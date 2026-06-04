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Neymar y Miguel Layún sorprenden con divertido comercial antes del Mundial: así se reconciliaron

El reencuentro sorprendió en redes ya que ambos jugadores habían tenido roces en el Mundial de Rusia 2018

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El exfutbolista sorprendió en redes al colaborar con Neymar en un comercial. IG: @miguel_layun
El exfutbolista sorprendió en redes al colaborar con Neymar en un comercial. IG: @miguel_layun

A un año de que el Mundial de 2026 acapare la atención del planeta, una inesperada reunión entre el exfutbolista mexicano Miguel Layún y el astro brasileño Neymar ha dado de qué hablar.

Los dos jugadores, protagonistas de uno de los momentos más recordados de la Copa del Mundo de Rusia 2018, aparecieron juntos en un comercial que rápidamente se volvió viral por su tono humorístico.

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De una polémica mundialista a las risas

Para entender el impacto de este reencuentro hay que remontarse al partido entre México y Brasil en los octavos de final de Rusia 2018.

Durante ese encuentro, una acción entre Layún y Neymar provocó una de las imágenes más recordadas de la Copa del Mundo.

El mexicano pisó accidentalmente al brasileño mientras ambos disputaban un balón cerca de la banda, y la reacción del entonces jugador del PSG generó una enorme discusión en redes sociales y medios de comunicación.

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En su momento fue muy polémica la acción. REUTERS/Michael Dalder
En su momento fue muy polémica la acción. REUTERS/Michael Dalder

Las imágenes dieron la vuelta al mundo y alimentaron durante años el debate entre aficionados mexicanos y brasileños.

Incluso después del torneo, Layún llegó a expresar públicamente su desacuerdo con la forma en que Neymar reaccionó en aquella jugada.

Por eso, verlos compartiendo escena y riéndose juntos sorprendió a muchos aficionados.

El comercial aprovecha precisamente ese antecedente para construir una historia ligera y divertida en la que ambos muestran una relación cordial, dejando atrás cualquier rastro de polémica.

IG: @miguel_layun
IG: @miguel_layun

Un guiño al Mundial 2026

La campaña también funciona como un adelanto del ambiente que comenzará a vivirse rumbo al Mundial de 2026.

En el video, Layún recibe a Neymar con la tradicional hospitalidad mexicana y, a partir de ahí, se desarrolla una serie de situaciones cómicas.

Muchos aficionados destacaron que el anuncio logra transformar un episodio que en su momento causó controversia en una anécdota divertida.

La participación de Layún también ha sido vista como una forma de mantener su vínculo con la Selección Mexicana y con los grandes eventos que rodean al Mundial.

IG: @miguel_layun
IG: @miguel_layun

Aunque ya retirado de las canchas, el exjugador continúa siendo una figura reconocida entre algunos aficionados mexicanos rumbo a 2026.

El encuentro entre Neymar y Miguel Layún demuestra que el futbol también tiene segundas oportunidades.

Lo que hace ocho años fue motivo de debate y polémica hoy se convirtió en una historia de reconciliación.

A medida que se acerca el Mundial de 2026, momentos como este ayudan a encender la expectativa de una Copa del Mundo que promete estar llena de emociones.

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