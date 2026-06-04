México

Emiliano Aguilar estrena “Un puño de tierra” a caballo y vestido de charro en tributo a su abuelo Don Antonio

El lanzamiento es el primero de un álbum de diez canciones en homenaje a “El Charro de México”

Guardar
Google icon
Emiliano Aguilar
El hijo de Pepe Aguilar estrenó "Un puño de tierra" junto a Empolvados De La Banda en un video donde aparece vestido de charro y a caballo. El lanzamiento es el primero de un álbum de diez canciones en homenaje a don Antonio Aguilar y marca su incursión en el regional mexicano tras años enfocado en el rap. Además, confirmó que lleva cuatro años sin hablar con su padre. (Captura de pantalla YouTube Emiliano Aguilar)

Emiliano Aguilar estrenó “Un puño de tierra” junto a Empolvados De La Banda para rendir homenaje a su abuelo, Don Antonio Aguilar, en un video oficial donde aparece vestido de charro, a caballo y brindando con tequila en un rancho, una imagen que marca su entrada al regional mexicano tras años dedicado al rap.

“Y que se escuche hasta el cielo, lo escucha mi abuelo”, grita Emiliano a media canción.

El lanzamiento llega acompañado de un anuncio mayor: el cantante prepara un álbum completo de diez canciones en homenaje al patriarca de la familia. “El público me lo pidió”, explicó durante una entrevista en el programa El Gordo y la Flaca. “Yo no canto ni nada de eso”.

PUBLICIDAD

“Mi abuelo se paró por la gente cuando ya no podía”

Emiliano Aguilar
Con sombrero, traje de charro y tequila en mano, Emiliano Aguilar apareció en el video de "Un puño de tierra" para rendir tributo a su abuelo, don Antonio Aguilar. El lanzamiento, junto a Empolvados De La Banda, abre paso a un álbum de diez temas en honor al ídolo zacatecano. (Captura de pantalla YouTube Emiliano Aguilar)

Emiliano recordó una imagen que, dijo, nunca olvidará: su abuelo, enfermo de cáncer y en su último tour, incapaz de mantenerse de pie, se levantó de su silla ante los gritos del público. “Tenía como diez años, no me acuerdo, y yo vi que todos estaban: ‘¡Antonio, Antonio!’. Y se paró por la gente”, relató.

Esa escena marcó su visión del oficio. “Mi abuelo es una inspiración, porque yo estoy aquí por la gente. Yo no soy nadie. Yo estoy aquí porque la gente me puso aquí”, afirmó. Sobre su linaje, añadió: “Estoy muy agradecido de tener un legado como el de mi abuelo. Estoy muy bendecido. Es una bendición y también una maldición en algunas cosas”.

PUBLICIDAD

La canción “Un puño de tierra” es uno de los temas más reconocidos del repertorio de Antonio Aguilar, el cantante y actor nacido en Zacatecas que falleció en 2007 y cuya figura sigue siendo referente del regional mexicano y la cultura charra en México.

Cuatro años sin hablar con Pepe Aguilar

Emiliano Aguilar
El nieto de Antonio Aguilar lanzó el famoso tema "Un puño de tierra" junto a Empolvados De La Banda y anunció un álbum de diez canciones en homenaje al cantante zacatecano, fallecido en 2007. El proyecto, que lo aleja de su perfil rapero ha sido bien recibido en redes sociales. (Captura de pantalla YouTube Emiliano Aguilar)

El estreno llega en medio de una distancia prolongada con su padre. Emiliano Aguilar confirmó que lleva cuatro años sin hablar con Pepe Aguilar. “No llegamos a acuerdo yo y mi papá. Somos muy similares y chocamos”, dijo, aunque aclaró que no lo considera una mala persona.

Reveló que asistió de incógnito a uno de los conciertos de su padre, con pasamontañas y guantes, para no desviar la atención del público. “Mi papá canta bien chido, la neta. Y yo lo estaba viendo y... me dio tristeza, pero también porque se ve más grande, más estresado”, contó.

Pese al distanciamiento, dejó abierta la puerta a una reconciliación. “Todo hombre quiere a su padre. Yo lo quiero mucho a mi papá. Yo sí quisiera hablar con él otra vez. Y sí lo voy a hacer. Pero ahorita no es el tiempo”, dijo. Su meta, antes de ese reencuentro, es demostrarse a sí mismo que puede sostenerse solo: “Quiero lograr más cosas yo mismo. Y ya cuando logre más cosas, lo voy a invitar a comer. Y yo pagar la cuenta”.

Temas Relacionados

Emiliano AguilarAntonio AguilarPepe Aguilarmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 4 de junio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 4 de junio de 2026

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 4 de junio: activan alerta roja para dos alcaldías por fuertes lluvias en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este jueves

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 4 de junio: activan alerta roja para dos alcaldías por fuertes lluvias en la capital

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 4 de junio

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la CDMX advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 4 de junio

Caso Paula: mujer exhibió videos de las golpizas de su exesposo en Morelos, ahora él busca evitar ser detenido

Videos de agresiones durante el embarazo, denuncias de violencia frente a menores y un amparo que impide la captura de José Francisco “N” colocaron el caso de Paula Fajardo en el centro de la discusión pública en Morelos

Caso Paula: mujer exhibió videos de las golpizas de su exesposo en Morelos, ahora él busca evitar ser detenido

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Con millones de pasajeros al mes, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM
MÁS NOTICIAS

NARCO

‘El Cholo’, exjefe policial acusado en EEUU de proteger a Los Chapitos, busca amparo tras bloqueo de cuentas de la UIF

‘El Cholo’, exjefe policial acusado en EEUU de proteger a Los Chapitos, busca amparo tras bloqueo de cuentas de la UIF

Abelina López niega que Jesús Zamora, detenido por liderar red de extorsión, haya sido asesor del gobierno en Acapulco

Detienen a 20 personas tras nueve cateos simultáneos en Querétaro: aseguran armas y vehículos tipo pipa

Detienen a “La China”, hermana del líder de Los Vallarta, célula ligada al CJNG en Edomex

Embajador de EEUU en México destaca que los dos países “trabajan juntos para localizar a los cárteles” luego del descubrimiento de un narcotúnel

ENTRETENIMIENTO

El abogado de Maribel Guardia rompe el silencio: tutoría ilegal de Addis Tuñón, cárcel para Imelda y testamento bajo investigación

El abogado de Maribel Guardia rompe el silencio: tutoría ilegal de Addis Tuñón, cárcel para Imelda y testamento bajo investigación

Mariana Ochoa podría ser demandada por FIFA por su canción “Ponte el Sombrero”

Pepe revela que el disco tributo a Antonio Aguilar no busca ganancias, sino honrar su memoria

Por qué Christian Nodal quedó fuera del disco tributo a Antonio Aguilar

La gira histórica de Panteón Rococó tendrá parada en la Plaza de Toros Cancún

DEPORTES

Con futbolito y firma del Álbum del Mundial: así está entrenando Sudáfrica para enfrentar a México

Con futbolito y firma del Álbum del Mundial: así está entrenando Sudáfrica para enfrentar a México

Neymar y Miguel Layún sorprenden con divertido comercial antes del Mundial: así se reconciliaron

La Selección de Panamá golea 4-2 en su último partido de preparación en casa antes del Mundial 2026

Veljko Paunović confía en la Selección Mexicana para el Mundial 2026: “Tiene todo para hacer historia”

Selección de Japón cambia de sede en Monterrey: esta es la razón