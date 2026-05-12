Imputan a dos menores de edad en Sonora por homicidio del adolescente Sergio Daniel en Sonora

Sergio Daniel Gaxiola Galindo habría sido asesinado por otros dos menores de edad cuando salía de entrenar box. (X/@elalbertomedina)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre las imputaciones en contra de dos adolescentes por el homicidio de otro menor de edad, un joven dedicado al boxeo en Ciudad Obregón.

Se trata de Jonás Israel “N” y Carlos Eduardo “N”, los dos de 17 años de edad, quienes son investigados por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado y el cual fue “ejecutado con brutal ferocidad, en perjuicio de Sergio Daniel “N”, de 16 años".

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Las investigaciones de la Fiscalía de Sonora detallan que la víctima caminaba sobre la calle San Dimas, entre Alhambra y Misión, lugar donde habría sido interceptado por los sujetos mencionados que se movían en una motocicleta y agredieron de manera directa a la persona, quien murió por las lesiones.

“Análisis realizados por los especialistas confirmaron que ambas armas dieron positivo como las utilizadas en la agresión, fortaleciendo de manera contundente los datos científicos integrados a la carpeta de investigación”, es parte del informe compartido el 11 de mayo.

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Sergio Daniel Gaxiola, joven de 16 años, fue asesinado tras presuntamente negarse a sumarse al crimen organiado. (X/@rafagaonline| Captura de pantalla)

De igual manera, el reporte señala que el ataque en contra del sujeto ocurrió sin que la víctima tuviera oportunidad de defenderse. Las armas fueron revisadas con lo que se pudo concluir que los adolescentes detenidos usaron dicho armamento.

Asimismo, durante la audiencia de imputación la defensa de los menores solicitó la duplicidad del término constitucional, con lo que el juez determinó la medida de internamiento debido a la gravedad del crimen.

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Los reportes indican que Sergio Daniel ya había sido amenazado, según comentó su madre. La familia del joven asesinado se dedica a la venta de comida y tuvo que abandonar su hogar tras los actos intimidatorios.

Fue el 9 de mayo que la Fiscalía de Sonora informó sobre la detención de dos adolescentes, es decir los dos sujetos ahora imputados.Al momento de su arresto les fueron halladas tres armas de fuego, cargadores y cartuchos, además de drogas.

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El asesinato de Leyla Monserrat en Sonora

Por su parte, en abril pasado fue informado el caso de Leyla Monserrat, una joven de 15 años que fue asesinada por sus “amigas”, identificadas como Britany Michel (de 15 años) y Monserrat (de 13 años) en Sonoyta. Los hechos quedaron registrados en video.

Las sentencias despertaron indignación en el caso de Leyla Monserrat. (Redes sociales)

Las responsables recibieron condenas de 2 años y 10 meses de internamiento por el crimen, además del pago de poco más de 5 mil pesos como concepto de reparación del daño.

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Además, tras perpetrar el crimen, las responsables intentaron ocultar el cuerpo en el patio de la casa de una de ellas, por lo que el cadáver fue hallado una semana después.