Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios cobran su pago mañana 5 de junio

Una niña mexicana sonríe mientras muestra una tarjeta de débito del Banco del Bienestar, representando el apoyo del programa Beca Rita Cetina para la educación de las estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca Rita Cetina es un programa federal del Gobierno de México dirigido a estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) inscritos en escuelas públicas.

Su objetivo principal es apoyar económicamente a las familias para evitar la deserción escolar y ayudar a cubrir gastos como útiles, uniformes, libros y traslados.

PUBLICIDAD

Durante este mes se están llevando a cabo los pagos correspondientes al bimestre mayo-junio por lo que es importante estar la pendiente para saber el día en que recibirás tu apoyo.

El pago de la Beca Rita Cetina se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Quiénes son los beneficiarios que recibirán su pago mañana 5 de junio

Como mencionamos antes el depósito de la Beca Rita Cetina avanza con el calendario escalonado y este viernes 5 de junio corresponde el pago a estudiantes cuya CURP inicia con las letras H, I, J, K, L, de acuerdo con el calendario oficial de pagos de esta beca.

PUBLICIDAD

El apoyo se dispersa directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar donde el programa hace entrega de los mil 900 pesos bimestrales por estudiante de secundaria pública inscrito y suma $700 pesos adicionales por cada alumno cuando hay más de un beneficiario en la misma familia.

Los recursos se destinan a gastos vinculados con la permanencia escolar, como transporte, materiales o alimentación.

Como es bien sabido, la dispersión se organiza por la letra inicial de la CURP para repartir los depósitos durante varios días y reducir la afluencia en sucursales y cajeros del Banco del Bienestar.

PUBLICIDAD

Para cobrar sin contratiempos, la tarjeta debe estar activa y la información personal registrada, actualizada.

Esta beca está pensada para el apoyo escolar de los estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario OFICIAL Beca Rita Cetina 2026

Lunes 1: A, B

Martes 2: C

Miércoles 3: D, E, F

Jueves 4: G

Viernes 5: H, I, J, K, L

Lunes 8: M

Martes 9: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 10: R

Jueves 11: S

Viernes 12: T, U, V, W, X, Y, Z

Los pagos de la Beca Rita Cetina se distribuirán del 1 al 12 de junio de forma ordenada (X@Julio_LeonT)

Cómo saber si ya me llegó el deposito de mi beca Rita Cetina

Para saber si ya te llegó el depósito de la Beca Rita Cetina, puedes seguir estos pasos:

1. Revisa tu tarjeta del Banco del Bienestar

El pago de la beca se realiza directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar registrada durante tu trámite. Puedes consultar tu saldo:

En un cajero automático del Banco del Bienestar.

En ventanilla de cualquier sucursal.

Usando la app o banca en línea del Banco del Bienestar (si tienes acceso).

2. Consulta en línea el estatus de tu beca

Ingresa a la página oficial de la beca: becaritacetina.gob.mx

Busca la sección para consultar el estatus del pago o usuario beneficiario.

Ingresa tu CURP y los datos requeridos para verificar si el depósito ya fue realizado.

3. Verifica con tu escuela

Algunas escuelas publican listas o informan a las familias cuando ya se han liberado los pagos de la beca. Consulta con la dirección o el área de becas de tu plantel.

PUBLICIDAD

4. Llama al número oficial de atención

Puedes comunicarte al 55 11 62 03 00 para consultar el estatus de tu beca. Atienden de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.