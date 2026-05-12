Cómo la SEP anunció, defendió y luego canceló el cambio al calendario escolar 2026 en menos de una semana

La polémica por el calendario escolar de la SEP que puso a Mario Delgado en la mira.

En menos de una semana, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció, defendió y canceló una propuesta para adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 del 15 de julio al 5 de junio, en lo que se convirtió en uno de los debates más polémicos de los últimos días.

El 11 de mayo, tras una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), las autoridades confirmaron que el calendario original se mantiene sin cambios.

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El acuerdo final, publicado mediante el Boletín 164 de la SEP, preserva los 185 días efectivos de clase establecidos en el Diario Oficial de la Federación desde el 9 de junio de 2025. El ciclo concluirá el 15 de julio, según confirmó el secretario de Educación Pública Mario Delgado Carrillo al término de la sesión extraordinaria del CONAEDU.

La propuesta que finalmente se descartó habría recortado alrededor de 40 días de clases y extendido las vacaciones de verano hasta finales de agosto, con un regreso a actividades el 31 de agosto y dos semanas de “fortalecimiento de aprendizajes” del 17 al 28 de ese mes, según el Boletín 161 de la SEP difundido el 7 de mayo.

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El anuncio que causó polémica

Todo comenzó la tarde del 7 de mayo, cuando Delgado publicó en sus redes sociales que el ciclo escolar 2025-2026 concluiría el 5 de junio. El anuncio se presentó como una decisión colegiada tomada en la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del CONAEDU, con el respaldo de los 32 secretarios estatales de Educación.

Los argumentos oficiales fueron dos: las altas temperaturas registradas en varias entidades y el impacto logístico del Mundial de Futbol 2026, que se disputará en México en junio.

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Según el Boletín 161, la medida respondía también a solicitudes presentadas por 10 entidades federativas y por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Tras la decisión de Mario Delgado sobre acortar el calendario escolar 2025-2026. (Cuartoscuro)

Una hora después del anuncio de Delgado, la SEP lo formalizó en sus propias redes sociales. La propuesta planteaba terminar clases el 5 de junio, mover el Consejo Técnico Escolar del 29 de mayo al 8 de junio, cerrar actividades administrativas el 12 de junio e iniciar el ciclo 2026-2027 el 31 de agosto.

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La reacción fue inmediata. Padres de familia cuestionaron el efecto del recorte sobre estudiantes con rezago educativo y alzaron la voz sobre el costo de los cuidados: con casi tres meses de vacaciones no planeadas, millones de familias trabajadoras tendrían que resolver quién cuidaría a sus hijos.

Especialistas advirtieron sobre las consecuencias académicas de reducir más de un mes de clases en educación básica. Asociaciones de escuelas privadas comenzaron a deslindarse de la propuesta, y algunas plantearon mantener el calendario original aunque la SEP aprobara los cambios.

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Sheinbaum frenó la narrativa y Delgado terminó contradiciéndose en público

Sheinbaum instruyó a la SEP reevaluar la propuesta. | Presidencia

El 8 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum intervino en su conferencia mañanera para aclarar que el cambio al calendario no era definitivo y que el tema seguía en análisis. Sus declaraciones contrastaron con la percepción generada por el anuncio de la SEP, que había sido interpretado por la mayoría como una decisión tomada.

Ese mismo día, Delgado reiteró que el cierre escolar se mantendría el 5 de junio. “Vamos a salir el 5, porque hay muchos estados ya que tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial”, dijo el secretario. Horas después, subió un video a sus redes en el que anunció que los secretarios de Educación se reunirían el 11 de mayo “para revisar el calendario nuevamente y hacer una propuesta definitiva”.

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Varios estados se deslindaron de la propuesta federal. Nuevo León informó que tenía listo su propio calendario para terminar el 19 de junio. Jalisco rechazó el recorte y propuso suspender clases presenciales en Guadalajara únicamente los días con partidos del Mundial. Guanajuato llamó a reflexionar sobre el impacto en estados que no serían sede del torneo y que cuentan con instalaciones preparadas para el calor.

La división entre entidades abrió otro problema: la posibilidad de que cada estado terminara el ciclo en fechas distintas, fragmentando el calendario escolar a nivel nacional.

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Un calendario escolar mexicano de la SEP, abierto en mayo con días clave marcados, y útiles escolares sobre un pupitre de madera en un aula vacía, reflejando el ambiente educativo en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Delgado añadió otro argumento que generó más polémica. Durante una conferencia, afirmó que después del 15 de junio “se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa” —el tiempo asignado a los docentes para llenar boletas, registrar calificaciones en plataformas digitales y organizar expedientes sin presencia de alumnos— y que “se desvirtúa la dignidad docente y se convierte a la escuela en una estancia forzada”. Agregó que ese tiempo muerto “roba espacio a la convivencia familiar y a la salud mental de nuestra niñez”.

El secretario también afirmó que las escuelas en México no son guarderías y reclamó a las empresas la falta de flexibilidad laboral para las madres que no pueden dejar a sus hijos al cuidado de alguien más cuando no hay clases. Las palabras encendieron las redes sociales y provocaron la indignación de miles de padres de familia.

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Calendario original queda intacto

Una ilustración conceptual muestra el fin de clases el 5 de junio y el inicio de vacaciones el 15 de julio en un calendario escolar con el logo de la SEP y el balón Trionda del Mundial 2026, rodeado de siluetas estudiantiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reunión extraordinaria del CONAEDU del lunes 11 de mayo duró casi cinco horas y media en la sede de la SEP, en el centro de la Ciudad de México. Al término, Delgado confirmó el giro: el calendario escolar 2025-2026 se mantiene en sus términos originales.

“Este nuevo acuerdo se dio en atención al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo Delgado. El secretario agradeció a los gobernadores y secretarios estatales “su empatía con las comunidades escolares para llegar a este trascendente acuerdo”.

El acuerdo final establece cuatro puntos. El primero mantiene el calendario vigente para escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional. El segundo permite ajustes locales ante “circunstancias extraordinarias”, conforme al artículo 87 de la Ley General de Educación, siempre que se garantice el cumplimiento del plan y programas de estudio.

El tercero reconoce el cierre del ciclo escolar no como un trámite administrativo, sino como “un momento pedagógico de síntesis, acompañamiento, evaluación formativa y fortalecimiento de capacidades”. El cuarto reafirma el carácter del CONAEDU como “un espacio democrático, plural y de diálogo respetuoso”.

Los estados sede del Mundial y las entidades con temperaturas superiores a los 40 °C podrán aplicar modificaciones locales. Con la decisión, quedó descartado oficialmente el fin de clases el 5 de junio. El ciclo escolar 2025-2026 concluirá el miércoles 15 de julio, tal como estaba previsto desde junio de 2025.