Así se ve el Estadio Ciudad de México a un mes del Mundial 2026

Los alrededores del Estadio Banorte experimentan intensos cambios por las renovaciones, protestas y presencia de símbolos oficiales, a escasas semanas del esperado partido entre México y Sudáfrica. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

A un mes del arranque del Mundial 2026, el entorno del Estadio Azteca presenta una imagen marcada por los preparativos logísticos, la renovación urbana y la protesta social.

Hoy, 11 de mayo del 2026, la zona de Tlalpan y Santa Úrsula refleja los últimos movimientos antes de la entrega oficial del recinto a la FIFA para los ensayos y el montaje previo al partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

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A través de mensajes en grafitis en las bardas de los alrededores del estadio, persisten los mensajes y reclamos ciudadanos a un mes de la celebración del evento. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

El ambiente en el exterior del recinto se ha convertido así en una suerte de convergencia entre símbolos oficiales, mensajes institucionales y demandas ciudadanas. Cada rincón refleja la tensión y la expectativa de la capital ante el evento internacional que pondrá los ojos del mundo en la Ciudad de México.

El Azteca se alista para el Mundial: la cara exterior del estadio

El recorrido por la explanada y la fachada principal del Coloso de Santa Úrsula deja ver:

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Estructuras metálicas y vallas apiladas que ya fueron colocadas para el control de accesos.

Carpas blancas instaladas en puntos estratégicos para la logística previa.

La franja roja con el nombre comercial “Estadio Banorte” domina la parte superior del inmueble.

La nueva franja roja con el nombre comercial 'Estadio Banorte' destaca visualmente en la parte superior del inmueble en la CDMX. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Por otro lado, vale la pena señalar que sobre estas bardas y cercados destacan grafitis y mensajes sociales como “¿Quién en CDMX puede pagar 18, 20 o 25 mil de renta?” y críticas directas al organismo internacional.

Grafitis y mensajes sociales en los cercados del Azteca expresan preocupaciones sobre los costos de renta en la Ciudad de México. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

En días previos, fichas de búsqueda de personas desaparecidas, colocadas por madres buscadoras y colectivos, permanecieron pegadas en las mismas vallas hasta el 10 de mayo, cuando la mayoría fueron retiradas por personal de seguridad.

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La protesta social se mantiene en los alrededores del estadio

Hace unos días, el 9 de mayo, manifestantes intervinieron la publicidad institucional para visibilizar la crisis de desapariciones. Parte de este material fue retirado el 10 de mayo por personal del Gobierno.

El contraste entre la imagen oficial de la sede renovada y la realidad social, vista a través de las diferentes exigencias de justicia de la capital es un elemento difícil de ignorar en las inmediaciones.

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Aunque buena parte de las denuncias y fichas de búsqueda fueron retiradas este 10 de mayo, algunas aún permanecen tapizando la publicidad alrededor del estadio. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

El ambiente general sigue siendo de movimiento logístico, pero la huella de la protesta social se mantiene viva en algunos puntos, recordando que la aparente normalidad urbana convive con la exigencia ciudadana y la memoria de los ausentes.

Tren Ligero y CETRAM, dominados por la imagen del ajolote

Los accesos cotidianos y el transporte en la zona del Estadio destacan por:

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Pintura reciente en tonos morado y amarillo en puentes y pasos peatonales.

Luminarias nuevas y señalización institucional.

Pendones y murales con el ajolote como símbolo predominante, presentes en la señalización del Tren Ligero Estadio Azteca y murales del CETRAM Huipulco.

El Tren Ligero en la estación Estadio Azteca opera con normalidad tras la renovación de trenes y el rediseño con el ajolote como elemento central.

Tren Ligero operando normalmente, con trenes rediseñados y señalización renovada.

CETRAM Huipulco con rutas activas, avances en lo que parece ser el nuevo bici-centro y edificios habitacionales pintados en colores vivos y arte urbano.

El Cetram Huipulco mantiene rutas activas y destaca por su nueva identidad y por avances en la construcción de un nuevo bici-centro para la comunidad.

En este sentido, el entorno evidencia trabajos recientes de embellecimiento, limpieza y mantenimiento, mientras los usuarios transitan por la adaptada zona.

Publicidad oficial y reclamos sociales comparten espacio a días de la entrega a la FIFA

En las inmediaciones del Estadio Banorte y sobre vialidades principales, la publicidad de patrocinadores y anuncios oficiales se mezclan con la protesta social.

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La organización capitalina refuerza la narrativa institucional con frases como "La pelota vuelve a casa" en las zonas aledañas. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Espectaculares con la frase “México no es un sentimiento, son todos” y pendones del gobierno capitalino con lemas como “La pelota vuelve a casa” buscan reforzar la narrativa institucional de inclusión y derechos humanos.

Por otro lado, las intervenciones de manifestantes y familias buscadoras en la publicidad en los días previos aprovechan la visibilidad del evento para colocar fichas y mensajes de denuncia que aún permanecen en la zona.

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A pocos días de la Copa del Mundo, la dualidad entre la renovación de la sede y la persistencia de demandas sociales es evidente en los las zonas aledañas al mítico Coloso de Santa Úrsula. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

De esta manera, la explanada, los accesos y el entorno inmediato evidencian ante la mirada internacional la dualidad entre una sede renovada y la persistencia de las demandas ciudadanas a un mes de la fiesta más grande del futbol.