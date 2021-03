Santiago Nieto vs Alejandro Gertz: Loret de Mola asegura que el ganador se definiría en tres momentos clave

Fotos: Cuartoscuro

Las diferencias entre Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) son públicas y cada uno ha señalado cuáles son sus inconformidades.

Entre los antecedentes está que en julio del 2020, Gertz Manero declaró en una entrevista con Aristegui Noticias que la UIF presentó denuncias sin todas las pruebas que por ley debe entregar y tiene que acudir a la Secretaría de Hacienda para que se las proporcionen, pero no les dan la pruebas, y “entonces nos dicen que nosotros no avanzamos porque que nos debían hacer entregado, eso no se vale”.

El mandatario Andrés Manuel López Obrador solicitó en ese momento resolver las discrepancias entre ambos funcionarios para que exista “una buena relación”. Previamente, en enero del 2020, el titular de la FGR refirió que la administración federal hay “unidades” que violan la presunción de inocencia, en relación con las declaraciones que realiza Nieto Castillo sobre investigaciones en curso.

Santiago Nieto ha enfatizado que presente las denuncias y la Fiscalía no inicia las carpetas de investigación. “La instrucción que tiene (Santiago Nieto) es que todos los casos que se investigan y se tiene información pasan directo a la Fiscalía”, aseguró el mandatario el año pasado.

(Foto: Presidencia)

El periodista Carlos Loret de Mola indicó en su columna de opinión para El Universal que “vienen tres momento que pueden definir al vencedor en este pleito”, lo anterior tiene relación con Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex); Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, y Alonso Ancira, exdueño de Altos Hornos de México.

En el caso de Lozoya Austin, precisó, en los próximos días se definirá si será aceptado como testigo protegido, por lo que la FGR deberá acreditar que las pruebas aportadas sustentan sus declaraciones en relación con los políticos relacionados en la red de sobornos de Odebrecht y entrega irregular de contratos a la constructora brasileña.

El exdirector de Pemex está acusado de operación con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y cohecho, proceso que enfrenta en libertad. “Si el fiscal termina metiendo a la cárcel a Lozoya sería un golpe de descréditos a las investigación de Santiago Nieto. Descalificaría igualmente a los que prometieron libertad a Lozoya a cambio de que hablara”, explica Loret de Mola.

En el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, fue la FGR la que hizo la solicitud de desafuero ante la Cámara de Diputados y Gertz Manero aclaró que no se trata de una venganza política.

(Foto: EFE/ José Méndez/Archivo)

Las acusaciones al gobernador son por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Y puntualizó que el titular de la FGR que “traslado la responsabilidad de probar el caso a la parte denunciante, es decir, Santiago Nieto. Y fue enfático en decir que lo tendrá que probar ante el Congreso. Es decir, puso a Nieto a debatir el expediente ante los legisladores de oposición”.

Y se cuestionó si este caso tiene relación con la declaración del titular de la UIF en contra de Alejandro Gertz por el hecho de no investigar.

Finalmente, con Alonso Ancira que el gobierno le ha exigido la devolución de los USD 200 millones que pagó Pemex de sobreprecio por la planta de Agronitrogenados y lo cual aceptó. “Me dicen algunas fuentes que un tema de procedimiento jurídico parecería estar estar atorando que el arreglo se cristalice y Ancira pueda salir de prisión”, indica el periodista.

En los casos antes enlistados existen diferencias y “jaloneos dentro del mismo equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador”, concluyó.

