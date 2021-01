Cienfuegos quedó exonerado: la FGR aseguró que el general nunca tuvo encuentros con narcos

FOTO DE ARCHIVO. El exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos durante un evento en una zona militar en Ciudad de México. 2 de septiembre de 2016. REUTERS / Henry Romero

La Fiscalía General de la República resolvió no ejercer acción penal contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fuera acusado por cuatro cargos relacionados con narcotráfico En EEUU. Con ello, el militar quedó exonerado de los cargos en México.

De ese modo, la FGR determinó que el extitular de la Defensa Nacional nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes del Cártel H-2 y no sostuvo comunicación con ellos. Tampoco realizó acciones para proteger o ayudar a miembros de este grupo delictivo.

Además, del análisis de su patrimonio y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no aparecieron datos o signos de que hubiera recibido ingresos ilegales o su fortuna creciera de forma anormal, según sus percepciones en el servicio público.

“Luego de analizar los elementos probatorios enviados por las autoridades norteamericanas y los aportados por el Gral Salvador Cienfuegos; la #FGR concluyó que él no sostuvo encuentro ni comunicación con grupo delictivo alguno. Por lo que se determinó no ejercer acción penal (sic)”, fue parte del comunicado de la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero.

Cienfuegos fue detenido en octubre en Estados Unidos y presentado ante las autoridades de la corte de Brooklyn (Reuters)

Por su parte, el equipo de abogados que representa al general indicó a Infobae México que por lo pronto no ofrecerían un posicionamiento al respecto y solo estaban al tanto de la información emitida por la FGR.

Cienfuegos Zepeda fue arrestado el 15 de octubre pasado y luego de 33 días preso en EEUU, fue devuelto a México bajo la promesa de ser procesado. Ahora la FGR señala que no hay elementos para ejercer la acción penal contra el ex jefe del Ejército (2012-2018).

A través de la Administración del Control de Drogas (DEA), el gobierno de EEUU investigó al general desde el 2013, sin que la agencia extranjera hubiera compartido información con autoridades en México, ni solicitado la colaboración para rastrear posibles delitos de narcotráfico que pudo cometer el entonces titular de la Sedena. Ya con la administración de Donald Trump, las indagatorias continuaron bajo la misma situación de reserva, indicó la FGR.

Tras conocer del arresto y después de ser informada del procedimiento, la dependencia ministerial inició un proceso en México. Es decir, después del pasado 15 de octubre. Finalmente, Cienfuegos fue devuelto a su país como un hombre libre luego de que le fueran desestimados los cargos en la Corte del Distrito Este de Nueva York el 18 de noviembre. Ese mismo día llegó al aeropuerto de Toluca, Estado de México y fue notificado de una carpeta en que estaba involucrado.

Fue el pasado 9 de enero que el general conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las indagatorias de la FGR, por lo cual tuvo acceso a todo el expediente, como corresponde. Desde entonces, Cienfuegos Zepeda ha aportado datos de prueba que acreditaran su inocencia. Mientras que la fiscalía hizo lo propio para hacerse de evidencias en el caso.

EFE

Fue así que se realizó un análisis, del cual se obtuvo que el ex titular de la Sedena no tuvo encuentros con miembros del Cártel H-2, remanente de Los Beltrán Leyva. La acusación en EEUU, que a decir de los fiscales era sólida, refería que Cienfuegos se comunicó con narcotraficantes para asegurar el trasiego de narcóticos entre 2015 y 2017. Algo que ahora la FGR ha desestimado, pues no localizó las pruebas.

Ya el pasado noviembre, al ofrecer detalles sobre el regreso del general a México, el canciller Marcelo Ebrard reveló que Cienfuegos volvería al país como un hombre libre de cargos.

“El general llega en libertad, no es que aquí se le pone en libertad, no; se le pone en libertad en Nueva York” , señaló el secretario de Relaciones Exteriores.

Lo que sí trascendió en aquel momento es que la FGR abriría una carpeta de investigación al general.

