Encontraron muerta a joven embarazada mientras buscan a Mariana, niña de 11 años que cayó a canal en Nextlalpan

La búsqueda de una niña en el canal dejó al descubierto otro caso: el cuerpo de una mujer joven. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la búsqueda de Mariana Valentina Domínguez Valdez, una niña de 11 años arrastrada por la corriente del Gran Canal en Nextlalpan, Estado de México, integrantes de la Colectiva Feminista Ehecátl hallaron el cadáver de una mujer joven, presuntamente embarazada, flotando entre basura y aguas negras del mismo canal. El cuerpo fue trasladado de inmediato a la Fiscalía de Zumpango y hasta el momento la víctima permanece sin identificar.

La menor desapareció mientras jugaba en la comunidad de Prados de San Francisco, dentro del municipio de Nextlalpan, al caer al canal de aguas negras y ser arrastrada por la corriente. Familiares reportaron el incidente a las autoridades, que activaron de forma inmediata el Protocolo Municipal de Búsqueda y Rescate. Hasta la emisión del comunicado oficial del Ayuntamiento de Nextlalpan, fechado el 6 de mayo de 2026, la menor identificada con las iniciales M.V.D.V. no había sido localizada.

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El Gobierno Municipal de Nextlalpan desplegó un operativo interinstitucional que abarcó el cauce del Gran Canal y zonas colindantes de los municipios de Jaltenco, Zumpango y Tequixquiac. Participaron elementos municipales, corporaciones de auxilio de municipios vecinos, autoridades estatales y personal de la Defensa Nacional con unidades de binomios caninos.

Integrantes de la Colectiva Feminista Ehecátl hallaron el cadáver de una mujer presuntamente embarazada, flotando en el Gran Canal de Nextlalpan durante el operativo de búsqueda de la menor Mariana Valentina Domínguez Valdez. (Captura de pantalla Facebook Colectiva Feminista Ehécatl)

El Coordinador General de Protección Civil del Gobierno del Estado de México aportó tres lanchas de búsqueda, tres drones y cinco células de rastreo, además de una unidad canina adicional para labores a pie de tierra. Los equipos realizaron recorridos terrestres, sobrevuelos, inspecciones en zonas de difícil acceso y verificación de márgenes del canal en puntos estratégicos de posible arrastre.

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Fue en el transcurso de ese operativo cuando integrantes de la Colectiva Feminista Ehecátl encontraron el cadáver flotando entre desechos en el canal. A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, una de sus integrantes detalló: “Es una mujer, traía dos arracadas en cada lóbulo y parece que estaba embarazada”, e informó que el cuerpo sería trasladado a la Fiscalía de Zumpango para la necropsia y la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

Mariana Valentina Domínguez Valdez continúa desaparecida tras haber caído al canal mientras jugaba. (@FiscaliaEdomex)

Lo que reveló la colectiva ante las autoridades

Al día siguiente del hallazgo, la colectiva se presentó a una mesa de diálogo con el gobierno del Estado de México. Carmen Zamora, integrante de la Colectiva Feminista Ehecátl, amplió la descripción de la víctima: “encontramos a una muchacha de 20, 25 años, embarazada... llevaba ahí como una semana”.

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Vecinos de la zona han señalado el canal como un foco constante de violencia, desapariciones y delitos. Por su parte el Ayuntamiento de Nextlalpan solo se ha pronunciado acerca de la menor desaparecida reiterando el compromiso de mantener activas las labores de búsqueda y la coordinación con todas las autoridades participantes hasta lograr la localización de Mariana. No obstante, acerca de la joven sin identificar no han revelado información oficial.