El abogado de Maribel Guardia rompe el silencio: tutoría ilegal de Addis Tuñón, cárcel para Imelda y testamento bajo investigación

El abogado Cipriano Sotelo aseguró que Imelda Tuñón podría enfrentar una acusación penal por presunta falsificación de documentos, mientras la defensa de Maribel Guardia busca impugnar la tutoría de Addis Tuñón y mantener a Marco Chacón como albacea de la sucesión de Julián Figueroa. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La disputa legal y familiar entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón sigue sumando capítulos y ahora escaló a nuevas amenazas de cárcel, acusaciones de falsificación y una batalla abierta por el control de la herencia de Julián Figueroa y la tutela de su hijo José Julián.

En medio de los tres frentes judiciales que permanecen activos tras la muerte del cantante, el abogado Cipriano Sotelo —recién incorporado a la defensa de Guardia— aseguró en entrevista con Javier Ceriani que Imelda podría enfrentar una acusación penal por presunta falsedad de documentos, mientras que la designación de Addis Tuñón como tutora del menor será impugnada.

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El litigante afirmó además que Marco Chacón continúa siendo el albacea vigente de la sucesión y adelantó que ya detectó presuntas irregularidades dentro del expediente, incluido el desconocimiento de un poder notarial que, según dijo, habría sido firmado por la propia Imelda.

El testamento que Imelda impugna en realidad la beneficiaba

Imelda Tuñón y Julián Figueroa. (Instagram: @imetunon)

Entre los datos que expuso Sotelo destaca uno que cambia la lectura del conflicto. El testamento que Imelda busca anular dejaba todos los bienes de Julián Figueroa a su hijo José Julián y designaba a Imelda como albacea, lo que le habría dado control total del patrimonio del menor durante más de una década. Al desconocer ese documento, dice el abogado, Imelda solo conseguiría heredar la mitad de los bienes, quitándole recursos al propio niño.

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“Por causas que todavía no logro entender, Imelda viene a desconocer un testamento”, dijo Sotelo. “Si no hay testamento, entonces ella es heredera a la mitad y su hijo a la mitad. Pero ¿con qué fin? Queriendo quitar la mitad al niño de los bienes, cuando ella pudiera manejarle los bienes al niño durante diez o más años por la edad del pequeño”.

Un dato adicional complica aún más la posición de Imelda: fue ella misma quien renunció al cargo de albacea de la sucesión de su esposo. Esa decisión, dice Sotelo, le costó voz y participación directa en la sucesión de Joan Sebastian, padre de Julián Figueroa.

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“¿Por qué Julián le da a Imelda como albacea y ella no acepta el cargo?”, preguntó el abogado. “Pudiendo haber participado directamente en la sucesión de Joan Sebastian y estar enterada de todo lo que se hace, y los beneficios que implica ser heredero de Joan Sebastian, porque ella iba a ser la albacea de su hijo”.

Sotelo expuso además que Imelda otorgó un poder notarial al abogado Enrique Trejo para abrir la sucesión de Julián Figueroa y que, posteriormente, desconoció ese documento. El notario cuenta con las huellas y firmas de Imelda en el instrumento. Peritos ya analizaron el material y confirmaron que corresponden a ella.

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“Tanto Maribel como Chacón tienen la oportunidad de meterla a la cárcel por mentirosa”, afirmó Sotelo. “No lo han hecho porque no han querido. Pero si nos dan la instrucción, está con un pie en la cárcel“.

El abogado precisó que la decisión de proceder penalmente corresponde a sus clientes. Dijo que ha hablado con Guardia y con Chacón y les ha explicado que responder a las acusaciones no implica crear un escándalo, sino hacer frente a señalamientos que dañan su reputación y su trabajo.

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La tutoría de Addis Tuñón, bajo cuestionamiento

Maribel Guardia y Addis Tuñón aparecen en esta composición, ilustrando la controversia sobre la tutela del nieto de la reconocida actriz y cantante. (Instagram)

Sotelo afirmó que ni él ni sus clientes han recibido notificación judicial alguna sobre el nombramiento de Addis Tuñón como tutora definitiva de José Julián. “La he escuchado que ella se autonombra como tal”, dijo. Si al revisar el expediente encuentra una resolución del juez en ese sentido, anunció que la impugnará.

