México

Conductor del Metro CDMX se vuelve viral por dejar que ARMY viera el último concierto de BTS

El chofer de este medio de transporte incluso recibió freebies

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Vagón del Metro de CDMX con fans. Ellos miran fuegos artificiales rosas y violetas en el cielo nocturno sobre el Estadio GNP Seguros.
El chofer se detuvo en el paso elevado de la Línea 9 (café) del STC Metro CDMX (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visita de BTS a México incluyó tres conciertos y dejó múltiples postales dentro y fuera del Estadio GNP —donde el grupo de K-pop se presentó el 7, 9 y 10 de mayo—.

Más allá del show, episodios como el del Metro CDMX pusieron de relieve el impacto cultural y social del grupo, pues incluso se reunieron más de 50 mil personas afuera del concierto.

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El acto de un conductor del Metro de Ciudad de México captó la atención de miles este fin de semana, cuando detuvo el tren sobre un paso elevado de la Línea 9 para que las fans de BTS pudieran observar el cierre de uno de los conciertos de la banda surcoreana en el Estadio GNP Seguros.

El gesto, registrado en videos y difundido principalmente por la usuaria de TikTok Azul Figueroa, desató una avalancha de reacciones positivas en redes sociales.

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La escena ocurrió la noche del sábado 9 de mayo de 2026, en el contexto de la gira mundial de la agrupación, que agotó entradas y dejó a muchos seguidores fuera del recinto.

El conductor del metro fue denominado como ARMY por el lindo gesto de dejarlas ver el Estadio GNP desde el puente (TikTok/@azulfigueroa6)

Desde los vagones, decenas de jóvenes celebraron al grito de “¡El conductor es ARMY!” mientras observaban la pirotecnia y parte del espectáculo desde las alturas.

Conductor ARMY deja ver a fans el cierre del concierto

Para quienes se preguntan qué sucedió exactamente, durante el segundo concierto de BTS en la capital, un operador del Sistema de Transporte Colectivo detuvo momentáneamente el tren entre la estación Ciudad Deportiva y Puebla.

Esta acción permitió a varias fans disfrutar de una vista privilegiada del cierre del evento, pese a no haber conseguido boletos.

Estas fueron las vistas que permitió el "Conductor ARMY" (TikTok/@azulfigueroa6)

El hecho fue documentado en redes sociales y rápidamente sumó miles de reacciones de gratitud y admiración.

Al llegar a la siguiente estación, las admiradoras corrieron a la cabina del conductor para entregarle pulseras, llaveros y otros “freebies”, una práctica común en la comunidad ARMY para mostrar agradecimiento.

El conductor se convirtió en figura central de la conversación digital, recibiendo elogios como “héroe sin capa”.

Viralización y reacciones en redes sociales

La viralidad de los videos no tardó en generar comentarios de apoyo tanto dentro como fuera del fandom.

Usuarios de distintas plataformas celebraron la empatía del operador, resaltando cómo un pequeño acto puede transformar una noche para quienes no tuvieron acceso al espectáculo principal.

(Ocesa K-pop)
(Ocesa K-pop)

“Fue una experiencia inolvidable. Gracias al conductor del Metro por dejarnos ver lo último del concierto”, relató una usuaria que vivió el momento.

El suceso se sumó a otros episodios relacionados con la visita de BTS, como la alta demanda de entradas y el ambiente festivo alrededor del Estadio GNP Seguros.

El fenómeno BTS volvió a movilizar a miles de personas en la ciudad, demostrando el alcance de la agrupación en México.

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