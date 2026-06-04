Pensión Bienestar, INAPAM y Servicio Universal de Salud: cómo combinar los tres programas para ahorrar en la tercera edad

Los tres son compatibles entre sí, se tramitan de forma gratuita y junio concentra fechas clave para acceder a todos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno federal tiene en marcha en 2026 tres programas que, de forma conjunta, cubren las necesidades económicas, de identidad y de salud de los adultos mayores en México: la credencial del INAPAM, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Credencial del Servicio Universal de Salud (SUS).

Los tres son compatibles entre sí, se tramitan de forma gratuita y junio concentra fechas clave para acceder a todos.

La Secretaría del Bienestar confirmó que la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) funciona como identificación oficial válida lo que convierte ese documento en el punto de entrada natural al ecosistema de apoyos para la tercera edad.

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En un comunicado al inicio de la credencialización en 2022 la Secretaría del Bienestar mencionó:

“La credencial del Inapam es una identificación oficial válida. En esta nueva etapa cambia su imagen, ya que cuenta con un sistema en línea enlazado con el Registro Nacional de Población (Renapo), además de un sello digital que comprueba su autenticidad y permite acceder a beneficios y descuentos en servicios y compras en diferentes establecimientos comerciales.”

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Qué garantiza cada programa y por qué se complementan

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega $6,400 bimestrales —equivalentes a $3,200 mensuales— a personas de 65 años o más, sin importar su condición económica, historial laboral ni afiliación política. Es un derecho constitucional y es compatible con otras pensiones del IMSS o el ISSSTE.

La Credencial del SUS, por su parte, unificará a partir del 1 de enero de 2027 el acceso a atención médica gratuita en todas las instituciones públicas del país bajo un solo documento. Incluirá nombre, CURP, tipo de sangre y condición de donador, con versión digital en la App MX para consultar historial clínico, agendar citas y acceder a recetas electrónicas.

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La credencial del INAPAM, en tanto, otorga descuentos de hasta 50% en transporte foráneo, gratuidad en el Metro y sistemas de movilidad de la Ciudad de México, y rebajas en farmacias, restaurantes y servicios. No tiene fecha de vencimiento y se tramita en cualquier momento del año.

Registro de la Pensión Bienestar: del 22 al 28 de junio

La titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, anunció que el periodo de incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores estará abierto del 22 al 28 de junio de 2026, en módulos habilitados en todo el país, de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, anunció que el periodo de incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores estará abierto del 22 al 28 de junio de 2026, en módulos habilitados en todo el país, de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas.

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Para registrarse se requiere: identificación oficial vigente —se acepta credencial INAPAM, INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar—, CURP de impresión reciente, acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y teléfono de contacto. Si el adulto mayor no puede acudir, puede designar un auxiliar que presente la misma documentación.

Una vez validado el registro, la Secretaría del Bienestar notifica por SMS la fecha, hora y módulo para recoger la Tarjeta del Banco del Bienestar, donde se depositan los recursos de forma directa y sin intermediarios.

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Credencial del SUS: calendario por apellido hasta noviembre

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, precisó que el trámite aplica para quienes ya reciben la Pensión Bienestar para adultos mayores o la pensión por discapacidad permanente. (Infobae-Itzallana)

El registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud está abierto desde el 2 de marzo y cierra el 14 de noviembre de 2026 en 2,136 módulos distribuidos en 24 ciudades de los estados con convenio del IMSS Bienestar.

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, precisó que el trámite aplica para quienes ya reciben la Pensión Bienestar para adultos mayores o la pensión por discapacidad permanente.

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El proceso incluye revisión de documentos, firma de consentimiento, toma de fotografía y huellas dactilares. Entre cuatro y seis semanas después, el beneficiario recibe la credencial física previa notificación por SMS. El CURP puede tramitarse en el propio módulo si el solicitante no lo lleva.

Las fechas exactas de junio para el registro de la credencial de salud, según la inicial del primer apellido, son:

Apellidos A–L (primera y tercera semana):

A, B: 1 y 15 de junio

C: 2 y 16 de junio

D, E, F: 3 y 17 de junio

G: 4 y 18 de junio

H, I, J, K, L: 5 y 19 de junio

Rezagados: 6 y 20 de junio

Apellidos M–Z (segunda y cuarta semana):

M: 8 y 22 de junio

N, Ñ, O, P, Q: 9 y 23 de junio

R: 10 y 24 de junio

S, T, U: 11 y 25 de junio

V, W, X, Y, Z: 12 y 26 de junio

Rezagados: 13 y 27 de junio

Este esquema se repite cada mes hasta el 14 de noviembre. Los módulos atienden de lunes a sábado, de 9:00 a 18:00 horas.

Las 24 ciudades con módulos de credencialización de salud

La campaña opera en las capitales de los estados con convenio IMSS Bienestar: Mexicali, La Paz, Campeche, Colima, Tuxtla Gutiérrez, Ciudad de México (16 alcaldías), Chilpancingo, Pachuca, Toluca, Morelia, Cuernavaca, Tepic, Oaxaca, Puebla, Chetumal, San Luis Potosí, Culiacán, Villahermosa, Ciudad Victoria, Tlaxcala, Xalapa, Mérida y Zacatecas.

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Para localizar el módulo más cercano al domicilio, los interesados pueden ingresar a moduloscredencialsalud.bienestar.gob.mx o comunicarse a la Línea del Bienestar: 800 639 42 64.

Cómo tramitar la credencial INAPAM en cualquier momento

Los documentos necesarios son: identificación oficial vigente, CURP actualizado, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio no mayor a seis meses, una fotografía tamaño infantil reciente y los datos de un contacto de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de los otros dos programas, la credencial del INAPAM no requiere esperar una convocatoria: el registro está abierto de forma permanente para cualquier persona de 60 años o más. El trámite es presencial en los módulos autorizados, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas, y la credencial se entrega el mismo día.

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Los documentos necesarios son: identificación oficial vigente, CURP actualizado, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio no mayor a seis meses, una fotografía tamaño infantil reciente y los datos de un contacto de emergencia. Desde 2020, el trámite también puede realizarse en tiendas SuperISSSTE sin costo.