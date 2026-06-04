México

Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios cobran su pago mañana 5 de junio

El apoyo llega por orden de CURP y cae directo en la tarjeta del Banco del Bienestar para cubrir transporte, materiales o alimentación escolar

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Foto-ilustración editorial con fondo borgoña. Una niña mexicana sonriente sostiene una tarjeta de débito Banco del Bienestar junto al texto 'Beca Rita Cetina'.
Una niña mexicana sonríe mientras muestra una tarjeta de débito del Banco del Bienestar, representando el apoyo del programa Beca Rita Cetina para la educación de las estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca Rita Cetina es un programa federal del Gobierno de México dirigido a estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) inscritos en escuelas públicas.

Su objetivo principal es apoyar económicamente a las familias para evitar la deserción escolar y ayudar a cubrir gastos como útiles, uniformes, libros y traslados.

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Durante este mes se están llevando a cabo los pagos correspondientes al bimestre mayo-junio por lo que es importante estar la pendiente para saber el día en que recibirás tu apoyo.

El pago de la Beca Rita Cetina se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.
El pago de la Beca Rita Cetina se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Quiénes son los beneficiarios que recibirán su pago mañana 5 de junio

Como mencionamos antes el depósito de la Beca Rita Cetina avanza con el calendario escalonado y este viernes 5 de junio corresponde el pago a estudiantes cuya CURP inicia con las letras H, I, J, K, L, de acuerdo con el calendario oficial de pagos de esta beca.

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El apoyo se dispersa directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar donde el programa hace entrega de los mil 900 pesos bimestrales por estudiante de secundaria pública inscrito y suma $700 pesos adicionales por cada alumno cuando hay más de un beneficiario en la misma familia.

Los recursos se destinan a gastos vinculados con la permanencia escolar, como transporte, materiales o alimentación.

Como es bien sabido, la dispersión se organiza por la letra inicial de la CURP para repartir los depósitos durante varios días y reducir la afluencia en sucursales y cajeros del Banco del Bienestar.

Para cobrar sin contratiempos, la tarjeta debe estar activa y la información personal registrada, actualizada.

Vista cenital de útiles escolares nuevos, una tarjeta del Banco del Bienestar y el logo de la Beca Rita Cetina en una hoja, sobre mesa de madera clara.
Esta beca está pensada para el apoyo escolar de los estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario OFICIAL Beca Rita Cetina 2026

  • Lunes 1: A, B
  • Martes 2: C
  • Miércoles 3: D, E, F
  • Jueves 4: G
  • Viernes 5: H, I, J, K, L
  • Lunes 8: M
  • Martes 9: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 10: R
  • Jueves 11: S
  • Viernes 12: T, U, V, W, X, Y, Z
Los pagos de la Beca Rita Cetina se distribuirán del 1 al 12 de junio de forma ordenada (X@Julio_LeonT)
Los pagos de la Beca Rita Cetina se distribuirán del 1 al 12 de junio de forma ordenada (X@Julio_LeonT)

Cómo saber si ya me llegó el deposito de mi beca Rita Cetina

Para saber si ya te llegó el depósito de la Beca Rita Cetina, puedes seguir estos pasos:

1. Revisa tu tarjeta del Banco del Bienestar

El pago de la beca se realiza directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar registrada durante tu trámite. Puedes consultar tu saldo:

  • En un cajero automático del Banco del Bienestar.
  • En ventanilla de cualquier sucursal.
  • Usando la app o banca en línea del Banco del Bienestar (si tienes acceso).

2. Consulta en línea el estatus de tu beca

  • Ingresa a la página oficial de la beca: becaritacetina.gob.mx
  • Busca la sección para consultar el estatus del pago o usuario beneficiario.
  • Ingresa tu CURP y los datos requeridos para verificar si el depósito ya fue realizado.

3. Verifica con tu escuela

Algunas escuelas publican listas o informan a las familias cuando ya se han liberado los pagos de la beca. Consulta con la dirección o el área de becas de tu plantel.

4. Llama al número oficial de atención

Puedes comunicarte al 55 11 62 03 00 para consultar el estatus de tu beca. Atienden de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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