“¿Por qué no cede?”: Monreal pidió una explicación a Ebrard por el aumento de casos de COVID-19

El canciller compareció de manera virtual ante los liderazgos parlamentarios del Senado (Foto: Especial)

Ricardo Monreal, líder de los senadores del partido gobernante Morena, cuestionó este miércoles al canciller Marcelo Ebrard por el crecimiento de los contagios de la epidemia de COVID-19 que afecta al país y que sigue mostrando nuevos picos de casos confirmados en periodos de 24 horas.

“¿Por qué este número de contagios no cede y por qué el número de fallecimientos, pareciera ser por momentos dispararse, en lugar de aminorarse o de aplanarse?”, preguntó Monreal, durante una reunión virtual del canciller con los miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta.

“Me parece que su labor tiene particularmente ópticas que nos gustaría conocer. Lo mismo desde el punto de vista del COVID-19, cómo es que está usted viendo, por estar cercano al Consejo de Salubridad y al Ejecutivo Federal”, añadió el también líder de la Jucopo.

México presentó su pico máximo de contagios en un periodo de 24 horas este martes (Foto: Gustavo Graf/ Reuters)

Y es que México, a pesar de que consiguió aplanar la curva de contagios a nivel nacional, sigue en la meseta del acmé, es decir, en el punto más alto de contagios. Apenas este martes, se registró un nuevo pico de positivos: fueron 2,713 en un periodo de 24 horas.

Además, aunque no es una cifra estable, el número de muertes por COVID-19 en México aumentó a más del doble en relación con el reporte del día anterior este lunes y martes, al pasar de 155 a 334 decesos en 24 horas, lo que representa una defunción cada cuatro minutos en ese rango.

Del total de pacientes confirmados, 11,767 de ellos se encuentran activos, es decir, mostraron síntomas en los últimos 14 días y pueden contagiar a otros. La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), donde se incluyen a la Ciudad de México y al Estado de México, es la zona donde hay más casos acumulados hasta ahora.

Monreal también cuestionó a Ebrard por la compra de insumos médicos para combatir la epidemia de COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

Además, Monreal cuestionó este miércoles a Ebrard sobre los detalles de los acuerdos en la compra de respiradores artificiales. “¿Está cubierta la demanda? ¿Está reforzada la capacidad de nuestras instituciones de salud pública? ¿Las compras han sido las correctas y las debidas?”, inquirió. También preguntó cómo no poner en riesgo a los ciudadanos por un posible rebrote cuando la apertura de la industria automotriz, de la construcción, de la minería vuelvan a las actividades el 1 de junio.

En su comentario final, el líder morenista elogió a Ebrard y lo calificó como “un buen funcionario, un buen político y un hombre íntegro”.

El informe de Ebrard

El canciller mexicano respondió algunos de los cuestionamientos de la Jucopo, sobre todo aquellos enfocados en las que tienen que ver con las Relaciones Exteriores, que es la cartera que encabeza Ebrard. El funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio detalles sobre la compra de insumos médicos.

El Canciller es el primero de los funcionarios que pasarán de manera virtual por el Senado en estos días (Foto: Twitter @RicardoMonrealA)

“En el tema de los insumos, se hicieron gestiones directas con varios gobiernos, especialmente con Estados Unidos para el caso de ventiladores complementarios a los que en México tenemos”, dijo. “Y, por otro lado, también está el fenómeno de precios desmedidos en los insumos”, completó.

Ebrard explicó que “todo el mercado está hoy en día tremendo”. “Hay desajuste, porque hay una demanda agregada fuera de todo precedente. No había ocurrido que al mismo tiempo China, Estados Unidos y la Unión Europa, buscaran lo que producen principalmente los tres países, entonces es una perturbación mayor del acceso a estos insumos”, detalló.

A esta fecha, hemos recibido más o menos 260 de esos ventiladores. En total serán 1,000 cuando concluya el proceso de compra

El canciller defendió la postura de México de no cerrar su mercado incluso en el inicio de la pandemia. “Lo único que México hizo, como siempre, es no impedir a nadie que adquiriera insumos mexicanos. México nunca ha cerrado su acceso a su mercado. Somos el octavo exportador de productos médicos del mundo y muy acertadamente no lo hicimos”, dijo.

México ha establecido puentes aéreos con China y con Estados Unidos (Foto: Twitter @marthadelgado)

También adelantó que el gobierno de López Obrador está tratando de participar en todos aquellos proyectos de vacuna “donde se ve que hay mayores posibilidades” de éxito. “No lo define la Cancillería, sino las áreas especializadas”, dijo.

Por ejemplo, el remdesivir que mencionó el senador Monreal, bueno, pues fuimos una parte muy activa para que México empezara a participar en ese protocolo, cosa que ya estamos haciendo

Además, explicó que también participan instituciones mexicanas como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de universidades del interior de la república, institutos nacionales y otras instituciones.

Ebrard señaló que México también está en la búsqueda de una vacuna para el COVID-19 (Foto: EFE)

Estamos participando para tener el protocolo mexicano respecto a vacunas, que está organizando también la Secretaría de Salud. Es decir, se trata no sólo de esperar y de observar sino de participar, que es distinto

Por último, Ebrard se refirió a la “positiva respuesta” del gobierno estadounidense con respecto a la nota diplomática que México envió para solicitar oficialmente toda la información sobre el operativo “rápido y furioso”, con el que se introdujo a territorio nacional miles de armas de alto calibre con el objetivo de poderlas rastrear y darles seguimiento entre 2009 y 2011.

“Lo que estamos preparando ahora, no nosotros, sino lo hará la Fiscalía General de la República en el ámbito de su competencia, de diversos requerimientos de lo que necesita para poder, a su saber y entender, concluir las indagatorias que tiene abiertas”, finalizó.

