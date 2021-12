De Lázaro Cárdenas a EPN: las estatuas de los expresidentes que adornan Los Pinos

En el terreno de Los Pinos está la Calzada de los Presidentes, donde se localizan las estatuas de bronce de los mandatarios que la han habitado.

El pasado jueves, se dio a conocer que en Atlacomulco, Estado de México, considerado la cuna del priismo, se develó una estatua con la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lleva en el poder tres años.

La obra fue creada por artesanos del municipio de Tlalpujahua, Michoacán, y habría tenido un costo de 50 mil pesos. Está hecha con cantera rosa y mide 1.80 metros de altura. Fue colocada sobre la avenida Isidro Fabela.

Según palabras del presidente municipal de la entidad, Roberto Téllez Monroy, el financiamiento de este reconocimiento corrió por su cuenta y funge como una “donación al municipio de Atlacomulco”, por lo que la tuvo que facturar para que formara parte del patrimonio.

En un pequeño evento realizado para develar la estatua, el presidente municipal afirmó que “la idea surgió porque el licenciado es una persona admirable, que le está enfrentando un gran reto, que es abatir esos vicios que siguen imperando. Es una manera de que la gente lo tenga presente”.

AMLO en tierra del PRI: así es su estatua de 50 mil pesos en Atlacomulco (Foto: Facebook/Roberto Téllez Monroy)

Roberto Téllez pertenece a Morena y es el primer presidente municipal de Atlacomulco que no pertenece al PRI. Se encuentra a escasos días de concluir su mandato en la región, por lo que quiso dejar huella de su paso y aprovechó para reconocer el movimiento del presidente con la llamada Cuarta Transformación, con el objetivo de “romper los estigmas y paradigmas y que la gente reconozca lo que se hizo”.

La estatua causó revuelo en la sociedad, incluyendo las redes sociales, en donde circularon fotografías de la estatua develada del mandatario, la cual algunos vieron con bueno ojos y otros no tanto.

También hay que recordar que el presidente López Obrador ha declarado que no quiere que se levanten estatuas con su figura ni se ponga su nombre a calles o avenidas, algo que no se ha obedecido, pues esta no es la primer estatua que se devela con su imagen, además de que a lo largo del país ya hay algunas calles y avenidas que llevan su nombre.

Sin embargo, el presidente López Obrador no ha sido el único presidente que tiene estatuas con su imagen, pues en el ahora Complejo Cultural Los Pinos, el cual antes del mandato de López Obrador servía como residencia oficial de los presidentes, hay estatuas de 14 exmandatarios.

La última estatua develada en la Calzada de los Presidentes, fue la de EPN.

Las estatuas, realizadas de bronce, son de expresidentes, que van desde Lázaro Cárdenas del Río, quien gobernó de 1934 hasta 1940, hasta Enrique Peña Nieto, quien estuvo al frente del país del 2012 al 2018, pasando por otros expresidentes como Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari, entre otros.

La última de estas estatuas develada fue la de Peña Nieto, y se instaló poco antes de concluir su mandato. Las estatuas se encuentran en la Calzada de los Presidentes, la cual lleva a la casa Miguel Alemán. Cada una de ellas mide 2.20 metros de alto, y tienen un peso aproximado de 200 kilogramos, además de estar fabricadas de bronce.

La estatua de Peña Nieto fue realizada por el escultor Antonio Castellanos Basich. Las de los tres presidentes anteriores, o sea, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, habían sido realizadas por el escultor Ricardo Ponzanelli.

Además de existir estas estatuas de los expresidentes, en Palacio Nacional también existe un espacio llamado Galería de los Presidentes, en donde se encuentras pinturas de mandatarios mexicanos del siglo XIX, XX y XXI.

Según información del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del propio Palacio Nacional, la Galería de los Presidentes fue creada por Manuel Ávila Camacho en 1945, cuando era mandatario del país. La última pintura que se ve en el recinto, es también la de Peña Nieto, la cual mide 1.5 metros de altura.

