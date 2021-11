Carlos Hank González: quiénes son los millonarios y polémicos hijos del político y empresario señalado en Narcos 3

En la nueva temporada de la serie Narcos, Hank González es señalado por supuestamente tener nexos con el "Seños de los Cielos". Foto: Narcos / Netflix.

La tercera temporada de la serie Narcos, de Netflix, ha dado mucho de qué hablar, pues en ella aparecen nuevos personajes de la vida pública que son relacionados con los grandes capos del narcotráfico de décadas pasadas.

Uno de estos personajes es Carlos Hank González, quien fue gobernador del Estado de México de 1969 a 1975 y quien es interpretado por Manuel Uriza (Too Old to Die Young, 2019). En esta dramatización de la historia de la guerra contra el narco en México, el empresario y político Hank González es mostrado en una relación estrecha con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos” (José María Yazpik), después de la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo, interpretado en la serie por Diego Luna.

Hank González fue un emprendedor que a lo largo de su vida construyó contactos políticos junto con un imperio empresarial, lo que llevó a varios cargos gubernamentales y políticos a nivel estatal y nacional. Estuvo casado con María Guadalupe Rhon García, con quien tuvo dos hijos que actualmente continúan en la vida pública, tanto en el mundo empresarial como en el político. Se trata de Carlos y Jorge Hank Rhon.

Carlos Hank Rhon nació en 1947, en Santiago, Tianguistengo, Estado de México, de donde también era originario su padre. Cuenta con una licenciatura en Ingeniería Mecánica Eléctrica por la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Carlos Hank Rhon es una de las personas más acaudaladas de México. (Foto: Cuartoscuro)

En la página oficial del empresario, aparece una anécdota que, según se lee, determinó el rumbo que tomaría su vida, marcaría su carácter y marcó su trayectoria. Ese momento, ocurrió cuando era adolescente, una tarde en la que después de comer con su padre, este le llamó y le entregó una tarjeta. “Tenía un mensaje, que leí para mí, en voz baja: ´Reflexiona, decide y actúa. Hazlo así y nunca alteres este orden, puede ser fatal´, decía.

Esa tarjeta marcó su vida y se convirtió en la piedra de toque de su filosofía, su manera de encarar los retos que enfrentaría más tarde. Al concluir sus estudios universitarios, Carlos Hank Rhon se dio cuenta de que la ingeniería no era su pasión, pues como su padre, aparte de político era emprendedor, desde pequeño tuvo la oportunidad de ver cómo funcionaba una empresa. Debido a esto, y a que se dio cuenta que la vida empresarial era su verdadera pasión, decidió dedicarse a ello.

Actualmente es dueño de Grupo Hermes, un conglomerado industrial en el que se reúnen negocios relacionados con el sector de la infraestructura y la construcción; el transporte y las comunicaciones, mediante una filial denominada “Grupo Transportes”. También hizo parte de su fortuna vendiendo su firma financiera Grupo Financiero Interacciones a Banorte.

Según Forbes, ocupa el puesto 15 entre las personas más ricas de México, con una fortuna de USD 2,300 millones.

Carlos Hank Rhon es uno de los hombres más poderosos del país. (Foto: Presidencia de México)

Jorge Hank Rhon, su hermano, también es empresario, y ha estado inmerso en la vida política del país. En las pasadas elecciones, llevadas a cabo en junio de este año, estuvo registrado como candidato por el Partido Encuentro Solidario (PES) por la gubernatura de Baja California, la cual perdió.

Anteriormente, también fue presidente municipal de Tijuana, Baja California, en 2004, de la mano del PRI. En 2007 compitió por primera vez por la gubernatura del mismo estado, siendo derrotado por el panista José Guadalupe Osuna Millán.

El empresario y político ha demostrado ser una figura polémica, pues en más de una ocasión ha acaparado titulares en periódicos nacionales. Es dueño del negocio de apuestas Caliente, que posee un hipódromo llamado Agua Caliente, un canódromo, hoteles, zoológico privado, comercios y una cadena de centros de apuestas y sucursales en 19 estados de la República.

Según el medio Proceso, el predio de 83 hectáreas sobre el cual está edificada la casa de apuestas Grupo Caliente, el canódromo, el estadio de los Xolos de Tijuana, una plaza comercial, la residencia-zoológico y el exclusivo fraccionamiento Puerta de Hierro, está inscrito en el Registro Público de la Propiedad y en el Catastro Federal como propiedad de la nación.

Jorge Hank Rhon es un empresario y político polémico, pues ha estado involucrado en varios escándalos.

Debido a esto, Jorge Hank fue denunciado penalmente por fraude y despojo de bienes a la nación en 1993 por vender y usar para otros fines 20 hectáreas del predio mencionado a la empresa Inmuebles y Desarrollos Peninsulares para la construcción de un fraccionamiento, entre otros escándalos que incluyen homicidio.

Además, la familia Hank es dueña de los equipos de fútbol de primera división Xolos de Tijuana, así como del equipo de segunda división Dorados de Sinaloa. Jorge Hank Rhon también ha tenido una vida amorosa complicada, pues se ha casado en cuatro ocasiones, y ha registrado a 21 hijos como suyos.

Actualmente, Jorge está casado con Carolina Sol Kabande, hija del empresario hotelero Héctor Kabande, dueño de los hoteles Lucerna en Tijuana, Mexicali, Ensenada, Cd Juárez y Culiacán. La boda se llevó a cabo en 2018, cuando él tenía 62 años, y ella 28, y ese mismo año se dio a conocer que nacerían sus mellizos, Jorel y Oso.

