Kenia Os revela qué le dio a cambio a Adela Micha para que participara en una canción

Kenia Os revela cómo Adela Micha participó en el tema 'Breaking News' de su nuevo álbum 'K de Karma' tras llegar a un acuerdo de colaboración (IG)

Kenia Os detalló cómo logró la colaboración de Adela Micha en el tema Breaking News de su nuevo álbum K de Karma, al señalar que ambas acordaron un intercambio directo: la periodista grabó el intro de la canción a cambio de una entrevista de 15 minutos para su espacio, según narró la cantante al creador de contenido Roberto Martínez.

La participación de Adela Micha destaca porque el inicio del tema, presentado como un noticiero, expone:

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“Esta es una noticia de última hora. Se reporta que las estadísticas de hate hacia Kenia Os han incrementado en un 300% en la última semana. Se preguntan, ¿Qué significa esto para la economía de nuestro país? Nada, absolutamente nada”.

El fragmento, grabado originalmente con la voz de Kenia Os, fue concebido para contar con una figura del ámbito periodístico, de acuerdo con lo relatado por la intérprete a Roberto Martínez.

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Adela Micha graba el intro de tipo noticiero en 'Breaking News', exponiendo el incremento de hate hacia Kenia Os en la última semana (La Saga: YouTube)

El arreglo surgió luego de que Micha insistiera en entrevistar a la cantante, quien confesó que evitó encuentros anteriores por temor a ponerse nerviosa al aire o revelar información personal accidentalmente.

“Yo no quería ir porque yo decía: ‘Adela Micha me va a sacar información de algo, yo me voy a poner nerviosa, se me van a cruzar los cables’”, relató Os.

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De acuerdo con Kenia Os, la periodista propuso grabar el intro si la cantante accedía a una breve entrevista:

“Si tú vienes y me das una entrevista de 15 minutos, yo grabo lo de tu álbum. Ella me dijo, literal, ‘dando y dando’”. Tras formalizar el acuerdo, la experiencia fluyó con naturalidad y un ambiente relajado, en palabras de la propia intérprete.

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“Súper bien, es increíble, es una increíble reportera, me encanta. Es muy divertida, muy buena onda”, comentó.

El acuerdo entre Kenia Os y Adela Micha consistió en intercambiar la grabación del intro por una entrevista exclusiva de 15 minutos (Kenia OS)

El lanzamiento del tema generó comentarios entre seguidores, quienes resaltaron la presencia de Adela Micha en el álbum K de Karma y celebraron la integración del formato noticioso a la crítica social hacia la figura pública de Kenia Os.

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K de Karma, un álbum de evolución para Kenia Os

K de karma es el tercer álbum de estudio de Kenia Os, lanzado en 2026. El disco explora temas de autodescubrimiento, resiliencia y transformación personal, reflejando una etapa de madurez artística para la cantante.

Incluye colaboraciones con otros artistas del género urbano y pop, y fusiona ritmos electrónicos con baladas y sonidos latinos. El proyecto destaca por su producción cuidada y letras introspectivas, consolidando a Kenia Os como una de las voces más influyentes de la música pop mexicana actual.

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Kenia Os confiesa haber evitado entrevistas anteriores con Adela Micha por temor a sentirse nerviosa o revelar información personal (Foto: Cuartoscuro)

“En este álbum, el karma es como justicia divina. Es la parte más real de Kenia. Es sobre la energía que siento en este momento...Este es el álbum que más me ha costado en toda mi carrera. Es el proyecto más personal de mi carrera y el componente visual es clave para retratar una etapa distinta de mi vida artística”, relatado la también influencer mexicana sobre su reciente trabajo discográfico.