. El proyecto, que el cantante presentó el pasado 28 de mayo, reúne voces del regional mexicano en un homenaje que, según sus propias palabras, nació de una convicción clara: “No es para ganar dinero, es para recordar y seguir recordando”.

El concepto del álbum se diferencia de los tributos convencionales. Pepe Aguilar explicó que en lugar de construir duetos artificiales con grabaciones del fallecido intérprete, quiso que cada artista tomara una canción de Antonio Aguilar y la hiciera propia. “Lo que yo quería era que el cantante le homenajeara la canción que había cantado mi papá”, dijo. “Que fuera su versión”.

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Antonio Aguilar
Dieciocho años después de la muerte de Antonio Aguilar, su hijo Pepe convocó a figuras del regional mexicano para grabar versiones propias de sus canciones más recordadas en un álbum que busca mantener viva la memoria del llamado "El Charro de México". (FOTO: PEDRO VALTIERRA/ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM)

El resultado es un repertorio variado. Carín León asume el corte principal con “El chubasco”, mientras Banda El Recodo versiona “La cama de piedra” y Banda MS interpreta “El Chivo”. Luis R Conríquez le da voz a “4 meses”, Chuy Lizárraga canta “Ánimas que no amanezca”, Edén Muñoz interpreta “Albur de amor” y Alfredo Olivas toma “El alazán y el rosillo”.

Dentro de la familia, Ángela Aguilar grabó “China de los ojos negros” y también aparece Leonardo Aguilar en “El adolorido”, mientras que Pepe canta “Noches tenebrosas”. Cabe señalar que se esperaba que Christian Nodal formara parte del proyecto con la canción “Gabino Barrera”, aunque al momento de la entrevista previa al lanzamiento, Aguilar admitió que aún no había escuchado esa grabación. “Yo estoy seguro que va a quedar muy, muy bien. Pues es muy talentoso”, señaló sobre Nodal. Finalmente el sonorense no figuró en el álbum, aunque hasta el momento Pepe no ha profundizado en el tema.

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“Que todavía dieciocho años después de muerto siga representando”

Ángela Aguilar
Con Carín León, Banda MS, Banda El Recodo y sus hijos Ángela y Leonardo entre los participantes, Pepe Aguilar lanzó un tributo a su padre en el que asegura que el objetivo no es económico. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

El proceso de convocatoria fue directo. Pepe Aguilar contactó personalmente a cada artista y les explicó el concepto. “Les hablé directamente, explicándoles de qué se trataba, que era un concepto diferente”, contó. La respuesta fue positiva en todos los casos.

Para Aguilar, el valor del disco reside en lo que representa para la memoria de su padre, fallecido en 2007. “Qué bonito, que todavía dieciocho años después de muerto siga representando, que la gente se junte, que los artistas lo respeten y que le sigan rindiendo homenajes”, afirmó.

Sobre el destino de las ganancias, señaló que aún no estaba definido, pero reiteró que ese no era el propósito del proyecto.

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