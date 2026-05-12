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De verde a púrpura: así funcionan las alertas por lluvias en la Ciudad de México

Cada nivel de la escala oficial indica una intensidad distinta y exige una respuesta diferente de la población

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Vista urbana de la Ciudad de México al anochecer. Personas corren con paraguas bajo una fuerte lluvia. Calles mojadas reflejan luces. Relámpagos visibles sobre edificios.
Peatones con paraguas corren por las calles de la Ciudad de México bajo una fuerte tormenta eléctrica al atardecer, con relámpagos iluminando el cielo y edificios emblemáticos al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México opera un sistema de cinco niveles de alerta meteorológica —verde, amarillo, naranja, rojo y púrpura— que clasifica el riesgo según la intensidad de lluvia, viento, granizo y temperatura. Conocer qué significa cada color puede marcar la diferencia entre una precaución menor y una evacuación de emergencia.

El sistema, administrado por la SGIRPC, emite sus comunicados a través de redes sociales oficiales y la red de altavoces de la capital. Cada nivel se activa cuando los parámetros climáticos medidos o pronosticados superan umbrales específicos. La unidad de referencia para las lluvias son los milímetros de precipitación por metro cuadrado en 24 horas.

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Lluvias
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México clasifica los fenómenos meteorológicos en cinco niveles: de la lluvia cotidiana al evento que puede obligar a evacuar una colonia entera. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Verde y amarillo: el umbral entre la normalidad y el primer aviso

La alerta verde representa condiciones promedio: lluvias menores a 15 mm, vientos de hasta 49 km/h y sin presencia de granizo ni nieve. No implica riesgo para la población.

La alerta amarilla se activa con lluvias de entre 15 y 29 mm. A ese nivel, los hidrometeoros son ligeros pero pueden generar encharcamientos, corrientes de agua en calles y caída de ramas si se combinan con otras condiciones. La recomendación es llevar paraguas o impermeable y evitar verter grasas en el drenaje.

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Naranja y rojo: daños posibles en estructuras y vialidades

Lluvias
Cuando los altavoces de la Ciudad de México anuncian una alerta meteorológica, el color importa. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

Con lluvias de 30 a 49 mm, la alerta naranja advierte sobre fenómenos capaces de dañar estructuras frágiles. Protección Civil recomienda cerrar puertas y ventanas y no cruzar calles con corrientes de agua.

La alerta roja corresponde a precipitaciones de 50 a 70 mm y vientos de entre 70 y 79 km/h. A ese nivel, los daños en inmuebles, vialidades y servicios urbanos son directos. Las autoridades piden guardar documentos en bolsas herméticas, encender faros de niebla al manejar y alejarse de zonas inundadas.

Púrpura: el nivel de mayor riesgo en la escala

La alerta púrpura es el escalón más alto. Se activa cuando la lluvia supera los 70 mm en 24 horas, el viento alcanza 80 km/h o más, y el granizo es de gran tamaño. Las temperaturas mínimas pueden bajar hasta -3 °C, con posibilidad de nevada abundante.

A ese nivel, la SGIRPC define los fenómenos como de “intensidad pocas veces registrada” con capacidad de generar daños graves. Si existe alertamiento de inundación o deslave, las autoridades piden evacuar con prioridad para niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Infografía detallando los cinco niveles de alerta meteorológica en la Ciudad de México: verde, amarillo, naranja, rojo y púrpura, con sus íconos y descripciones.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México opera un sistema de cinco niveles de alerta por lluvias, viento, granizo y temperaturas extremas, clasificando el riesgo por color. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Características de cada nivel de alerta

  • Verde — Lluvias menores a 15 mm/24h; viento hasta 49 km/h; sin granizo; temperatura máxima de 30 °C, mínima de 6 °C; sin nevada.
  • Amarillo — Lluvias de 15 a 29 mm/24h; viento de 50 a 59 km/h; granizo pequeño; temperatura máxima de 30 a 32 °C, mínima de 4 a 6 °C; aguanieve posible.
  • Naranja — Lluvias de 30 a 49 mm/24h; viento de 60 a 69 km/h; granizo mediano; temperatura máxima de 33 a 35 °C, mínima de 1 a 3 °C; nevada ligera posible.
  • Rojo — Lluvias de 50 a 70 mm/24h; viento de 70 a 79 km/h; granizo grande; temperatura máxima de 36 a 38 °C, mínima de -2 a 0 °C; nevada posible.
  • Púrpura — Lluvias mayores a 70 mm/24h; viento desde 80 km/h; granizo muy grande; temperatura máxima superior a 38 °C, mínima de -3 °C; nevada abundante.

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