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Veljko Paunović confía en la Selección Mexicana para el Mundial 2026: “Tiene todo para hacer historia”

El exentrenador de Chivas confía en que el Tri puede trascender como anfitrión del Mundial 2026

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El estratega de Serbia le dedicó unas palabras de apoyo al Tri previo al amistoso.
El estratega de Serbia le dedicó unas palabras de apoyo al Tri previo al amistoso.

A pocos días de que arranque la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana sigue recibiendo muestras de respaldo desde distintos frentes.

Una de las más llamativas llegó de Veljko Paunović, actual técnico de Serbia y viejo conocido del futbol mexicano, quien aseguró que el Tricolor cuenta con las condiciones necesarias para protagonizar una actuación histórica en el torneo que se disputará en casa.

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El estratega serbio, que dirigió a Chivas y Tigres en la Liga MX, destacó la identidad, el talento y el impulso que representa jugar ante su afición, factores que considera determinantes para que México aspire a superar sus mejores participaciones mundialistas.

Paunović ve un escenario ideal para que México trascienda

Durante su visita al país para disputar el amistoso entre Serbia y México en Toluca, Paunović habló sobre las posibilidades del conjunto dirigido por Javier Aguirre y dejó claro que ve al Tricolor como una selección capaz de dar un golpe sobre la mesa en el Mundial.

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El entrenador resaltó que México mantiene una identidad futbolística reconocible, incluso con jugadores que desarrollan sus carreras en Europa.

Paunovic reconoce que jugar de local el Mundial es una oportunidad única para trascender. REUTERS/Marko Djurica
Paunovic reconoce que jugar de local el Mundial es una oportunidad única para trascender. REUTERS/Marko Djurica

Además, consideró que el hecho de ser anfitrión representa una ventaja que pocas selecciones tienen la oportunidad de aprovechar.

En sus declaraciones previas al encuentro amistoso, afirmó que el equipo mexicano posee una conexión especial con su afición, elementos que podrían marcar diferencia a favor del Tri.

Bajo el mando de Aguirre, México ha apostado por una mezcla de experiencia y juventud, con futbolistas que llegan en buen momento y con la ilusión de romper la barrera de los cuartos de final, instancia que el país alcanzó como anfitrión en 1970 y 1986.

Paunović intentó fichar dos veces a Brian Gutiérrez para Chivas

Durante su visita a México como entrenador de la Selección de Serbia, Paunović recordó que buscó en dos ocasiones fichar a Brian Gutiérrez para Chivas durante su etapa en el club.

El técnico serbio identificó el talento del mediocampista desde su paso por el Chicago Fire en la MLS y mantuvo contacto con el representante del jugador para llevarlo a Guadalajara en 2023.

Paunović señaló que conoce bien a Gutiérrez, quien ahora destaca en la selección nacional y cumple con el proceso de desarrollo que visualizó en sus inicios.

Brian Gutiérrez celebra tras anotar uno de los dos goles con los que México derrotó a Ghana en partido de preparación para Copa del Mundo. Estadio Cuauhtémoc, Puebla, México. 22 de mayo de 2026. REUTERS/Henry Romero
Brian Gutiérrez celebra tras anotar uno de los dos goles con los que México derrotó a Ghana en partido de preparación para Copa del Mundo. Estadio Cuauhtémoc, Puebla, México. 22 de mayo de 2026. REUTERS/Henry Romero

El agradecimiento de Paunović a México tras su paso por la Liga MX

Más allá de su análisis deportivo, Paunović también aprovechó su regreso al país para recordar con cariño la etapa que vivió en el futbol mexicano.

El serbio aseguró sentirse profundamente agradecido por las oportunidades que recibió en la Liga MX y destacó el cariño que encontró durante su estancia.

El exentrenador de Chivas recordó que siempre intentó entregar lo mejor de sí en cada proyecto y aseguró que el público mexicano reconoció ese compromiso.

Incluso confesó que no había tenido la oportunidad de expresar públicamente cuánto significó para él trabajar en México, país al que dijo estar “eternamente agradecido”.

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