Unión Nacional de Padres de Familia reconoce decisión de la SEP: no habrá modificación del calendario escolar 2026

La SEP y el CONAEDU confirmaron que el calendario se mantiene sin cambios, con cierre el 15 de junio de 2026, tras el rechazo de familias y comunidades educativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SEP y el CONAEDU confirmaron que el ciclo escolar 2025-2026 cerrará el 15 de junio de 2026, fecha oficial ya establecida en el calendario educativo. La decisión descarta el adelanto al 5 de junio que circuló en semanas previas y que generó rechazo entre familias, docentes y especialistas del sector.

La Unión Nacional de Padres de Familia celebró el anuncio a través de un comunciado oficial. El presidente nacional de la organización, el doctor Israel Sánchez Martínez, señaló que la rectificación beneficia a docentes y comunidades educativas, y que madres, padres y especialistas alzaron la voz ante una medida que, de haberse concretado, habría afectado gravemente el derecho a la educación de millones de estudiantes.

PUBLICIDAD

La UNPF reconoce que la organización ciudadana incidió en la decisión

La Unión Nacional de Padres de Familia celebró la decisión y reconoció el papel de las familias organizadas en el rechazo al adelanto. (Cuartoscuro)

La UNPF atribuyó el cambio de postura a la presión organizada de miles de familias que se manifestaron en contra del adelanto. La organización también reconoció el papel de docentes y directivos que, según Sánchez Martínez, velaron por la integridad del proceso educativo durante el debate.

Los medios de comunicación recibieron un reconocimiento expreso. La UNPF destacó que la cobertura periodística amplificó la voz de las familias y de analistas y líderes de opinión, lo que permitió que el rechazo al adelanto trascendiera las fronteras del país.

PUBLICIDAD

La agenda pendiente: rezago, deserción y libros de texto

Por otro lado, en el comunicado se subrayó que mantener el calendario completo no resuelve los problemas estructurales del sistema educativo mexicano. El rezago educativo, la alta deserción escolar y los debates en torno a los libros de texto y los contenidos de planes y programas permanecen en la agenda que la UNPF busca atender junto con las autoridades.

La organización anunció que mantendrá un diálogo con la SEP para fortalecer los temas que considera prioritarios: la mejora de los aprendizajes, la reducción del rezago y la atención a la deserción. Sánchez Martínez no fijó plazos ni detalló mecanismos concretos para ese diálogo.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Educación Pública (SEP), dirigida por Mario Delgado Carrillo, confirmó que se respetará el Calendario Escolar 2025-2026 original. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último UNPF cerró su pronunciamiento con una afirmación que resume su postura ante cualquier modificación futura al calendario o a los contenidos: la educación de los hijos es prioridad y no está sujeta a negociación. La organización se comprometió a construir lo que denominó una cohesión estructural con todos los actores del sector educativo.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), dirigida por Mario Delgado Carrillo, confirmó este lunes 11 de mayo que se respetará el Calendario Escolar 2025-2026 original. Es decir, que las clases concluirán el miércoles 15 de julio y no el 5 de junio, como se había informado antes.

PUBLICIDAD

En la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026, autoridades escolares acuerdan mantener el calendario inicial. Las vacaciones para los niveles educativos básicos no se adelantarán.