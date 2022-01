AMLO solicitó no levantar ninguna otra estatua de su imagen tras lo ocurrido en Atlacomulco

AMLO agradeció por la estatua a su nombre en Atlacomulco a pesar de que la derribaron (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) minimizó que hayan derribado la estatua hecha en su honor en Atlacomulco, Estado de México.

El presidente agradeció la iniciativa y el gesto que tuvo el expresidente municipal y varios seguidores de su gobierno, sin embargo pidió no construir ninguna otra estatua, pues es algo que ya ha expresado que no le gusta.

“Darle un mensaje a los habitantes de Atlacomulco, del Estado de México, a los que se organizaron e hicieron una estatua de mi persona. Decirles que los quiero mucho, que les agradezco mucho por su iniciativa, que son mis amigos del alma como millones de mexicanos, que los queremos mucho y que amor con amor se paga. Pero que tomen en cuenta de que yo he expresado de que no quiero que pongan a calles, a parques, a bibliotecas, a escuelas mi nombre. Ni quiero tampoco que me levanten ninguna estatua”, comentó durante su conferencia matutina.

La noche de este 31 de diciembre desconocidos decapitaron y derrumbaron la estatua del presidente que se había develado apenas este 29 de diciembre en “la cuna del priismo” y del “Grupo Atlacomulco” al que pertenecen el expresidente Enrique Peña Nieto y su primo, el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. La estatua fue develada a fin de “romper estigmas y paradigmas y que la gente reconozca lo que hizo”, aseguraba Roberto Téllez Monroy, exalcalde morenista del lugar.

Gobierno de Atlacomulco investigará vandalización de estatua de AMLO (Foto: Twitter/@vampipe)

“No quiero nada de eso; lo he expresado varias veces. Si ellos me hubiesen preguntado, seguramente les hubiera yo convencido, como no me consultaron ellos mandaron a hacer esta estatua que derribaron, los que lo hayan hecho eso ya es secundario”, agregó López Obrador.

Información en desarrollo...