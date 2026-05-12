México

Estos eran los municipios donde operaba el CJNG, la Familia Michoacana y los sindicatos criminales del Edomex

En los registros oficial también aparece la Unión Tepito, grupo con operaciones en la CDMX

Guardar
Google icon
Familia Michoacana
(Foto: Infobae México / Archivo)

En el Estado de México han sido identificados diversos grupos criminales ligados a actividades de extorsión, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Familia Michoacana, dos de los grupos criminales más relevantes a nivel nacional.

Sin embargo, en la entidad también han sido detectadas operaciones de grupos que aparentan ser sindicatos, pero realmente están ligados con actividades delictivas.

PUBLICIDAD

El Cuarto Informe de Gestión de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) muestra las entidades en las que los diversos grupos operaron durante el último año.

El CJNG, la Familia Michoacana y los “sindicatos” criminales

Las autoridades del Edomex destacan que la extorsión es una actividad que afecta gravemente a la víctima y su entorno. Durante el periodo de abril de 2025 a marzo de 2026 han sido capturados objetivos prioritarios, además de que han sido asegurados inmuebles.

PUBLICIDAD

(Archivo)
(Archivo)

“Se identificó como práctica extorsiva la presencia de individuos y grupos criminales que coaccionan a propietarios y empleados de unidades económicas, mediante la exigencia del pago de cuotas –coloquialmente conocidas como “derecho de piso”–, la imposición de precios abusivos y obligar a la población a comprar, vender o adquirir bienes, insumos o servicios sólo en lugares favorecidos por dichos grupos".

Las estructuras que han sido identificadas son la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), GOPEZ, Unión 300 y/o Los 300, Sindicato 22 de octubre, Los Gastones y Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS).

En el mapa presentado por las autoridades destacan algunos nombres como la Unión Tepito, un grupo criminal que opera principalmente en la Ciudad de México, así como La Chokiza.

Estos eran los municipios donde operaba el CJNG, la Familia Michoacana y los sindicatos criminales del Edomex
El mapa presentado por las autoridades (FGJEM)

Familia Michoacana: San José del Rincón, Villa de Allende, Amanalco, Valle de Bravo, Donato Guerra, Temascaltepec, Zinacantepec, Almoloya de Juárez, Toluca, Tenancingo, Ocuilan, Malinalco, Ixtapan de la Sal, Tejupilco, Luvianos, Amatepec, Tlatlaya, Sultepec, Zacualpan, Almoloya de Alquisiras, Villa Guerrero, Coatepec Harinas, Zumpahuacán, Joquicingo, Tenango del Valle, Villa Victoria.

Cártel Jalisco: Tlalnepantla, Toluca, Tenancingo, Tenango del Valle, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Chalco.

Unión Tepito: Naucalpan, Tlalnepantla.

Nuevo Imperio: Toluca, Zinacantepec.

Los Michoacanos: Almoloya de Juárez, Zinacantepec, Villa Victoria.

Lic. Vallarta: Toluca, Metepec.

Los Colombianos: Toluca, Metepec, Nezahualcóyotl.

Macas: Toluca, Metepec.

Los Payasos: Ecatepec.

Los Ivanes: Ecatepec.

Nueva Mafia

Los 300: Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza.

USON: Tlalnepantla.

ACME: Naucalpan.

GOPEZ: Naucalpan.

AMOS: Naucalpan.

Gastones: Naucalpan.

Los Souverville: Naucalpan.

Pelones: Naucalpan.

Guliver: Chalco, Ixtapaluca.

Los Maya: Chalco.

La Chokiza: Chalco.

Los Masse: Chalco.

25 de Marzo: Chalco.

22 de Octubre: Chalco.

Hay algunas estructuras que no son ubicadas en el mapa presentado, las cuales son:

Caborca, Sabina, Cochos, Mayos y Tílicos.

Temas Relacionados

EdomexCJNGFamilia MichoacanaUnión TepitoLa ChokizaExtorsiónNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima en CDMX y Edomex hoy lunes 11 de mayo en vivo: activan alerta roja por tormentas en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

Clima en CDMX y Edomex hoy lunes 11 de mayo en vivo: activan alerta roja por tormentas en la capital

Alex B revela que Daniel Bisogno no quería a su ex, Cristina Riva Palacio, ni en el hospital: “No la toleraba”

El hermano de Daniel Bisogno llamó ‘avorazada’ a Cristina y denunció públicamente que, tras la muerte del conductor, ella cambió cerraduras e impidió acceso familiar a la casa, en medio de la disputa por la fortuna

Alex B revela que Daniel Bisogno no quería a su ex, Cristina Riva Palacio, ni en el hospital: “No la toleraba”

Detienen por extorsión agravada y tentativa de homicidio a Regino Gallardo, presidente municipal de Santa María Chilchotla, Oaxaca

La Fiscalía del estado lo vinculó con un grupo armado que irrumpió en un domicilio para cobrar “pago de piso” y atentar contra sus residentes

Detienen por extorsión agravada y tentativa de homicidio a Regino Gallardo, presidente municipal de Santa María Chilchotla, Oaxaca

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 11 de mayo: inundaciones en distintas zonas

Mantente informado en tiempo real sobre actualizaciones viales en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 11 de mayo: inundaciones en distintas zonas

Clima en Ecatepec: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Ecatepec: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen por extorsión agravada y tentativa de homicidio a Regino Gallardo, presidente municipal de Santa María Chilchotla, Oaxaca

Detienen por extorsión agravada y tentativa de homicidio a Regino Gallardo, presidente municipal de Santa María Chilchotla, Oaxaca

Túnel, manguera y válvula de cierre rápido: así robaban gasolina de poliducto de Pemex en Nuevo León

Comunidades indígenas de Guerrero denuncian nuevos ataques de “Los Ardillos” pese a compromiso de Sheinbaum de atenderlos

El plazo de 60 días que define el futuro de Rocha Moya: qué debe presentar EEUU para avanzar hacia la extradición

Balacera en Aguaruto: operativo por secuestro termina con la muerte de la víctima y un presunto delincuente abatido

ENTRETENIMIENTO

Alex B revela que Daniel Bisogno no quería a su ex, Cristina Riva Palacio, ni en el hospital: “No la toleraba”

Alex B revela que Daniel Bisogno no quería a su ex, Cristina Riva Palacio, ni en el hospital: “No la toleraba”

Conductor del Metro CDMX se vuelve viral por dejar que ARMY viera el último concierto de BTS

Laura León sale en defensa de Vadhir Derbez, señalado por presunto abuso: “No hagas caso de esas tonterías”

José Manuel Figueroa explota contra Imelda Tuñón y la culpa de alejarlo de su sobrino: "Voy a atacar al máximo"

Pati Chapoy piensa que Daniel Bisogno está en el infierno y le manda mensaje al más allá

DEPORTES

A un mes del Mundial 2026 y con estaciones del Metro cerradas: CDMX aún no termina obras en las líneas que lleva al Azteca

A un mes del Mundial 2026 y con estaciones del Metro cerradas: CDMX aún no termina obras en las líneas que lleva al Azteca

Así se ve el Estadio Azteca a un mes del Mundial 2026

Memo Ochoa confirma su sexto Mundial a los 40 años: el récord que ningún futbolista mexicano ha logrado antes

Víctor Velázquez hace un llamado a la afición de Cruz Azul e ilusiona de nuevo con un estadio propio: “Muy pronto se confirmará”

¡Una joya! México presenta su tercer jersey para el Mundial 2026