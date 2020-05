El peor momento del coronavirus en México: se duplicó la cifra de muertos

El número de muertes por COVID-19 en México aumentó a más del doble en relación al reporte del día anterior, al pasar de 155 a 334 decesos en 24 horas, lo que representa una defunción cada 4 minutos.

Si bien la mayor variación ha sido de 353 casos entre un día y otro, sí destaca que ya hemos pasado el punto ACME (de máxima estimación de contagios) y la curva sigue creciendo, tanto en contagios como en defunciones.

En el último reporte de la Secretaría de Salud se detalló que fueron confirmados 54,346 casos positivos, el país alcanzó la cúspide de contagios con un aumento de 2,713 en un periodo de 24 horas. Asimismo se registraron 11,767 casos confirmados activos y 29,450 sospechosos.

En el mapa de casos confirmados acumulados se informó que 42.5 es la tasa de incidencia acumulada por 100,000 habitantes. Por entidad federativa, la mayoría de casos registrados se concentran en la Ciudad de México con 15,283, el Estado de México con 9,002, y Baja California con 3,487.

Lejos de disminuir las autoridades han estimado que los contagios podrían seguir seguir en esta tendencia de aumento los próximos días, entre otras características porque se han relajado las medidas y ha aumentado la movilidad.

¿Más muertes de las reportadas?

Puebla, Sonora, Tlaxcala y Yucatán reportaron, en conjunto, 194 decesos más por coronavirus que los confirmados por autoridades federales, según corroboró una revisión de Quinto Elemento Lab.

La pregunta que plantea la organización sin fines de lucro es simple “¿Cuánta gente está muriendo por COVID-19?”. Pues para que la población pueda dimensionar el problema debe poseer una versión oficial que no caiga en contradicciones. Y, tras el estudio presentado, se detectaron incongruencias en las cifras de los muertos por esta enfermedad.

De esta forma, QEL informó que “los datos oficiales publicados durante las últimas semanas arrojaron que cuatro entidades en el país registran consistentemente más defunciones que las informadas por el gobierno federal: Puebla, Sonora, Yucatán y Tlaxcala reportan en conjunto casi 200 muertes más que las admitidas por la federación”.

López-Gatell negó que México oculte muertos

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, negó que México está ocultando cifras sobre el número de muertos y contagios por Covid-19, como publicaron The New York Times, The Wall Street Journal y El País.

Por supuesto (lo niego rotundamente). Hemos venido explicando continuamente en qué consiste la vigilancia epidemiológica, cuáles son sus propósitos, mecanismos, reglas. Todo esto es absolutamente transparente. Un elemento histórico es que ponemos a disposición del público la base completa de datos (de cifras sobre COVID-19)

En un video, señaló:

"Las personas que padecen COVID-19 llegan con frecuencia en un estado de gravedad que no permite hacer oportunamente las pruebas de laboratorio”. “Hemos explicado que se podrían tomar las muestras correspondientes aun después de la muerte, pero esto raramente ocurre, entonces tenemos personas que pierden la vida y han tenido las condiciones clínicas sugerentes de COVID-19 pero no quedan registradas como tal porque no hay una demostración por laboratorio

Dijo que le llamó la atención “a aparición sincrónica de las tres notas.

"Me llama la atención que hoy 8 de mayo, fecha en que hemos anunciado que esperábamos tener el pico de la epidemia en la Ciudad de México, aparecieran de manera casi sincrónica estas cuatro notas seguidas de una amplia difusión de varios protagonistas de las redes sociales, la mayoría de ellos los mas activos

Gatell subrayó que los datos sobre la pandemia en México son abiertos y que cualquier persona puede hacer análisis al respecto.

“Hay evidencia de que la cifra de muertos en México es mucho más alta de lo que informan las cifras oficiales sobre el coronavirus“, afirmó este viernes el diario The Wall Street Journal, de acuerdo con una revisión de actas de defunción en México.

El diario reportó haber revisado 105 certificados de defunción expedidos durante cuatro días a finales de abril, de los cuales 64 identificaban las causas de muerte como “neumonía atípica”. Sólo cuatro de ellos confirmaban casos de coronavirus.

Aunque el diario reconoce que su método de análisis no está sustentado por una muestra científicamente representativa, sostiene que puede sospecharse que el número de muertes reportadas por COVID-19 esté muy por debajo de la cifra real.

