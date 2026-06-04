México

Por qué Christian Nodal quedó fuera del disco tributo a Antonio Aguilar

El álbum reúne 16 versiones de temas de Antonio Aguilar a cargo de artistas como Carín León, Banda MS y Banda El Recodo, pero la voz de Nodal no figura en ninguna de ellas

Guardar
Google icon
Christian Nodal y Pepe Aguilar cantaron juntos un éxito de Vicente Fernández.
El álbum reúne 16 versiones de temas del charro de México a cargo de artistas como Carín León, Banda MS y Banda El Recodo, pero la voz del esposo de Ángela Aguilar no figura en ninguna de ellas. |Fotos: IG, nodal - REUTERS

Christian Nodal habría quedado fuera del álbum ¡Que Viva Antonio Aguilar!, el compilatorio que Pepe Aguilar lanzó para rendir tributo a su padre, a 18 años de su muerte. El disco reúne 16 versiones de temas de “El Charro de México” a cargo de artistas de distintas generaciones, pero la voz del sonorense finalmente no figura en ninguna de ellas, pese a que el propio Pepe había anticipado su participación semanas antes del estreno.

En el encuentro con medios del martes 3 de junio, Pepe Aguilar explicó que varios intérpretes se quedaron fuera de esta primera entrega, pero no especificó quiénes. “Se quedó mucha gente afuera y estamos muy contentos de que la gente lo esté recibiendo como lo está recibiendo”, dijo el cantante ante la prensa.

PUBLICIDAD

Pepe Aguilar había confirmado a Nodal al menos un mes antes del estreno

Christian Nodal
Semanas antes del estreno, Pepe Aguilar había confirmado la participación de su yerno y anticipado que grabaría "Gabino Barrera"; al salir el disco, el nombre de Nodal no apareció en el listado. (FOTO: CORTESÍA FRENCH TOAST/CUARTOSCURO.COM)

En mayo, durante una entrevista previa al lanzamiento, Pepe Aguilar mencionó al intérprete de “Botella tras botella” como parte del proyecto y hasta adelantó el tema que le habría sido asignado. “También está Christian Nodal o no sabemos todavía, a lo mejor sí. Creo que sí está“, declaró en ese momento.

El cantante también reveló que Nodal ya tenía previsto grabar el tema “Gabino Barrera” y expresó confianza en el resultado: “Canta muy bien Christian, yo la verdad no he oído todavía su versión, vamos a ir próximamente a que la grabe, pero yo creo que en esta semana la está haciendo. Lo de Christian salió últimamente, yo estoy seguro que va a quedar muy bien pues es muy talentoso”.

PUBLICIDAD

El álbum incluye a los hijos de Pepe y a figuras del regional mexicano

Antonio Aguilar
¡Que Viva Antonio Aguilar!, el compilatorio que Pepe Aguilar lanzó para rendir tributo a su padre, a 18 años de su muerte. El disco reúne 16 versiones de temas del charro de México a cargo de artistas de distintas generaciones. (@pepeaguilarpresenta)

El disco sí cuenta con Ángela Aguilar, quien interpreta “China de los ojos negros”, y con Leonardo Aguilar en “El adolorido”. Pepe Aguilar canta “Noches tenebrosas”. Entre los demás participantes, Carín León asume el focus track con “El chubasco”, Banda El Recodo versiona “La cama de piedra”, Banda MS interpreta “El Chivo” y Luis R Conríquez le da voz a “4 meses”.

Completan el repertorio Chuy Lizárraga con “Ánimas que no amanezca”, Edén Muñoz con “Albur de amor” y Alfredo Olivas con “El alazán y el rosillo”, por mencionar solo algunos.

Ante la pregunta por Majo Aguilar, su sobrina, quien tampoco aparece en el álbum, Pepe Aguilar respondió en la misma línea: “Seguramente estará. En este no estuvo, pero va a haber más”. Sobre la posibilidad de una segunda entrega, el cantante fue directo: “Seguramente habrá más”.

Temas Relacionados

Christian NodalAntonio AguilarPepe AguilarÁngela Aguilarmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 4 de junio: activan doble alerta por lluvias y granizo en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este jueves

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 4 de junio: activan doble alerta por lluvias y granizo en la capital

Con futbolito y firma del Álbum del Mundial: así está entrenando Sudáfrica para enfrentar a México

El Estadio Hidalgo abrió sus puertas a aficionados locales para presenciar la preparación de los Bafana Bafana

Con futbolito y firma del Álbum del Mundial: así está entrenando Sudáfrica para enfrentar a México

Caseta de Tepotzotlán será reubicada a Jorobas en 2027: ampliarán la autopista México-Querétaro

La nueva plaza de cobro se ubicará en el municipio vecino de Huehuetoca

Caseta de Tepotzotlán será reubicada a Jorobas en 2027: ampliarán la autopista México-Querétaro

Controlan incendio en bodega cerca del mercado de Jamaica: un bombero resultó lesionado y 150 personas fueron evacuadas

El fuego consumió una estructura de 600 metros cuadrados con cartón, cerámica, vidrio y solventes

Controlan incendio en bodega cerca del mercado de Jamaica: un bombero resultó lesionado y 150 personas fueron evacuadas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Abelina López niega que Jesús Zamora, detenido por liderar red de extorsión, haya sido asesor del gobierno en Acapulco

Abelina López niega que Jesús Zamora, detenido por liderar red de extorsión, haya sido asesor del gobierno en Acapulco

Detienen a 20 personas tras nueve cateos simultáneos en Querétaro: aseguran armas y vehículos tipo pipa

Detienen a “La China”, hermana del líder de Los Vallarta, célula ligada al CJNG en Edomex

Embajador de EEUU en México destaca que los dos países “trabajan juntos para localizar a los cárteles” luego del descubrimiento de un narcotúnel

Fuerzas Especiales del Ejército llegan a reforzar seguridad en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La gira histórica de Panteón Rococó tendrá parada en la Plaza de Toros Cancún

La gira histórica de Panteón Rococó tendrá parada en la Plaza de Toros Cancún

Alejandro Fernández está confirmado para cantar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026

‘El día que México ganó el Mundial’, la obra donde el amor y el futbol se enfrentan en escena

Alejandro Marcovich llega a los 66 años cuando tiene 16 días en coma: “Te espera tu pastel”

La Bogue señaló a Wendy Guevara como “un retroceso” para la comunidad trans en México

DEPORTES

Con futbolito y firma del Álbum del Mundial: así está entrenando Sudáfrica para enfrentar a México

Con futbolito y firma del Álbum del Mundial: así está entrenando Sudáfrica para enfrentar a México

Neymar y Miguel Layún sorprenden con divertido comercial antes del Mundial: así se reconciliaron

La Selección de Panamá golea 4-2 en su último partido de preparación en casa antes del Mundial 2026

Veljko Paunović confía en la Selección Mexicana para el Mundial 2026: “Tiene todo para hacer historia”

Selección de Japón cambia de sede en Monterrey: esta es la razón