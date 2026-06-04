Con futbolito y firma del Álbum del Mundial: así está entrenando Sudáfrica para enfrentar a México

El conjunto dirigido por Hugo Broos eligió la Universidad del Futbol para aclimatarse a la altitud antes de enfrentar a la Selección Mexicana en el Estadio Azteca. (X/ @BafanaBafana)

La Selección de Sudáfrica instala su concentración en Pachuca de cara al partido inaugural del Mundial 2026 contra México.

El ambiente previo al debut mundialista de los Bafana Bafana vive entre actividades recreativas y la expectativa de miles de aficionados.

Más de 3 mil personas asistieron al primer entrenamiento abierto de Sudáfrica en el Estadio Hidalgo. (REUTERS/Henry Romero)

Más de 3 mil personas asistieron al primer entrenamiento abierto en el Estadio Hidalgo, donde la convivencia, la firma de autógrafos y la interacción con familias marcaron la jornada.

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Sudáfrica abre las puertas de su concentración en Pachuca

La delegación sudafricana eligió la Universidad del Futbol como base de operaciones para adaptarse a la altitud y preparar el duelo ante el Tri.

El equipo realizó sesiones dobles y dinámicas de integración, incluyendo futbolito y ejercicios grupales.

El acceso al Estadio Hidalgo fue controlado, con prioridad para familias y niños.

Las gradas se llenaron de camisetas de México, Tuzos y banderas, junto a un ambiente festivo acompañado de música.

La delegación sudafricana eligió la Universidad del Futbol como base de operaciones para adaptarse a la altitud antes del duelo ante el Tri. (X/ @BafanBafana)

Así, la concentración se está enfocando en la adaptación física, pero también en la convivencia con la afición local, que ha respondido con entusiasmo y curiosidad ante la presencia africana.

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El gesto viral: firma de álbum y camiseta para Luchito

Entre los asistentes al encuentro destacó Luchito, un niño mexicano que se presentó con su álbum del Mundial y una cartulina pidiendo autógrafos.

El entrenador Hugo Broos fue el primero en acercarse y le obsequió una camiseta oficial de Sudáfrica .

Los jugadores formaron fila para firmar el álbum y la camiseta , tomándose fotos y enseñándole el saludo tradicional del equipo.

El episodio se hizo viral en redes, mostrando a Luchito emocionado y realizando el icónico baile de Tshabalala en el Mundial 2010.

Hugo Broos fue el primero en acercarse a Luchito para obsequiarle una camiseta oficial de la Selección de Sudáfrica, mientras los jugadores firmaron su álbum del Mundial. (Facebook / Bafana Bafana)

Este momento reflejó la cercanía entre la Selección de Sudáfrica y la comunidad de Pachuca, convirtiéndose en una de las imágenes más compartidas de la concentración.

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Los Bafana Bafana afinan detalles para si debut frente al Tri

El entrenamiento dirigido por Hugo Broos incluyó rutinas de calentamiento, ejercicios físicos y dinámicas con el Trionda, con especial atención en la adaptación a la altitud.

Figuras como Lyle Foster, el guardameta Ronwen Williams y el mediocampista Teboho Mokoena concentran la atención en la cancha y se perfilan como piezas importantes para el duelo ante la Selección Mexicana.

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La concentración de los Bafana Bafana combinó adaptación física con actividades recreativas e integración con la afición local en Pachuca. (REUTERS/Henry Romero)

La preparación sudafricana incluirá además entrenamientos diarios en la Universidad del Futbol y un partido amistoso programado contra Jamaica.

De esta manera, la concentración mantiene un ambiente de expectativa, con la mirada puesta en el partido inaugural del 11 de junio en el Estadio Azteca, donde Sudáfrica buscará marcar un retorno de ensueño al máximo escenario del futbol internacional.

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