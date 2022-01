Vicente Fox tundió a AMLO tras pedir que no se levantara otra estatua con su imagen

Fotos: Cuartoscuro

Este 2022 ha comenzado con la estatua en homenaje al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) derribada y decapitada en el municipio de Atlacomulco, Estado de México. Luego de que en la conferencia matutina de este 3 de enero, López Obrador pidiera que esta no volviera a alzarse, el ex mandatario, Vicente Fox Quesada (2000-2006), se pronunció a través de sus redes sociales.

“Qué ‘melindroso’, como de telenovela!! No hay duda, vive en un mundo fuera de la realidad Un auténtico ‘Corin López Tellado’”.

Foto: Twitter

El mensaje que Fox Quesada proclamó, ocurrió luego de que este 3 de enero, Andres Manuel hablara por primera vez sobre los hechos que ocurrieron entre la madrugada del 31 de diciembre al 1ro de enero. En un mensaje destinado a los y las habitantes de Atlacomulco, el presidente aseguró que a pesar de agradecer la iniciativa por levantar una estatua de su persona, él prefería que no lo hicieran.

“Darle un mensaje a los habitantes de Atlacomulco (...) Decirles que los quiero mucho, que les agradezco mucho por su iniciativa, que son mis amigos del alma como millones de mexicanos, que los queremos mucho y que amor con amor se paga. Pero que tomen en cuenta de que yo he expresado que no quiero que pongan a calles, parques, bibliotecas y escuelas mi nombre. Ni quiero tampoco que me levanten ninguna estatua”, comentó Obrador.

El revuelo en contra del monumento también llegó a oídos del otro ex presidente panista, Felipe Calderón Hinojosa, quien consideró que esta demostraba que la 4T era la cuarta etapa histórica por la que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pasaba.

“Lo cual demuestra que la 4T significa la cuarta etapa del PRI: 1. PNR, 2. PRM, 3. PRI, 4. MORENA Cada etapa ha tenido la estatua viviente de su líder máximo. Y además… en Atlacomulco”, resaltó.

Asimismo, AMLO destacó que la mejor recompensa que su gobierno puede tener es el amor que el pueblo le da. Rememorando al ex presidente, Lázaro Cárdenas, el presidente recalcó que su admiración por Cárdenas también surge del amor que el ex mandatario le tenía al pueblo de México “sobre todo a los humildes”.

CIUDAD DE MÉXICO, 03ENERO2022.- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, durante la primera mañanera del año en Palacio Nacional. Lo acompañaron Ricardo Sheffield Padilla, titular de Profeco; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Jeremy Corbyn, miembro del parlamento Británico y ex líder del Partido Laborista, y su esposa Laura Álvarez, acompañante (esposa). FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

“Esa es mi recompensa, eso no lo cambio por nada. Dejemos a la gente, sin necesidad de estatuas o que las calles, escuelas lleven mi nombre, que la gente tenga su criterio”, destacó Obrador.

El monumento fue elaborado por artesanos de Michoacán, mismo que costó 50 mil pesos y fue elaborado con cantera rosa. La efigie se encontraba sobre la avenida Isidro Fabela, en la plaza central de Atlacomulco. Esta fue financiada por el morenista Roberto Téllez Monroy, ex alcalde del municipio del Estado de México.

Según el alcalde, el financiamiento de esta efigie corrió por su cuenta y fue realizada por la admiración que le tiene al presidente por ser “una persona admirable que le está enfrentando un gran reto”.

(Foto: Twitter)

La polémica detrás de la estatua surgió -en gran medida- por el pasado que el municipio de Atlacomulco tiene con respecto al surgimiento de grupos de priistas al interior de esta. El “Grupo Atlacomulco” es una de las principales congregaciones de políticos priistas que han surgido al interior de este municipio. Entre algunos de los más conocidos hoy en día, se encuentra el expresidente Enrique Peña Nieto y el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.

