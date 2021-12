Alianza PRI-PAN-PRD será benéfica para elecciones de 2022: AMLO

Foto: Twitter @Jesus_ZambranoG

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró la alianza que formaron el PAN, PRI y el PRD para las elecciones de 2022, pues con esta unión política demuestran que los tres partidos “son lo mismo”.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario expresó: “Están en su derecho de asociarse, aliarse. No es noticia, ya lo hicieron. Antes mucha gente pensaba que eran distintos, el PRI y el PAN, pero ahora quedó demostrado que son lo mismo desde (Carlos) Salinas”.

“También es legal, yo les diría que es benéfico porque hace mucho daño la simulación; el engañar de que se tiene una ideología: principios, un programa, nada más en el papel, pero en la práctica es otra cosa. Entonces cuando ya se van aclarando posturas se ayuda mucho a la vida pública, es bueno; nada de simulación.”, añadió el mandatario.

López Obrador mencionó que estos partidos tienen derecho a unirse en coalición porque son instituciones que defienden los mismos modelos económicos y de gobierno. “Tiene el derecho de unirse, lo hacen todos los partidos del mundo: se agrupan, hacen alianzas cuando hay afinidad y aquí existe esa afinidad, porque son partidos que defienden el modelo neoliberal o neoporfirista y el pensamiento conservador”, comentó.

Foto: captura de pantalla mañanera 16 de diciembre

El lunes pasado, los dirigentes de Va por México (alianza conformada por el PAN, PRI y PRD) acordaron, hasta el momento, ir juntos en cuatro de los seis estados donde se realizarán elecciones para la gubernatura el próximo año: Hidalgo, Tamaulipas, Durango y Aguascalientes.

Durante la conferencia de prensa conjunta, el dirigente del PAN, Marko Cortés, explicó que dicha alianza política busca evitar que “el mal gobierno morenista” destruya los avances logrados en estas entidades, pues estos estados son gobernadas por el PRI y el PAN.

Por su parte, el dirigente priista, Alejandro Moreno, mencionó que no está cerrada la posibilidad de que los tres partidos vayan juntos en Oaxaca y Quintana Roo; “estamos platicando”, dijo. El priista mencionó que sobre la intención de sumar a Movimiento Ciudadano a esta coalición, este partido no ha estado interesado en unirse a Va por México, pues consideró que sólo busca dividir el voto de la oposición, y por lo tanto beneficiar a Morena. “Hoy lo único que hace es tratar de dividir el voto. Hay que precisar los datos, porque luego estos de Movimiento Ciudadano están muy voladitos. Quiero decir que perdieron el registro en seis estados, 24 estados no sacaron ni el 7% (…) Ese es la realidad”, mencionó el político.

Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro

En tanto, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, comentó que no estarán “de rogones” con el partido encabezado por Dante Delgado, pues aseguró que si este organismo político no quiere unirse a Va por México, “los zapatos ni a la fuerza”. Además, aseguró que los tres partidos tienen propuestas de posibles candidatos.

Respecto a las candidaturas, la secretaria General del PRD, Adriana Díaz, comentó que aún sin tener un método para elegir a los contendientes, se ponderará el perfil, el reconocimiento ciudadano y las encuestas para elegir a los candidatos.

La secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, aprovechó para señalar que está lista para ser la candidata de esta coalición a la gubernatura de Hidalgo, ya que aseguró ser la mejor posicionada en el estado. Sin embargo, en ese momento, Jesús Zambrano comentó que se deben esperar los tiempos para elegir al contendiente.

Cabe mencionar que para Oaxaca y Quintana Roo (los otros estados que renovarán gubernaturas), aún no llegan a un acuerdo para ir juntos para las elecciones de 2022.

