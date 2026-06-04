El error más común al tramitar el pasaporte mexicano y cómo evitarlo

El pasaporte mexicano solo puede tramitarse con cita previa en el portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obtener el pasaporte mexicano por primera vez parece sencillo, pero miles de personas pueden llegar su cita con documentos incompletos, datos que no coinciden o sin haber pagado correctamente.

El resultado es siempre el mismo: el trámite se suspende y hay que empezar de nuevo.

Conocer con anticipación los puntos donde más se equivoca la gente puede marcar la diferencia entre salir con el trámite resuelto o perder la cita.

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Si el personal de la SRE detecta discrepancias en los datos, suspende el trámite hasta que se corrijan. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

El error común que detiene el trámite de inmediato

Esto ocurre con mayor frecuencia cuando el acta de nacimiento tiene un nombre escrito de forma distinta al que aparece en la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE).

Este problema común también sucede cuando hay errores tipográficos acumulados a lo largo de los años en distintos documentos oficiales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no puede emitir el pasaporte mientras exista cualquier diferencia, por mínima que parezca.

El trámite es presencial y no se permite la representación por terceros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La solución es revisar cada documento antes de la cita: que el nombre completo, los apellidos, la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento sean idénticos en todos los papeles.

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Si hay una discrepancia, es necesario corregirla ante el registro civil antes de agendar la cita en el portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Qué documentos se deben llevar y en qué condiciones

Según el Gobierno de México, todos los documentos deben presentarse en original.

Para acreditar la nacionalidad mexicana, se aceptan los siguientes documentos:

Acta de nacimiento expedida por el registro civil mexicano o por oficina consular.

Certificado de nacionalidad mexicana.

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento.

Carta de naturalización.

Cédula de identidad ciudadana.

Certificado de matrícula consular.

Además, se requiere una identificación oficial vigente, como la credencial para votar del INE o la matrícula consular, comprobante de pago de derechos y CURP.

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El pago solo se acepta en instituciones bancarias autorizadas; no se acepta efectivo ni tarjetas en las oficinas de la SRE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la cita se capturan la fotografía, las huellas decadactilares, la firma y el iris del solicitante.

El trámite es estrictamente presencial: no se permite la representación por terceros, salvo tutores legales debidamente acreditados.

Un caso que genera confusión frecuente es el del acta de nacimiento extemporánea, es decir, la registrada después del plazo permitido según el año de nacimiento.

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En ese caso, la SRE exige alguno de estos documentos adicionales:

Copia certificada del acta de matrimonio de los padres.

Acta de nacimiento de un hermano mayor.

Acta de nacimiento de uno de los progenitores mexicanos.

Durante la cita se capturan fotografía, huellas decadactilares, firma e iris del solicitante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto cuesta el pasaporte

Los costos del pasaporte están establecidos en el artículo 20 de la Ley Federal de Derechos 2026 y están expresados en pesos mexicanos.

El pasaporte de un año cuesta 920 pesos mexicanos; el de tres años, 1,795 pesos mexicanos; el de seis años, 2,440 pesos mexicanos; y el de 10 años, 4,280 pesos mexicanos.

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Los costos del pasaporte están establecidos en el artículo 20 de la Ley Federal de Derechos 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasaporte con vigencia de un año solo se expide a menores de 3 años de edad.

Existe un descuento del 50% para mayores de 60 años y personas con discapacidad comprobada.

Dónde puede pagarse el pasaporte mexicano

Quienes se encuentren en México pueden pagar en instituciones bancarias seleccionadas por el Gobierno de México, disponibles a través del portal digital oficial.

Quienes se encuentren en el extranjero deben pagar directamente en la oficina consular correspondiente.

La SRE expide pasaportes de emergencia el mismo día para casos justificados con documentación, con un costo adicional del 30%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante saber que no se acepta efectivo ni tarjetas directamente en las oficinas de la SRE, tampoco se puede pagar en tiendas de conveniencia.

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Además, la autoridad advierte que no se deben realizar depósitos a cuentas personales ni enviar dinero mediante enlaces de redes sociales o chats de mensajería, pues no son formas oficiales de pago y pueden ser fraudes.

Cuánto tarda la entrega y cómo funciona la modalidad de emergencia

Una vez completado el trámite, la entrega del pasaporte en México se entrega el mismo día.

En caso de que el trámite sea en consulados extranjeros, puede demorar entre cuatro y seis semanas, ya que todos los documentos se imprimen en la sede central de la SRE en la Ciudad de México.

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El pasaporte mexicano es el único documento que acredita simultáneamente la nacionalidad y la identidad del ciudadano mexicano ante autoridades extranjeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para casos justificados con documentación, la SRE prevé la expedición de pasaportes de emergencia con vigencia variable de meses hasta un año y entrega el mismo día.

Estos documentos tienen un costo adicional del 30% sobre el precio del pasaporte ordinario.