El argumento central de la defensa es el conflicto de interés: Addis conduce De Primera Mano, programa desde el que ha cubierto el caso con una posición cercana a Imelda. Sotelo cuestionó además la actuación del juez y del Ministerio Público: “¿Qué pasó con el Ministerio Público y con el juez? ¿Por qué permitieron que ella fuera, cuando hay un antecedente?”.

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El abogado explicó por qué el vínculo entre Addis e Imelda representa un impedimento legal. “El tutor representa al niño de manera directa y lo protege inclusive contra cualquier persona tercera. En este caso, Imelda tiene la custodia del niño, entonces es contrincante del tutor, porque tiene que estar regañándola si ve que le hacen algo mal al niño”.

Cabe precisar que, aunque el abogado afirmó que ambas son familiares, el lazo entre Addis e Imelda no es biológico ni civil: ambas comparten el apellido Tuñón y construyeron una relación afectiva que ellas mismas describen como de tía y sobrina, sin que exista parentesco legal comprobado.

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Addis anunció el 20 de mayo que aceptó el cargo tras un proceso en el que compareció una terna de candidatos ante el juez. Como primera acción solicitó la remoción de Chacón como albacea. Según ella, ni Guardia ni Chacón se presentaron a comparecer antes de la resolución.

El abogado de Imelda Tuñón, Antonio Lozano Gracia sostuvo en entrevista con Ventaneando que Guardia “no cumplió con ninguna de las obligaciones” del cargo durante los dos años que lo ejerció: nunca promovió una pensión alimenticia para el menor. Imelda también hizo público que no se entregó manutención al niño durante tres años.

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El conflicto entre Chacón e Imelda tiene además un frente paralelo. Esta semana, el esposo de Guardia la acusó de haber sustraído y vendido objetos de la casa, entre ellos bolsas de la marca Chanel y una mochila Montblanc. Dijo contar con mensajes que probarían que esos artículos fueron ofrecidos a la venta. Imelda no ha respondido públicamente a esas acusaciones.

Joan Sebastian, 130 propiedades y una audiencia en Texas que definirá el rumbo

(Instagram/Captura de pantalla)

El conflicto desborda la sucesión de Julián Figueroa y se extiende a la herencia de Joan Sebastian, con alrededor de 130 propiedades en pugna en México y Estados Unidos. En una audiencia celebrada el 22 de mayo en Texas, se determinó la remoción de Erica Alonso —exesposa del cantante y madre de Juliana Figueroa— como albacea de la sucesión en ese país. En su lugar fue nombrada la abogada independiente Kim Lowe.

El punto central de ese proceso es determinar cuál era el domicilio legal de Joan Sebastian al momento de su muerte, dato que definiría si la sucesión continúa en Estados Unidos o se traslada a México. “Era mexicano y vivía en México”, dijo Sotelo. “Andaba por todo el mundo, pero generalmente trabajando o paseando”.

En ese contexto, José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian y hermano de Julián, jugó un papel que Sotelo reconoce como determinante. Fue él quien impulsó que Imelda tuviera participación en la sucesión de Joan Sebastian y que se le reconociera voz como albacea, en un intento por mantener unida a la familia.

“José Manuel siempre buscó, nos insistió, hizo peticiones para que a Imelda se le considerara como albacea de la sucesión de su hermano, para que tuviera voz y voto en la participación de la sucesión de Joan Sebastian”, dijo Sotelo.

El resultado, según el abogado, fue que Imelda terminó por atacar públicamente a quien la respaldaba, con declaraciones que José Manuel considera difamatorias y por las que habría iniciado acciones legales por separado. “A él le molesta mucho que se le haya difamado de esta manera públicamente, aduciendo cosas horrorosas que él ejecutó contra Julián”, dijo Sotelo.

Ceriani señaló en el mismo programa que Imelda no puede vender su departamento en Las Vegas, ya que el inmueble figura como garantía dentro de uno de los procesos legales en curso.