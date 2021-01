Ex escolta de AMLO buscará la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí con Morena

Paloma Aguilar fue escolta de AMLO antes de incorporarse al SAT bajo la administración del tabasqueño (Foto: Cortesía/ Especial)

Paloma Aguilar, la ex escolta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ex funcionaria del SAT (Servicio de Administración Tributaria), se registró este lunes como aspirante a la candidatura para la gubernatura del estado de San Luis Potosí con Morena, el partido del mandatario.

El partido de López Obrador, el más poderoso de México y favorito para ganar las elecciones del próximo 6 de junio de 2021, abrió el registro para las aspirantes que busquen ser las abanderadas de la organización por San Luis, donde será una mujer la elegida a través de encuestas internas para encabezar los esfuerzos electorales en la entidad.

Tras registrarse en la sede de Morena en la Ciudad de México, Aguilar indicó que la contienda interna por la candidatura en San Luis es “una fiesta democrática de las mujeres”. Además, rechazó que su cercanía con López Obrador vaya a inclinar la balanza en su favor, ya que el proceso tiene “piso parejo” para todas las aspirantes.

Y es que Aguilar es una figura que ha estado muy cerca del mandatario mexicano. Primero, formó parte de la Ayudantía, un grupo multidisciplinario para la protección de López Obrador que el mismo presidente creó para sustituir al Estado Mayor Presidencial, históricamente encargado de su protección y cuidado que desapareció bajo su administración.

Después, Aguilar pasó a formar parte del gabinete al incorporarse como administradora general de Recursos y Servicios del SAT, movimiento que la puso en el centro de las críticas por su falta de experiencia en temas fiscales.

Antes los cuestionamientos, López Obrador defendió a Aguilar y a otro funcionario, Javier Portugal, en su habitual conferencia de prensa matutina el 8 de mayo de 2020. “Tienen mucha experiencia ¿y saben qué tienen?, no conozco o no recuerdo ahora a Portugal, pero sí a Paloma, seguramente conozco también a Portugal, pero no lo identifico, pero a Paloma sí”, dijo.

“Que es una joven abogada que tiene un gran mérito, algo que para mí es fundamental, de lo que estábamos hablando, es una mujer con convicciones y honesta, incorruptible y eso es lo que necesita en el SAT y en todo el gobierno, servidores públicos que no tengan precio, que no se vendan, que sean honestos”, expresó López Obrador.

Unos meses después, en agosto de 2020, el diario Reforma señaló a la funcionaria por haber incorporado al SAT a algunos de sus familiares, como a su suegro, y a personas cercanas señaladas como sus “cuates”. Cuestionado por el tema, López Obrador pidió que la Secretaría de la Función Pública investigara y realizara un reporte, pero no se ha sabido nada más sobre el tema desde entonces.

Aguilar, una de las preferidas entre algunos círculos morenistas, llegó al partido en 2016. Con el partido guinda, fue consejera estatal y candidata a una diputación federal por San Luis Potosí, pero perdió en los comicios. La mujer es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, entidad de la que es originaria.

La administración de López Obrador ya borró la página de Paloma Aguilar donde se desplegaba una breve semblanza y su currículum cuando participaba en el SAT.

Este lunes, al menos 10 mujeres se registraron como contendientes a las elecciones internas de Morena en San Luis Potosí. Entre ellas, se encuentra la activista Teresa Carrizales, la diputada local Angélica Mendoza y, la más destacada, Mónica Rangel.

Rangel, ex secretaria de Salud en el gobierno estatal potosino de Juan Manuel Carreras, del opositor PRI (Partido Revolucionario Institucional). La funcionaria con licencia es la favorita en las encuestas para llevarse la candidatura y también la favorita cuando se la compara mano a mano con posibles candidatos del resto de partidos. Sin embargo, no es la preferida de los liderazgos morenistas.

En San Luis Potosí, Morena elegirá a una mujer, ya que por mandato del Tribunal Electoral, que determinó paridad en las elecciones de 2021, cada partido deberá tener al menos siete candidatas mujeres en las 15 gubernaturas que se renovarán, junto a la Cámara de Diputados, en unos meses.

La elegida en San Luis se sumará a otras seis candidatas morenistas: Celia Maya, por Querétaro; Clara Luz Flores, por Nuevo León; Layda Sansores, por Campeche; Marina del Pilar, por Baja California; Lorena Cuéllar, por Tlaxcala; e Indira Vizcaíno, por Colima.

A las abanderadas por Morena se le suman ocho hombres: Víctor Castro, por Baja California Sur; Alfonso Durazo, el candidato de Morena por el estado de Sonora; David Monreal, por Zacatecas; Juan Carlos Loera por Chihuahua; Raúl Morón por Michoacán; y los senadores Miguel Ángel Navarro, por Nayarit, Félix Salgado Macedonio por Guerrero y Rubén Rocha por Sinaloa.

