Laura León sale en defensa de Vadhir Derbez, señalado por presunto abuso: “No hagas caso de esas tonterías”

Laura León expresa su apoyo público a Vadhir Derbez tras la denuncia por presunto abuso presentada por una modelo estadounidense (IG)

La actriz Laura León expresó su respaldo a Vadhir Derbez tras la denuncia por presunto abuso presentada por una modelo de diecinueve años, y sostuvo que “se va a solucionar”.

Este caso mantiene la atención pública, ya que la acusación contra el hijo de Eugenio Derbez no solo implica un posible proceso penal, sino también señalamientos de extorsión, según las versiones difundidas por la defensa del actor y por el propio artista.

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De acuerdo con una investigación divulgada en el programa De primera mano, la denunciante —originaria de Estados Unidos— afirmó que, durante la grabación de un video musical, Derbez la habría besado y tocado sin consentimiento.

El crudo testimonio de la presunta agredida

La modelo asegura que pidió ayuda al staff, pero nadie intervino. Por ello, abandonó la locación y acudió a presentar una denuncia formal. La carpeta de investigación detalla:

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“Me senté en la orilla de la cama y él se quedó parado frente a mí. En ese momento se acercó hacia mi cara y me dio un beso en la boca. Yo me quedé en shock y no supe qué hacer porque sabía que estaba trabajando con él. De inmediato, con ambos brazos, me levanta de mis codos y quedo parada frente a él, traté de empujarlo, pero él me jala hacia él y después me baja mi top”.

La acusación contra Vadhir Derbez detalla un presunto beso y tocamientos sin consentimiento durante la grabación de un video musical (Imagen Televisión: YouTUbe)

La supuesta exigencia de USD 350,000 para desistir del proceso judicial quedó consignada en capturas de pantalla mostradas en el programa Ventaneando. Según la defensa del actor, la denunciante pertenecería a una organización dedicada a la extorsión, y le habría pedido a Vadhir Derbez esa cantidad para evitar la continuación del juicio.

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Laura León respalda públicamente a Vadhir Derbez y minimiza las acusaciones

En un reciente encuentro con la prensa, Laura León externó su apoyo a Derbez. La actriz sugirió no prestar atención a lo que calificó de “tonterías” y consideró que, en su opinión, el tema se resolverá pronto.

“No hagas caso de esas tonterías. Ahorita la gente… aparte, les dices a las muchachitas: ‘Siéntate’ y se acuestan, ¿qué vas a hacer? Cuidémonos, porque pueden pasar cosas desagradables”, indicó León al referirse al caso.

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La defensa de Vadhir Derbez señala que la denunciante habría exigido USD 350,000 para desistir del proceso judicial, según capturas de pantalla difundidas (Vadhir Derbez: Instagram)

La también cantante recomendó a Vadhir que “no se preocupara demasiado” por la denuncia y repitió su convicción de que la situación “se va a solucionar”. Hasta ahora, la mayoría de la familia Derbez ha mostrado respaldo público al cantante y actor, reafirmando su creencia en la inocencia de su familiar.

Un antecedente que ensombrece el pasado de Vadhir Derbez

En respuesta a la denuncia, Vadhir Derbez negó rotundamente los hechos y aseguró que en ningún momento estuvo a solas con la joven. Señaló que durante toda la grabación hubo testigos presentes. El abogado del actor refuerza la versión de un intento de extorsión contra su cliente.

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El caso volvió a colocar a Derbez en el centro de la controversia, recordando que en 2010 enfrentó una acusación similar. En ese entonces se le señaló por presunto acoso a una menor. El expediente fue llevado ante tribunales, pero pasó al olvido con el tiempo y no derivó en una sentencia.

Laura León confiesa su consejo a Vadhir Derbez: “No hagas caso de esas tonterías” (Foto: Instagram/lauraleontv)

Actualmente, la denunciante no ha ofrecido declaraciones a medios. La cobertura de Ventaneando describe la existencia de mensajes privados en los que supuestamente se le exige al actor el pago de USD 350,000 como condición para frenar el litigio.

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Las versiones recogidas en prensa apuntan que, de comprobarse los delitos atribuidos a Vadhir Derbez, la condena podría alcanzar hasta 15 años de prisión. Sin embargo, tanto la familia del artista como su defensa consideran improbable este desenlace si logran acreditar la versión del intento de extorsión.