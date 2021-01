Gertz Manero justificó furioso la exoneración de Cienfuegos y atacó a la DEA: “¿El chiste es darme en la madre?”

Audio: Twitter, Aristegui Noticias

Con exabruptos y por momentos furioso, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, justificó la exoneración del general Salvador Cienfuegos, acusado por narcotráfico por la Justicia de Estados Unidos.

En entrevista con Carmen Aristegui para su programa que se transmite en Radio Centro, Gertz Manero aseguró que Estados Unidos no tenía pruebas sobre el caso del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que no era sólida la investigación.

“(...) por las razones que tú quieras, pero eso no tiene una consideración de carácter legal presentado desde el punto de vista procesal. Un juez federal en los Estados Unidos igual que un juez federal en México tiene obligaciones frente al fondo de procedimientos ante la Constitución y las leyes que la obligan (...) no tampoco, para unas cosas sí y otras no”, señaló.

“Si las conductas de esa jueza (Carol Admon) obedecen las órdenes de un fiscal en Nueva York entonces el valor de las conductas jurídicas de esa jueza está totalmente en entredicho, así de fácil.. yo no te estoy diciendo más que lo que es jurídicamente válido. Ni el fiscal ni la juez tenían por qué desestimar sus propias investigaciones, no tenían por qué. Son dos cosas distintas”, aseguró.

(Foto: Cuartoscuro)

“Que argumenten lo que les dé la gana. Ahorita el asunto está abierto. El no ejercicio de la acción penal es una primera acción en el proceso penal que es absoluta y totalmente combatible. Pueden combatir todas las organizaciones que quieran y que tengan pruebas eh, porque no es nada más ir a los medios a escandalizar. Hay que ir ante el Ministerio Público y hay que hacer esto en una forma legal y además, como este es un asunto internacional, lo voy a llevar a nivel internacional, porque yo no estoy de acuerdo que una Fiscalía que es autónoma, la estén metiendo en un asunto que no le corresponde por asuntos de carácter distinto al suyo (.. ) y ahí si no, porque son los derechos humanos de todos (...) de cualquiera que tenga derecho de una presunción de inocencia (...)”, enfatizó.

“Esto es un asunto de fondo, no podemos seguir estando en manos de toda una descalificación permanente, en una conducta de defensa social y defensa jurídica como la que estamos llevando en este país. Todos los días salen a descalificarnos”, señaló.

El fiscal aseguró que pedirá el consejo de algunos mexicanos que han estado en tribunales internacionales como Sergio García Ramírez quien estuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos , así como a Bernardo Sepúlveda, quien estuvo en la Corte Penal Internacional de La Haya.

“No, este asunto no se va a quedar así. Ni se va a quedar en un proceso de linchamiento, de ninguna manera”, enfatizó.

Imagen de archivo (Foto: EFE/Mario Guzmán)

Y de forma colérica afirmó que de ninguna manera la Fiscalía realizó la exoneración del General Cienfuegos en “fast track” ya que -dijo- hubo periodistas que incluso llevaban la cuenta diaria del tiempo en que la FGR se estaba tardando en realizar la investigación del caso.

“Así que no es ‘fast track’ ni muchísimo menos. Lo único que analicé fueron pruebas que ellos ya se habían desistido, se desistieron de las pruebas. Caray, lo he dicho, lo he repetido y lo repetiré cuantas veces sea necesario”, señaló.

“¿El chiste es darme en la madre, en serio? N’ombre, yo no me voy a dejar, No voy a dejar que a la Fiscalía la atropellen”, aseguró el fiscal mexicano.

A pregunta expresa de Carmen Aristegui de quiénes eran lo que “le quieren dar en la madre”, el fiscal aseguró “pues todos los que hemos estado hablando.. ¿O qué quieres, que te haga un listado de cada uno de ellos para que me agarre un pleito con cada uno? ¡N’ombre!”, advirtió.

“Yo no llegaría a decir que son pendejos los de la DEA -todavía- pero llevaron en secreto un asunto que deberían haber llevado en colaboración con México de acuerdo con los convenios”, advirtió Gertz Manero.

Información en desarrollo...