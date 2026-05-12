Comunidades indígenas de Guerrero denuncian nuevos ataques de “Los Ardillos” pese a compromiso de Sheinbaum de atenderlos

El grupo criminal señalado por los crímenes es liderado por los hermanos Celso e Iván Ortega. (Anayeli Tapia/Infobae)

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció este 11 de mayo que el grupo criminal “Los Ardillos” entró a la comunidad de Alcozacán a las 12:30 horas con disparos de armas de alto calibre y ataques con drones, mientras el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional seguían sin presentarse.

En un comunicado, difundido por las redes oficiales del Congreso Nacional Indígena, la organización reportó 76 asesinados y 25 desaparecidos en el marco de más de cinco días de ataques continuos en la región de La Montaña de Guerrero.

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Horas antes de esta denuncia, en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum había reconocido el desplazamiento de familias en la zona pero no anunció acciones concretas.

“Primero hay que entrar en contacto con ellos, ver lo que está ocurriendo”, dijo la mandataria, quien mencionó la presencia de la Guardia Nacional sin precisar plazos ni operativos.

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El CIPOG-EZ respondió horas más tarde que están solos bajo las balas y las bombas.

Tres comunidades desplazadas antes de que Los Ardillos avanzaran sobre Alcozacán

Para cuando el grupo criminal llegó a Alcozacán, los ataques ya habían desplazado a los pobladores de Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán. El CIPOG-EZ reportó casas quemadas, animales muertos y compañeros asesinados.

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Imagen de uno de los drones encontrados por los pobladores de la sierra de Guerrero. Crédito: CNI

“Tienen helicópteros, tienen armas, tienen todo para entrar, pero siguen dejando a nuestros pueblos solos mientras nos están matando”, señaló la organización como reproche a las fuerzas federales.

Sheinbaum, Evelyn Salgado y el Estado mexicano, señalados como responsables

El CIPOG-EZ identificó a Celso Ortega Jiménez, Bernardo Ortega Jiménez, Jorge Iván Ortega y Antonio Ortega Jiménez como los responsables directos de los ataques. Los cuatro mencionados son identificados en reportes periodísticos como los líderes de “Los Ardillos”.

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Responsabilizó también a Sheinbaum, a la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Pineda y al Estado mexicano por lo que pudiera ocurrirles.

“Si algo nos sucede, responsabilizamos directamente a Claudia Sheinbaum, Evelyn Salgado Pineda y al Estado mexicano”, advirtió la organización.

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El llamado fue dirigido al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a la Misión Civil de Observación, a La Europa Insumisa, a organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y a medios de comunicación libres e independientes.

Video compartido en las redes del Centro Nacional Indígena. Crédito: CNI

Un video que circuló junto al comunicado mostró a un integrante del CIPOG-EZ leyendo el texto frente a niños de la sierra de Guerrero. En las imágenes se ve a los menores llorando mientras escuchan la denuncia

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Quiénes son Los Ardillos

Investigaciones previas de este medio refieren que Los Ardillos surgieron hace más de dos décadas en Quechultenango bajo el mando de Celso Ortega Rosas, alias La Ardilla, expolicía rural dedicado al cultivo de amapola.

Fue detenido en 2008 por el asesinato de dos agentes de la SEIDO, liberado en 2011 y murió ese mismo año.

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Los ardillos (Foto: Twitter@DeniseMaerker)

Tras su muerte, sus hijos Celso e Iván Ortega Jiménez tomaron el control del grupo, que opera principalmente en los municipios de Chilapa y Joaquín Herrera.

El grupo acumula un historial documentado de violencia. En enero de 2020 asesinaron a diez músicos del grupo Sensación en Chilapa.

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Están vinculados con el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el control del transporte público en al menos ocho municipios de Guerrero.

En 2023 atentaron contra el padre Filiberto Velázquez en la carretera Chilapa-Chilpancingo; el sacerdote sobrevivió pero fue desplazado de Guerrero en enero de 2026.

Descripción: En la grabación aparecen platicando sobre Ángel Aguirre. Crédito: FB/IRZA Agencia de Noticias

Un video mostró a presuntos miembros de Los Ardillos reunidos con la entonces alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, quien fue expulsada de Morena tras la difusión de las imágenes.