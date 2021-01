UIF no presentó denuncia sobre finanzas de Cienfuegos: Alejandro Gertz Manero

Cienfuegos fue acusado de conspirar para transportar y distribuir marihuana, cocaína y metanfetamina a EEUU, ayudando al Cártel H-2, remanente de Los Beltrán Leyva (Foto: Cuartoscuro)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no presentó denuncia alguna ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre movimientos irregulares en las finanzas del general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue acusado por cargos de narcotráfico en EEUU.

Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, señaló que la dependencia a su cargo no tuvo participación activa de la UIF.

En entrevista con Carmen Aristegui, el fiscal fue categórico en que llegó hasta el fondo sobre el patrimonio del general, pero solo con las declaraciones disponibles y ofrecidas por la misma defensa jurídica de Cienfuegos.

Este fue uno de los factores que llevaron al no ejercicio de la acción penal por parte del la FGR contra el alto mando militar, quien fue detenido el pasado 15 de octubre por tres cargos de narcotráfico y uno de lavado de dinero, según indagatorias de la Administración del Control de Drogas (DEA) de EEUU.

Cienfuegos Zepeda fue devuelto a México tras gestiones de la cancillería mexicana y por instrucciones a esta del presidente Andrés Manuel López Obrador. El acuerdo fue que el ex titular de la Secretaría del Defensa Nacional (Sedena) sería procesado por la FGR y en la Corte del Distrito Este de Nueva York le serían desestimados los cargos.

Esto último ocurrió el 18 de noviembre del año pasado, apenas seis días después de que el Departamento de Justicia enviara datos de prueba a la FGR para que esta procediera. El mismo 18 noviembre, el general fue deportado a México como un hombre libre y se fue a casa. Mientras que el pasado15 de enero, la fiscalía determinó no proceder contra él, pues las evidencias del gobierno estadounidense no eran sólidas.

“Hasta el fondo, hasta el fondo [¿qué es el fondo doctor?]. Todas sus declaraciones de impuestos, todas sus declaraciones patrimoniales, se hizo el análisis de todos los documentos que tenían y por lo menos no hemos tenido de ninguna entidad del gobierno, ninguna queja ni ningún procedimiento que nosotros hayamos [omitido], nada, lo hicimos completito todo”, señaló el fiscal sobre qué tan amplia fueron las indagatorias a recursos del general y su entorno.

Gertz Manero dejó ver que no hubo colaboración del gobierno federal, ya fuera porque desde la Unidad de Inteligencia Financiera investigaron al general y no localizaron irregularidades o, por el contrario, porque se desentendieron del caso que no consideraron necesario abundar sobre las finanzas de un ex jefe del Ejercito acusado por colaborar con el narcotráfico y blanquear capitales de las ganancias derivadas de estos ilícitos.

“¿Por qué no les preguntas? [le pregunto a usted]. Pregúntales a ellos, digo, para los medios se pintan solos. Yo ya te dije. No tengo de la Secretaría de Hacienda ninguna información que me pueda llevar a la percepción de que existe un delito, no lo tengo. Si me preguntas de una entidad que no tiene nada qué ver conmigo [¿cómo funciona?] Pregúntaselos a ellos”, añadió el titular de la FGR.

Cuestionada al respecto, la UIF no contestó a Infobae México, la misma pregunta fue dirigida a Santiago Nieto, titular de la institución que deriva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que a su vez depende del gobierno federal.

Según el artículo 15 del reglamento interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la UIF tiene competencia para denunciar ante el Ministerio Público de la Federación de la FGR:

Las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como aquellas previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, allegándose de los elementos probatorios del caso

Cabe destacar que Gertz Manero ahora asegure estar imposibilitado de indagar sin denuncia previa y, el 19 de noviembre pasado, Santiago Nieto afirmó que la UIF no estaba investigando a Cienfuegos, pero si la FGR hacía una solicitud, habría colaboración.

Lo anterior, además de una falta de coordinación, indica un desahogo de responsabilidades. Por un lado, el fiscal dijo a Carmen Aristegui que la FGR no puede hacer pesquisas ni ser perseguidora, porque ello la convertiría en una dependencia inquisidora, de tal modo que antes de proceder debe tener denuncia con datos sólidos.

Por otra parte, Santiago Nieto se deshizo de la iniciativa de indagar y, en su caso, denunciar ante la FGR alguna irregularidad. O en su defecto, después del pasado 19 de noviembre, sí realizó investigaciones pero no encontró, o no quiso, reportarlo ante la Fiscalía.

