Detienen a 20 personas tras nueve cateos simultáneos en Querétaro: aseguran armas y vehículos tipo pipa

Los sujetos capturados (X/@fiscaliaqro)

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó sobre la ejecución de nueve cateos simultáneos en distintos puntos de los municipios de Querétaro y Corregidora, lo que derivó en la detención de 20 personas además del aseguramiento de armas y vehículos tipo pipa.

Los cateos se llevaron a cabo en las colonias y fraccionamientos Lomas de San Pablo, Jardines de Azucenas, Juríca, Rancho San Pedro, Residencial Villalba, Lourdes y La Negreta. Algunas de las personas arrestadas durante las diligencias están ligadas con investigaciones por posibles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego, según el reporte de las autoridades compartido el 3 de junio.

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Entre los bienes asegurados durante los operativos se encuentran armamento, cartuchos útiles, cargadores, un artefacto explosivo, cuatro vehículos tipo pipa, equipos telefónicos, dispositivos digitales y diversos documentos.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro presenta un informe sobre operativos y anuncios. El video muestra imágenes de un operativo policial nocturno y una gráfica con 20 personas detenidas. Se realizaron nueve cateos simultáneos en Querétaro y Corregidora, resultando en la detención de individuos por delitos contra la salud y otras conductas federales. Se asegura armamento, cartuchos, un artefacto explosivo y vehículos. Además, se informa la desactivación del Protocolo Alba para una mujer de 21 años, mostrando su cédula de identidad.

De igual manera, las autoridades hallaron herramientas y objetos presuntamente utilizados para la extracción ilícita de hidrocarburos, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación adicional por parte de la autoridad federal en materia de hidrocarburos.

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En los cateos participó personal ministerial, pericial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, así como elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Policía Estatal, policías municipales, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional.

La operación contó también con la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

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Parte de las labores de los agentes (X/@fiscaliaqro)

Material compartido por las autoridades muestra a los 20 individuos detenidos, de quienes no fueron divulgados sus nombres, además de las acciones realizadas por parte de los elementos de seguridad. La Fiscalía de Querétaro también publicó un video sobre el caso y añadió la condena de un hombre por robo calificado, además de la localización con vida de Arantza Chesed Núñez Araujo.

Una decena de personas detenidas en Querétaro

Cabe recordar que el pasado 6 de mayo fue informada al detención de 10 personas como resultado de uh serie de operativos simultáneos en los barrios y colonias de Unidad Nacional, Vista Alegre, El Salitre, Cuitláhuac y La Piedad.

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Las personas capturadas (FGE Querétaro)

En dicha ocasión, cinco hombres fueron detenidos por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, mientras que cuatro mujeres fueron arrestadas por la misma causa probable. Un decimo individuo fue capturado por el delito de resistencia y desobediencia de particulares.

Resultado de los cateos fue incautado más de un kilogramo y medio de metanfetamina, más de mil 100 gramos de cocaína en piedra, más de un kilo de marihuana, dinero en efectivo, armas de fuego junto con armamento hechizo y réplicas, cartuchos de varios calibres, bolsas para dosificar e inmuebles.

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