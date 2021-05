Santiago Nieto, titular de la UIF, dio positivo a COVID-19

Santiago Nieto es titular de la UIF (Foto: Cuartoscuro)

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio positivo a la prueba de COVID-19, aunque es asintomático y estará en aislamiento.

“Como parte de los protocolos de monitoreo y prevención, informo que he dado positivo a una prueba de COVID-19. Me encuentro asintomático y de forma responsable me mantendré en aislamiento”, publicó el mismo titular de la UIF en su cuenta de Twitter.

El funcionario se suma a la larga lista de políticos que han sido contagiados, así como a los más de dos millones de casos en el país desde que inició la pandemia, el 28 de febrero de 2020.

Pese a su padecimiento, y tal como ha ocurrido con otros administrativos, Nieto Castillo atenderá sus actividades a distancia. De acuerdo con el breve comunicado, ya reportó su contagio al jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.

“Estaré al pendiente de las tareas de la #UIF. He informado al Presidente @Lopezobrador_”, agregó en el tuit.









Información en desarrollo...