Por qué Christian Nodal quedó fuera del disco tributo a Antonio Aguilar

El álbum reúne 16 versiones de temas del charro de México a cargo de artistas como Carín León, Banda MS y Banda El Recodo, pero la voz del esposo de Ángela Aguilar no figura en ninguna de ellas. |Fotos: IG, nodal - REUTERS

Christian Nodal habría quedado fuera del álbum ¡Que Viva Antonio Aguilar!, el compilatorio que Pepe Aguilar lanzó para rendir tributo a su padre, a 18 años de su muerte. El disco reúne 16 versiones de temas de “El Charro de México” a cargo de artistas de distintas generaciones, pero la voz del sonorense finalmente no figura en ninguna de ellas, pese a que el propio Pepe había anticipado su participación semanas antes del estreno.

En el encuentro con medios del martes 3 de junio, Pepe Aguilar explicó que varios intérpretes se quedaron fuera de esta primera entrega, pero no especificó quiénes. “Se quedó mucha gente afuera y estamos muy contentos de que la gente lo esté recibiendo como lo está recibiendo”, dijo el cantante ante la prensa.

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Pepe Aguilar había confirmado a Nodal al menos un mes antes del estreno

Semanas antes del estreno, Pepe Aguilar había confirmado la participación de su yerno y anticipado que grabaría "Gabino Barrera"; al salir el disco, el nombre de Nodal no apareció en el listado. (FOTO: CORTESÍA FRENCH TOAST/CUARTOSCURO.COM)

En mayo, durante una entrevista previa al lanzamiento, Pepe Aguilar mencionó al intérprete de “Botella tras botella” como parte del proyecto y hasta adelantó el tema que le habría sido asignado. “También está Christian Nodal o no sabemos todavía, a lo mejor sí. Creo que sí está“, declaró en ese momento.

El cantante también reveló que Nodal ya tenía previsto grabar el tema “Gabino Barrera” y expresó confianza en el resultado: “Canta muy bien Christian, yo la verdad no he oído todavía su versión, vamos a ir próximamente a que la grabe, pero yo creo que en esta semana la está haciendo. Lo de Christian salió últimamente, yo estoy seguro que va a quedar muy bien pues es muy talentoso”.

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El álbum incluye a los hijos de Pepe y a figuras del regional mexicano

¡Que Viva Antonio Aguilar!, el compilatorio que Pepe Aguilar lanzó para rendir tributo a su padre, a 18 años de su muerte. El disco reúne 16 versiones de temas del charro de México a cargo de artistas de distintas generaciones. (@pepeaguilarpresenta)

El disco sí cuenta con Ángela Aguilar, quien interpreta “China de los ojos negros”, y con Leonardo Aguilar en “El adolorido”. Pepe Aguilar canta “Noches tenebrosas”. Entre los demás participantes, Carín León asume el focus track con “El chubasco”, Banda El Recodo versiona “La cama de piedra”, Banda MS interpreta “El Chivo” y Luis R Conríquez le da voz a “4 meses”.

Completan el repertorio Chuy Lizárraga con “Ánimas que no amanezca”, Edén Muñoz con “Albur de amor” y Alfredo Olivas con “El alazán y el rosillo”, por mencionar solo algunos.

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Ante la pregunta por Majo Aguilar, su sobrina, quien tampoco aparece en el álbum, Pepe Aguilar respondió en la misma línea: “Seguramente estará. En este no estuvo, pero va a haber más”. Sobre la posibilidad de una segunda entrega, el cantante fue directo: “Seguramente habrá más”.