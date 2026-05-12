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Lluvias intensas desbordan el Río Hondo en Naucalpan y provocan afectaciones en vialidades del Estado de México

Las inundaciones afectaron colonias y cortaron el paso vehicular en diversas calles principales

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Naucalpan
Las inundaciones afectaron colonias y cortaron el paso vehicular en diversas calles principales. (Captura de pantalla @HalconOnce / @SoyNaucalpan)

Las lluvias de la tarde-noche del lunes 11 de mayo saturaron el cauce del Río Hondo en Naucalpan, Estado de México, y provocaron desbordamientos en varios puntos del municipio. El agua alcanzó 20 centímetros de nivel en algunas zonas, lo que obligó a suspender la circulación vehicular y activar protocolos de emergencia.

Las colonias 3 de Abril, Echegaray, La Pastora, Rivera de Echegaray y tramos de Avenida de las Armas y Las Armas figuran entre las más afectadas. El desbordamiento más reportado por vecinos ocurrió a la altura de la avenida 16 de Septiembre, donde el nivel del agua generó alarma entre los residentes.

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Naucalpan
La lluvia rebasó la capacidad del Río Hondo en Naucalpan y anegó vialidades y zonas habitacionales. El servicio del Mexibús Línea 1 quedó interrumpido y un socavón apareció en la colonia Estado de México. Los servicios de emergencia permanecen en alerta. (Captura de pantalla Facebook Ciudad Naucalpan)

En la calle Zumpango, colonia Estado de México, el reblandecimiento del suelo derivó en la formación de un socavón. La acumulación de agua en la zona y el deterioro del terreno obligaron a las autoridades a reforzar la atención en ese punto.

En avenida Nacional, trabajadores del Sapase desplegaron vactors para extraer el agua estancada. Elementos de Seguridad Ciudadana y Tránsito trasladaron en patrullas a usuarios del transporte público hacia zonas con menor afectación, ante la interrupción del servicio del Mexibús Línea 1.

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El gobierno municipal activó el operativo Tormenta con personal de Sapase, Protección Civil, Obras Públicas, Servicios Públicos, Seguridad Ciudadana y Tránsito. La Fuerza de Tarea de Marina también brindó apoyo en las labores de atención.

El Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oapas) desplegó elementos para atender las afectaciones y dar seguimiento al nivel del cauce. Los servicios de emergencia permanecen en alerta ante la posibilidad de que el agua continúe afectando las zonas bajas del municipio.

Río Hondo
Colonias como Echegaray, La Pastora y 3 de Abril registraron inundaciones tras el desbordamiento del Río Hondo.(@yaircastro19038)

Vecinos difundieron videos y mensajes en redes sociales en los que pidieron apoyo de las autoridades, con el temor de que las inundaciones se extendieran hacia otras áreas del municipio.

El Gobierno de Naucalpan informó que, tras las intensas lluvias, personal del OAPAS y equipos especializados continúan realizan labores de limpieza, retiro de residuos y monitoreo permanente en las áreas afectadas. Además, continúan los trabajos de desazolve y mantenimiento hidráulico en distintos puntos del municipio para prevenir riesgos durante la temporada de lluvias. El gobierno municipal llamó a la ciudadanía a no tirar basura en calles ni cuerpos de agua, para evitar obstrucciones y complicaciones mayores por lluvias.

Río Hondo representa riesgo constante de inundaciones en el Estado de México

Río Hondo
NAUCALPAN, EDOMEX, 22AGOSTO2024. - Una persona observa el flujo del agua del Río Hondo, el cual se desbordó la noche de ayer. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

El río Hondo atraviesa Naucalpan y recibe escurrimientos de varios afluentes durante la temporada de lluvias, regulando el flujo de agua hacia otros cuerpos del Valle de México. Cuando las precipitaciones superan la capacidad del cauce, el desbordamiento provoca inundaciones en colonias, calles y zonas industriales del municipio.

En los eventos recientes, el nivel del agua ha alcanzado hasta 1.7 metros en viviendas y ha cubierto por completo automóviles estacionados cerca del cauce. Miles de familias habitan en las márgenes del río, muchas en condiciones precarias, lo que incrementa el riesgo ante las crecidas.

Asimismo, el río Hondo recorre barrios como Alce Blanco, Pastores, Echegaray y El Conde, donde la acumulación de basura y azolve reduce su capacidad para conducir el agua. El arrastre de desechos durante las lluvias intensas tapa el cauce, agrava los desbordamientos y complica las labores de protección civil.

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