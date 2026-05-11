Memo Ochoa confirma su sexto Mundial a los 40 años: el récord que ningún futbolista mexicano ha logrado antes

Memo Ochoa sí tendrá su sexto mundial en su trayectoria y marcará un nuevo récord (AP Foto/Marco Ugarte)

Guillermo Ochoa se convertirá en el único futbolista mexicano con presencia en seis Copas Mundiales de la FIFA. A falta de que se presente la lista final de Javier Aguirre para el Tri, Memo ya adelantó la noticia y confirmó que estará en el Mundial 2026 dirigiendo el cambio generacional en la portería.

Fue por medio de redes sociales que Memo Ochoa informó que se presentará al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Selección Mexicana para iniciar con la que será su última concentración en las instalaciones del Tricolor.

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A sus 40 años, el experimentado arquero estará presente en esta edición mundialista donde México será sede e inaugurará el torneo ante Sudáfrica, esta marca la pondrá al nivel de figuras como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, estrellas quienes también vivirán su sexta edición mundialista en este 2026.

Tras la lesión de Luis Ángel Malagón, la portería del equipo nacional volvió a reconfigurarse. Y aunque Ochoa estuvo ausente en partidos amistosos, el Vasco Aguirre le dio este espacio por la trayectoria que tiene.

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Esto dijo Memo Ochoa de su convocatoria con el Tri de cara al Mundial 2026

Esto dijo Memo Ochoa de su convocatoria con el Tri de cara al Mundial 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Guillermo Ochoa anunció el inicio de su última concentración con la selección nacional de México de cara al proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. A través de un mensaje, el portero expresó que volver a vestir la camiseta de la selección nunca representó una rutina, sino un privilegio.

Señaló que en esta ocasión observa la convocatoria de manera diferente, con el corazón más pleno, con más cicatrices y recuerdos, pero manteniendo la misma ilusión que tenía desde niño.

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“Volver a ponerme esta camiseta nunca fue rutina… fue un privilegio. Hoy comienza mi última concentración. Pero esta vez la miro distinto.Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos… y la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo", publicó en su cuenta de Instagram.

Ochoa relató que ha vivido noches imposibles, estadios eternos, himnos que aún lo conmueven y momentos que le cambiaron la vida de forma permanente. Afirmó que, a pesar de los años transcurridos, cada vez que recibe el llamado de México, experimenta una renovación en su interior.

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Este fue el mensaje de Memo Ochoa con el que confirmó que tendrá su sexto Mundial con México (IG /@yosoy8a)

El guardameta sostuvo que, aunque el fútbol mide el paso del tiempo, la pasión por el juego permanece inalterable. Reafirmó su sentido de pertenencia al manifestar: “Estoy en casa. Estoy con mi selección. Y mientras exista una oportunidad de luchar por este país… ahí estará mi alma primero”.

Ochoa concluyó su mensaje con una referencia directa a la preparación de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026, reiterando su compromiso y disposición para defender el escudo nacional en cada oportunidad.

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Carrera de Memo Ochoa con la Selección Mexicana y los Mundiales

Memo Ochoa es uno de los futbolistas mexicanos con mayor trayectoria en Copas Mundiales. El arquero ha formado parte de la Selección Mexicana en cinco ediciones: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En las dos primeras, Ochoa fue suplente, ocupando el rol de tercer portero en 2006 y segundo en 2010, sin disputar minutos.

En Qatar 2022, Ochoa detuvo un penal a Robert Lewandowski (Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports)

A partir de Brasil 2014, Ochoa se consolidó como titular indiscutible del Tri en la máxima justa. Durante ese torneo, sus atajadas frente a selecciones como Brasil lo colocaron como figura del equipo. En Rusia 2018, volvió a ser clave, destacando especialmente en el triunfo ante Alemania y manteniendo un nivel alto durante toda la fase de grupos y en octavos de final.

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En Qatar 2022, Ochoa llegó como uno de los jugadores más experimentados del plantel mexicano. En el debut, detuvo un penal a Robert Lewandowski, lo que le valió reconocimiento internacional. Entre las tres ediciones en las que ha sido titular, Ochoa suma 11 partidos disputados, todos como titular y jugando los 90 minutos.

El portero ha recibido 11 goles en Mundiales y ha mantenido su portería a cero en cuatro ocasiones. Nunca ha sido expulsado en una Copa del Mundo. Con cinco Mundiales en su carrera, Ochoa iguala el récord internacional de presencias y se consolida como referente histórico de la portería mexicana, ahora va por su sexta edición mundialista.

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