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Selección de Japón cambia de sede en Monterrey: esta es la razón

Al conjunto nipón no le parecieron algunos detalles de su anterior sede de entrenamiento en tierras regiomontanas y decidieron cambiarla de última hora

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La selección de Japón no se quedará en Monterrey para su campamento base. Créditos: Infobae México.
La selección de Japón no se quedará en Monterrey para su campamento base. Créditos: Infobae México.

La Selección de Japón protagonizó una de las noticias más llamativas en la antesala del Mundial 2026 al modificar de última hora su sede de entrenamiento en Monterrey.

Los llamados “Samuráis Azules”, que eligieron a Nuevo León como parte de su preparación para la Copa del Mundo, decidieron dejar atrás el plan original que contemplaba trabajar en el Centro de Entrenamiento Tigres (CET) y optaron por trasladarse a otro complejo deportivo.

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La determinación generó sorpresa porque el CET había sido anunciado previamente como la base de trabajo del combinado asiático durante su estancia en territorio mexicano.

¿A dónde y por qué se mudó Japón?

La razón principal detrás del cambio de sede fue la inconformidad de la delegación japonesa con las condiciones de las canchas del Centro de Entrenamiento Tigres.

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De acuerdo con reportes de medios regiomontanos, el estado del césped no cumplió con las expectativas del cuerpo técnico, que prefirió evitar riesgos físicos para sus jugadores a pocos días del arranque de la Copa del Mundo.

Japón habría decidido no entrenar más en el lugar de los Tigres de la UANL.
Japón habría decidido no entrenar más en el lugar de los Tigres de la UANL.

Tras descartar el CET, Japón trasladó sus entrenamientos a las canchas de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ubicadas en San Nicolás de los Garza.

Ahí trabajará antes de viajar a Nashville, Tennessee, donde establecerá su campamento base oficial para la Copa del Mundo.

El combinado nipón permanecerá en Monterrey para realizar trabajos de acondicionamiento físico y adaptación al clima.

Posteriormente se trasladará a Estados Unidos, aunque volverá a territorio regiomontano para disputar uno de sus compromisos de la fase de grupos, ya que el Estadio Monterrey será una de las sedes que albergará encuentros mundialistas.

Por lo pronto, distintos reportes indicarían que Japón entrenará a partir del jueves 4 de junio en El Barrial, lugar que pertenece a Rayados de Monterrey.

Japón debutará en el Mundial 2026 frente a Países Bajos dentro de la actividad del Grupo F.

Más adelante enfrentará a Túnez en Monterrey y cerrará la primera ronda contra Suecia, en una fase de grupos que promete ser una de las más exigentes para el representativo asiático.

Cálida bienvenida a los japoneses en Monterrey

La decisión se tomó poco después de la llegada del equipo a Nuevo León.

Aunque el cambio llamó la atención, no afectó el entusiasmo con el que fueron recibidos los futbolistas japoneses.

Decenas de aficionados acudieron a las inmediaciones de su hotel de concentración para darles la bienvenida con banderas, camisetas y mensajes de apoyo.

(redes sociales)

La presencia de Japón también ha despertado interés entre la comunidad japonesa establecida en la región, que aprovechó la visita para acercarse a una de las selecciones más importantes del futbol asiático.

A poco más de una semana del inicio del torneo, la decisión de Japón evidencia el nivel de exigencia con el que llegan las selecciones mundialistas.

Mientras tanto, Monterrey continúa afinando los últimos aspectos para recibir a miles de visitantes y a algunas de las selecciones más seguidas del planeta.

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