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Mariana Ochoa podría ser demandada por FIFA por su canción “Ponte el Sombrero”

La cantante lanzó el tema y está disponible en diversas plataformas digitales

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Mariana Ochoa Mundial FIFA denuncia "Ponte el Sombrero"
Mariana Ochoa en su video "Ponte el Sombrero" (especial)

La cantante mexicana Mariana Ochoa podría enfrentar complicaciones legales si su tema “Ponte el sombrero”, relacionado con el Mundial 2026, es considerado por la FIFA como un caso de aprovechamiento comercial no autorizado de una de sus competencias más importantes.

El debate surgió luego de que la intérprete lanzara su canción en plataformas digitales utilizando referencias que diversos especialistas consideran cercanas al evento futbolístico que organizarán México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

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Aunque hasta el momento no existe ninguna acción legal en su contra, expertos en propiedad intelectual señalan que la monetización de contenido relacionado con el Mundial puede ser observada con atención por la FIFA, organización reconocida por proteger agresivamente sus marcas registradas y los derechos comerciales de sus patrocinadores oficiales.

¿Por qué la FIFA podría intervenir?

La clave se encuentra en el concepto conocido como Ambush Marketing o marketing de emboscada. Esta práctica ocurre cuando una persona o empresa intenta vincularse comercialmente con un evento de gran relevancia sin contar con autorización oficial.

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Cuando una canción, campaña publicitaria o producto genera ingresos utilizando elementos que el público asocia directamente con una competencia protegida, los organizadores pueden considerar que existe un beneficio económico derivado de la fama del evento.

En el caso de “Ponte el sombrero”, especialistas señalan que la utilización de términos relacionados con el Mundial y el año 2026 dentro de una obra que genera reproducciones monetizadas podría ser interpretada como un uso comercial y no simplemente como un homenaje deportivo.

La monetización cambia el escenario

Opciones de monetización en YouTube.
Opciones de monetización en YouTube.

La diferencia entre una expresión artística y una posible infracción comercial suele encontrarse en la obtención de ganancias económicas.

Cada reproducción en Spotify, YouTube Music, Apple Music u otras plataformas puede representar ingresos para los titulares de los derechos de la obra. Debido a ello, el contenido deja de ser únicamente promocional o recreativo y adquiere una dimensión comercial.

Por esa razón, abogados especializados consideran que cualquier referencia que sugiera una asociación con el Mundial de 2026 debe analizarse cuidadosamente para evitar conflictos con los titulares de las marcas registradas.

FIFA protege celosamente sus marcas

Una Copa Mundial de la FIFA dorada está en el centro de una mesa de madera, con grandes pilas de billetes de cien dólares a cada lado en un entorno interior luminoso.
La FIFA ha construido durante décadas una sólida estrategia de protección de propiedad intelectual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FIFA ha construido durante décadas una sólida estrategia de protección de propiedad intelectual. La organización suele emprender acciones contra campañas, productos o contenidos que utilicen de manera indebida referencias relacionadas con la Copa Mundial.

Su objetivo principal es garantizar la exclusividad comercial de las empresas que pagan millones de dólares por convertirse en patrocinadores oficiales del torneo.

Por ello, nombres, logotipos, imágenes y referencias promocionales vinculadas al Mundial se encuentran entre los activos más vigilados por los equipos jurídicos de la federación.

¿Existe una demanda contra Mariana Ochoa?

La exOV7 se presentará en la plancha del Zócalo capitalino para dar un concierto. Foto: Instagram/soymarianaochoa.
Lucrar con contenido relacionado con el Mundial de 2026 sin autorización puede representar un riesgo jurídico Foto: Instagram/soymarianaochoa.

Hasta ahora no existe ninguna demanda pública ni procedimiento legal conocido contra Mariana Ochoa por la canción “Ponte el sombrero”, aunque podría llegar en los próximos días; por ello, especialistas advierten que lucrar con contenido relacionado con el Mundial de 2026 sin autorización oficial puede representar un riesgo jurídico.

A medida que se acerca la Copa del Mundo de 2026, la vigilancia sobre el uso comercial de términos asociados al torneo será cada vez más estricta, especialmente en plataformas digitales donde millones de usuarios consumen contenido monetizado todos los días.

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