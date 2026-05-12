Estos eran los municipios donde operaba el CJNG, la Familia Michoacana y los sindicatos criminales del Edomex

(Foto: Infobae México / Archivo)

En el Estado de México han sido identificados diversos grupos criminales ligados a actividades de extorsión, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Familia Michoacana, dos de los grupos criminales más relevantes a nivel nacional.

Sin embargo, en la entidad también han sido detectadas operaciones de grupos que aparentan ser sindicatos, pero realmente están ligados con actividades delictivas.

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El Cuarto Informe de Gestión de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) muestra las entidades en las que los diversos grupos operaron durante el último año.

El CJNG, la Familia Michoacana y los “sindicatos” criminales

Las autoridades del Edomex destacan que la extorsión es una actividad que afecta gravemente a la víctima y su entorno. Durante el periodo de abril de 2025 a marzo de 2026 han sido capturados objetivos prioritarios, además de que han sido asegurados inmuebles.

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(Archivo)

“Se identificó como práctica extorsiva la presencia de individuos y grupos criminales que coaccionan a propietarios y empleados de unidades económicas, mediante la exigencia del pago de cuotas –coloquialmente conocidas como “derecho de piso”–, la imposición de precios abusivos y obligar a la población a comprar, vender o adquirir bienes, insumos o servicios sólo en lugares favorecidos por dichos grupos".

Las estructuras que han sido identificadas son la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), GOPEZ, Unión 300 y/o Los 300, Sindicato 22 de octubre, Los Gastones y Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS).

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En el mapa presentado por las autoridades destacan algunos nombres como la Unión Tepito, un grupo criminal que opera principalmente en la Ciudad de México, así como La Chokiza.

El mapa presentado por las autoridades (FGJEM)

Familia Michoacana: San José del Rincón, Villa de Allende, Amanalco, Valle de Bravo, Donato Guerra, Temascaltepec, Zinacantepec, Almoloya de Juárez, Toluca, Tenancingo, Ocuilan, Malinalco, Ixtapan de la Sal, Tejupilco, Luvianos, Amatepec, Tlatlaya, Sultepec, Zacualpan, Almoloya de Alquisiras, Villa Guerrero, Coatepec Harinas, Zumpahuacán, Joquicingo, Tenango del Valle, Villa Victoria.

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Cártel Jalisco: Tlalnepantla, Toluca, Tenancingo, Tenango del Valle, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Chalco.

Unión Tepito: Naucalpan, Tlalnepantla.

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Nuevo Imperio: Toluca, Zinacantepec.

Los Michoacanos: Almoloya de Juárez, Zinacantepec, Villa Victoria.

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Lic. Vallarta: Toluca, Metepec.

Los Colombianos: Toluca, Metepec, Nezahualcóyotl.

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Macas: Toluca, Metepec.

Los Payasos: Ecatepec.

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Los Ivanes: Ecatepec.

Nueva Mafia

Los 300: Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza.

USON: Tlalnepantla.

ACME: Naucalpan.

GOPEZ: Naucalpan.

AMOS: Naucalpan.

Gastones: Naucalpan.

Los Souverville: Naucalpan.

Pelones: Naucalpan.

Guliver: Chalco, Ixtapaluca.

Los Maya: Chalco.

La Chokiza: Chalco.

Los Masse: Chalco.

25 de Marzo: Chalco.

22 de Octubre: Chalco.

Hay algunas estructuras que no son ubicadas en el mapa presentado, las cuales son:

Caborca, Sabina, Cochos, Mayos y Tílicos.